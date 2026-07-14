Criză la rafinăria Petrotel. Mai multe firme românești reclamă datorii neplătite de peste 30 de milioane de euro din partea Lukoil

Mai multe companii românești, care au efectuat lucrări de revizie și retehnologizare la rafinăria Petrotel din Ploiești, acuză Lukoil că întârzie plata unor facturi de ordinul milioanelor de euro. Antreprenorii susțin că își așteaptă banii de peste șase luni, iar blocajul financiar le pune în pericol activitatea. Situația a ajuns și în atenția Guvernului, care caută soluții pentru a evita afectarea unor firme importante pentru industria de profil.

Revizia tehnică a rafinăriei Petrotel s-a încheiat în primăvară, însă unitatea de la Ploiești nu a fost repornită. Motivul oficial invocat de companie este legat de sancțiunile impuse de Statele Unite, însă antreprenorii susțin că există și probleme financiare care au dus la blocajul actual.

Potrivit acestora, Lukoil ar avea datorii de peste 30 de milioane de euro către aproximativ 10 firme românești care au participat la lucrările de modernizare și mentenanță ale rafinăriei, relatează Antena 3 CNN.

Companiile afirmă că așteaptă plata facturilor de mai bine de șapte luni și că, deși au existat promisiuni privind achitarea eșalonată a sumelor restante, până acum acestea nu s-au concretizat.

„Funcționăm extrem de greu, extrem de greu și încercăm să fim la zi cu salariile, cu taxele și așa mai departe. Dar putem să o ducem în continuare o perioadă scurtă de timp, dacă nu încasăm anul acesta”, a declarat antreprenorul Anton Ioan Mazăreanu, pentru sursa citată.

Firmele susțin că sunt esențiale pentru industria de rafinare

Antreprenorii atrag atenția că situația este cu atât mai gravă cu cât firmele implicate se numără printre puținele companii din România specializate în lucrări complexe de revizie pentru rafinării.

„Gestionăm lucrurile în continuare, încercăm să facem toate eforturile să intrăm pe cash-flow activ, pe contractele pe care le avem, pe care le-am semnat în acest an, să intrăm pe cash-flow activ și să încercăm să supraviețuim, să depășim atât cât se poate spune pentru a ne plăti salariile și contribuțiile la timp în acest fel”, a explicat antreprenorul Valeriu Slivinschi.

Guvernul verifică situația

Problema a ajuns și pe masa autorităților. După introducerea sancțiunilor americane împotriva companiei, a fost desemnat un supraveghetor special care monitorizează activitatea Lukoil, însă acesta nu are atribuții de conducere și nu poate lua decizii în numele companiei.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că autoritățile au cerut o situație actualizată privind datoriile companiei.

„I-am solicitat reprezentatului Ministerului şi al Guvernului să vină o situaţie actualizată şi să reamintească celor de la Lukoil că au nişte datorii faţă de statul român. Nu putem condiţiona, nici ANAF nu poate condiţiona plata acelor sume, de transmitere mai departe către anumiţi furnizori”, a afirmat Bușoi, într-o discuție telefonică cu un reporter Antena 3.

Rafinăria Petrotel ridică probleme pentru securitatea energetică

Dincolo de impactul asupra firmelor românești, blocajul de la Petrotel ridică și probleme privind securitatea energetică a României. Rafinăria de la Ploiești asigura, potrivit informațiilor prezentate, peste 20% din carburanții utilizați la nivel național.

În urmă cu aproape trei luni, autoritățile române transmiteau că rafinăria se poate redeschide după primirea unei adrese din partea Trezoreriei Statelor Unite. Compania Lukoil a refuzat însă repornirea, susținând că documentul primit de la Washington reprezintă doar o scrisoare de îndrumare și nu o autorizare propriu-zisă.

Compania Lukoil a fost solicitată să ofere un punct de vedere cu privire la acuzațiile antreprenorilor, însă nu a transmis un răspuns până la momentul publicării informațiilor.