Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
O bancă face mutarea anului și devine jucător-cheie în România: 591 milioane euro pentru a cumpăra Garanti BBVA

Bancă austriacă Raiffeisen Bank a confirmat sâmbătă seara, semnarea acordului pentru achiziția Garanti BBVA România, inclusiv a companiilor de leasing și servicii de administrare a flotelor deținute de grupul spaniol BBVA. Tranzacția, estimată la 591 de milioane de euro, este supusă aprobărilor autorităților de reglementare.

Raiffeisen Bank FOTO: arhivă, colaj adevărul
În urma preluării, Raiffeisen va integra gradual operațiunile Garanti BBVA în propriile structuri din România, proces care ar urma să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027. Până atunci, clienții nu trebuie să facă niciun demers: toate contractele și produsele rămân neschimbate, potrivit Profit.

„Această tranzacție reprezintă un pas strategic într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est și consolidează angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea economică a României”, a declarat Johann Strobl, CEO Raiffeisen Bank.

Potrivit publicației citate, Garanti BBVA România deținea active de aproximativ 4 miliarde de euro la finalul anului 2025, cu o cotă de piață de circa 2%.

Prin această achiziție, Raiffeisen Bank își va crește cota de piață la peste 11% și ar putea urca pe locul 3 sau 4 în topul băncilor din România, depășind BRD și, posibil, UniCredit.

Acordul include Garanti BBVA (banca), Garanti BBVA Leasing (Motoractive IFN SA) și Garanti BBVA Fleet Management (Motoractive Multiservices SRL), tranzacția extinzând portofoliul Raiffeisen în leasing financiar, administrarea flotelor și credite de consum și consolidând prezența băncii austriece pe piața românească.

