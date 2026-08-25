 Rabla Auto 2026: o nouă sesiune de înscrieri a început marți. Ce ecotichet pot primi românii | adevarul.ro
search
Marți, 25 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rabla Auto 2026: o nouă sesiune de înscrieri a început marți. Ce ecotichet pot primi românii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sesiunea a doua a Programului Rabla Auto 2026 a debutat marți, 25 august, la ora 10:00. Persoanele care nu au obținut finanțare în prima rundă pot solicita din nou ecobonusul acordat la achiziția unei mașini. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziție un buget de 93.737.000 de lei.

Mașini casate
O nouă rundă de înscrie pentru Rabla a început marți. Foto arhivă Foto: Foto arhivă

Potrivit AFM, banii provin din fondurile alocate anterior programului, pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali necesari.

Cum este împărțit bugetul

Cea mai mare parte a banilor, respectiv 70.312.000 de lei, este destinată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motorizări GPL/GNC, precum și a mașinilor hibride.

Pentru achiziția de autovehicule plug-in hybrid și mașini pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen sunt disponibili 20.450.000 de lei.

„Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Ce ecotichet pot primi românii

În cazul persoanelor fizice, valoarea ecotichetului diferă în funcție de tipul autovehiculului cumpărat:

- 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;

- 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

- 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Cât durează înscrierile

Înscrierile în noua sesiune încep marți, 25 august, la ora 10:00, și se pot face până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.

Cererea de finanțare se depune online, prin aplicația dedicată AFM.

AFM precizează că, pentru această sesiune, solicitanții trebuie să folosească doar cererile de finanțare disponibile în aplicație începând cu 25 august, ora 10:00. Documentele trebuie descărcate, completate și încărcate în momentul depunerii solicitării.

Ce trebuie să facă solicitantul după înscriere

După finalizarea procedurii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului, în limita bugetului disponibil.

Din acel moment, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a completa în platformă seria de șasiu a autovehiculului uzat, pentru a încărca documentele solicitate prin ghidul de finanțare și pentru a selecta un producător validat.

AFM recomandă persoanelor interesate să verifice din timp condițiile de participare și documentele necesare, astfel încât înscrierea să poată fi făcută imediat după deschiderea sesiunii.

Informațiile complete despre Programul Rabla Auto 2026, condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
digi24.ro
image
Demi Lovato, apariție spectaculoasă într-o rochie mulată la premiera „Camp Rock 3” | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Integritate cu dublă măsură. Ilie Bolojan, acuzat de un deputat AUR că îl apără pe Dominic Fritz, dar tace când e vorba despre finul său, fost polițist, trimis în judecată pentru trafic internațional de droguri. Tatăl polițistului este primarul liberal din Câmpulung Moldovenesc, supranumit „Bolojan de Bucovina”. Cei doi sunt implicați și într-un scandal cu terenuri
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Tactica învingătoare prin care FCSB a fost pusă la pământ de CFR Cluj. „Să nu ajungă mingile la Bîrligea”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Amenințarea anticipatelor. Nicușor Dan, la cel mai important test al mandatului: președinte-jucător sau președinte învins de partide ANALIZĂ
libertatea.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Italienii l-au făcut "praf" pe Radu Drăgușin. Cuvinte greu de digerat pentru fundașul român
digisport.ro
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum
click.ro
image
Avertisment sumbru de la BNR. Consilierul lui Mugur Isărescu: „Vor urma scăderi dramatice. Vom mânca iarbă și scoarță de copac”
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie
observatornews.ro
image
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
cancan.ro
image
Scenariu: Vor plăti CASS la pensie și pensionarii care au pensii sub 2.000 lei. Propunere neașteptată de la UE
newsweek.ro
image
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
prosport.ro
image
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația
playtech.ro
image
Câți bani are de recuperat Neluțu Varga de la CFR Cluj după intrarea clubului în insolvență
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
digisport.ro
image
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză uriaşă! Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru în Ucraina. Un mic detaliu a făcut SUPER furori, avem imaginile FOTO şi VIDEO
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Cea mai sexy hocheistă din lume, deconspirată de fani » Noul iubit este tot un sportiv
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Remi Dobre și Bianca Iotu, al doilea cuplu confirmat la Insula Iubirii 2026. Au 12 ani diferență de vârstă și sunt împreună de trei ani
actualitate.net
image
Un român spune adevărul despre viața în Anglia, după 12 ani. Câți bani îi trebuie unei familii pentru un trai decent: „Fără copii, doar soț și soție”
click.ro
image
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
click.ro
image
Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun
click.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
Kate & William, Prințul și Prințesa de Wales, Profimedia jpg
Aflată în vacanță, Prințesa Kate are un cod vestimentar cât se poate de strict la Balmoral. Nu se abate de la el
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Corina Chiriac, despre momentele din carieră pe care nu le poate uita. „Domnul primar mă auziți?”
image
Un român spune adevărul despre viața în Anglia, după 12 ani. Câți bani îi trebuie unei familii pentru un trai decent: „Fără copii, doar soț și soție”

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”