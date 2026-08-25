Rabla Auto 2026: o nouă sesiune de înscrieri a început marți. Ce ecotichet pot primi românii

Sesiunea a doua a Programului Rabla Auto 2026 a debutat marți, 25 august, la ora 10:00. Persoanele care nu au obținut finanțare în prima rundă pot solicita din nou ecobonusul acordat la achiziția unei mașini. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziție un buget de 93.737.000 de lei.

O nouă rundă de înscrie pentru Rabla a început marți. Foto arhivă Foto: Foto arhivă

Potrivit AFM, banii provin din fondurile alocate anterior programului, pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali necesari.

Cum este împărțit bugetul

Cea mai mare parte a banilor, respectiv 70.312.000 de lei, este destinată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motorizări GPL/GNC, precum și a mașinilor hibride.

Pentru achiziția de autovehicule plug-in hybrid și mașini pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen sunt disponibili 20.450.000 de lei.

„Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Ce ecotichet pot primi românii

În cazul persoanelor fizice, valoarea ecotichetului diferă în funcție de tipul autovehiculului cumpărat:

- 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;

- 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

- 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Cât durează înscrierile

Înscrierile în noua sesiune încep marți, 25 august, la ora 10:00, și se pot face până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.

Cererea de finanțare se depune online, prin aplicația dedicată AFM.

AFM precizează că, pentru această sesiune, solicitanții trebuie să folosească doar cererile de finanțare disponibile în aplicație începând cu 25 august, ora 10:00. Documentele trebuie descărcate, completate și încărcate în momentul depunerii solicitării.

Ce trebuie să facă solicitantul după înscriere

După finalizarea procedurii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului, în limita bugetului disponibil.

Din acel moment, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a completa în platformă seria de șasiu a autovehiculului uzat, pentru a încărca documentele solicitate prin ghidul de finanțare și pentru a selecta un producător validat.

AFM recomandă persoanelor interesate să verifice din timp condițiile de participare și documentele necesare, astfel încât înscrierea să poată fi făcută imediat după deschiderea sesiunii.

Informațiile complete despre Programul Rabla Auto 2026, condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.