Raiffeisen preia Garanti Bank. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Raiffeisen Bank a primit undă verde din partea Consiliului Concurenței pentru preluarea Garanti Bank România și a două companii din grupul Garanti BBVA. Achiziția, anunțată în martie și evaluată la 591 de milioane de euro, vizează activitatea bancară a Garanti Bank, compania de leasing Motoractive IFN și Motoractive Multiservices, specializată în administrarea flotelor auto.

Garanti Bank a fost preluat de Raiffeisen. Foto: arhivă personală

Potrivit Consiliului Concurenței, analiza tranzacției nu a identificat obstacole semnificative în calea concurenței și nici motive serioase pentru care operațiunea să fie considerată incompatibilă cu un mediu concurențial normal. Decizia autorității va fi publicată după eliminarea informațiilor confidențiale.

Aprobarea reprezintă un pas important pentru finalizarea achiziției, dar nu înseamnă că transferul este deja încheiat. În martie, Raiffeisen estima că tranzacția va fi finalizată în ultimul trimestru din 2026, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

După încheierea preluării, cele două grupuri vor începe integrarea treptată a operațiunilor din România. Procesul ar urma să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027, perioadă până la care cele două entități își vor continua activitatea separat, fără modificarea condițiilor contractuale existente pentru clienți.

Ce companii intră în tranzacție

Pe lângă Garanti Bank, achiziția include Motoractive IFN, care oferă servicii de leasing financiar sub marca Garanti BBVA Leasing, și Motoractive Multiservices, companie care administrează flote auto sub brandul Garanti BBVA Fleet Management.

Garanti Bank face parte din grupul Garanti BBVA România și furnizează servicii bancare pentru persoane fizice și companii. Prin divizia de leasing, grupul finanțează achiziția de vehicule, echipamente și bunuri imobiliare, în timp ce activitatea de administrare a flotelor completează portofoliul de servicii pentru clienți corporate.

Raiffeisen Bank România, filială a grupului austriac Raiffeisen Bank International, oferă la rândul său servicii financiare pentru persoane fizice și juridice. Preluarea îi va aduce în portofoliul său atât clienții și activitatea bancară a Garanti, cât și operațiunile conexe de leasing și administrare a flotelor.

Achiziția ar putea urca Raiffeisen în clasamentul celor mai mari bănci din România. Cu ocazia acestei investiții, Raiffeisen își extinde activitatea în țară și preia, pe lângă Garanti Bank, și operațiunile de leasing financiar și administare a flotelor auto ale grupului.

În martie 2026, Raiffeisen Bank International a prezentat tranzacția, evaluată la 591 de milioane de euro, ca parte a planului de extindere a activității în Europa Centrală și de Est.

Ce se întâmpla cu clienții Garanti Bank

Până la finalizarea achiziției, Garanti Bank și Raiffeisen Bank își vor continua activitatea în mod independent. Potrivit informațiilor comunicate de Raiffeisen la anunțarea acordului, clienții Garanti nu trebuie să facă demersuri suplimentare în această etapă, iar contractele, produsele și serviciile existente rămân neschimbate.

După încheierea tranzacției, va începe procesul de integrare a operațiunilor. Acesta va fi derulat gradual și ar urma să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027, conform estimărilor comunicate de bancă în martie 2026.

Până atunci, clienții vor continua să lucreze cu instituția cu care au încheiate contractele, fără schimbări anunțate. Detaliile privind eventualele schimbări vor fi comunicate pe măsură ce procesul de integrare avansează.