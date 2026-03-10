Încă o bancă din România va fi vândută

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România este extrem de efervescentă în ultima perioadă, în special pe segmentul bancar, doar în perioada 2023 - 2025 înregistrându-se trei mari tranzacții prin care Intesa Sanpaolo, Banca Transilvania și Unicredit au cumpărat alte bănci mai mici.

Marți, 10 martie, au apărut informații în presa străină potrivit cărora Raiffeisen Bank s-ar pregăti să cumpere Garanti BBVA din România.

„Raiffeisen Bank International AG se apropie de o tranzacție pentru cumpărarea diviziei românești Garanti a BBVA , au declarat persoane familiarizate cu situația”, potrivit Bloomberg.

Banca austriacă s-a oferit să plătească aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă pentru Garanti, ceea ce ar însemna aproximativ 550 de milioane de euro (640 de milioane de dolari), conform datelor bilanțului de anul trecut, a declarat una dintre surse.

Deși discuțiile sunt avansate, acestea ar putea întâmpina întârzieri sau eșecuri, au declarat persoanele respective, cerând să nu fie identificate în legătură cu discuțiile despre informații confidențiale. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze pentru Bloomberg.

Achiziția Garanti ar face din Raiffeisen a treia cea mai mare bancă din România

Băncile din Europa de Est caută să își mărească cota de piață pe piața fragmentată a regiunii prin achiziții, urmărind poziții care permit operațiuni la scară mai mare și mai profitabile. O achiziție a afacerii Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia cea mai mare bancă din România, după activele totale.

O serie de tranzacții din România au propulsat deja Banca Transilvania SA pe primul loc pe o piață care a generat un profit de aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari) anul trecut, ajutată de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa.

Directorul executiv demisionar al Raiffeisen, Johann Strobl, a declarat în ianuarie că banca are capital suplimentar de alocat pentru tranzacții și este interesată de posibile tranzacții în România, fără a numi nicio țintă.

O tranzacție ar da impuls unei bănci care a fost afectată de ani de eforturi nereușite de a-și vinde unitatea rusească și de pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro legate de contestațiile legale împotriva contractelor de împrumut în valută la fosta sa divizie poloneză.

La ora publicării acestei știri, Raiffeisen nu răspunsese încă solicitării „Adevărul”.

Ce bănci au fost vândute în România în ultimii ani

Ultima tranzacție pe piața bancară a fost finalizată în toamna anului trecut prin procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank.

Tot în 2025, dar în vară, a fost finalizat procesul de integrare dintre UniCredit Bank România şi Alpha Bank România, după data de 15 august 2025 toţi clienţii Alpha Bank România devenind clienţi UniCredit România.

În luna 2024, Banca Transilvania a finalizat achiziția OTP Bank, iar de la 1 martie 2025 cardurile OTP au fost înlocuite integral cu cele ale BT.

Banca Transilvania a fost cea mai activă bancă pe piața fuziunilor din ultimul deceniu, achiziționând și Volksbank România - cumpărată în 2015; Bancpost - cumpărată în 2018; Idea Bank - cumpărată în 2022.