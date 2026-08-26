Rafinăria Lukoil din Ploieşti a intrat, oficial, în insolvenţă. Ce se va întâmpla în următoarele luni

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, controlată de grupul rus Lukoil, a intrat în procedura generală de insolvență. Decizia a fost luată miercuri, 26 august, de Tribunalul Prahova, după ce activitatea companiei a fost afectată de sancțiunile internaționale.

Rafinăria de la Ploieşti a intrat, oficial, în insolvenţă. Foto: Adevărul/Dana Mihai

Dosarul a ajuns pe rolul instanței cu două zile înainte de pronunțarea deciziei, potrivit Agerpres. Tribunalul Prahova a admis cererea formulată de companie și a desemnat un administrator judiciar provizoriu.

„Admite cererea debitoarei. (...) Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei Petrotel Lukoil S.A.. (...) Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Dascăl Insolvency SPRL care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 3.500 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului pentru efectuarea mențiunii și prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un ziar de largă circulație, conform art.99 și 100 din lege”, se arată în decizia publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Termene legale

Instanța a stabilit și calendarul pentru următoarele etape ale procedurii.

* Până la 4 septembrie 2026 trebuie depus raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței, inclusiv cu indicarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputată situația.

* Creditorii au la dispoziție 10 zile de la primirea notificării pentru a formula opoziții, iar termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii Petrotel-Lukoil este 9 septembrie 2026.

* Apoi, verificarea creanțelor și întocmirea tabelului preliminar trebuie finalizate până la 29 septembrie, în timp ce tabelul definitiv al creanțelor are ca termen 23 octombrie.

* Pentru 3 octombrie 2026 a fost stabilită ședința adunării creditorilor. Tribunalul a mai fixat un termen pentru 4 noiembrie 2026 și i-a cerut administratorului judiciar să prezinte lunar un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

„Fixează termen la data de 4.11.2026, și pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, conform art.59 din lege. Califică cererea creditoarei Litasco S.A. drept declarație de creanță. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova”, se mai menționează în decizie.

Rafinăria a fost oprită pentru revizie în 2025

Situația Petrotel-Lukoil s-a complicat după ce rafinăria din Ploiești și-a oprit complet activitatea pentru o revizie capitală. Compania a anunțat măsura la 16 octombrie 2025.

La câteva zile distanță, pe 22 octombrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft.

În aprilie 2026, autoritățile române au anunțat că încearcă să creeze condițiile pentru reluarea activității rafinăriei. Pe 14 aprilie, ministrul Energiei de la acel moment, Bogdan Ivan, a spus că România primise confirmarea oficială a Guvernului SUA privind o derogare de la sancțiunile aplicate Lukoil. Potrivit acestuia, mecanismul ar fi permis repornirea Petrotel în termen de 45 de zile.

„S-a primit o scrisoare care trebuia să fie conformă din punct de vedere al criteriilor și (Petrotel-Lukoil) ar trebui să înceapă să opereze în baza acelei scrisori. (...) Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, în mod normal, din momentul în care se ia decizia finală, dar după ce ai deja probele făcute, după ce ai semnate contractele pentru furnizarea de petrol compatibil cu instalațiile din Petrotel, ar trebui să se producă primele molecule de combustibil”, a explicat atunci fostul ministrul al Energiei pentru Agerpres.

Acum, patru luni mai târziu, rafinăria a intrat oficial în insolvenţă.