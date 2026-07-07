Programul Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Ministerul Mediului a anunțat data înscrierilor și condițiile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat calendarul înscrierilor pentru Programul Rabla Auto 2026 destinat persoanelor fizice. Românii vor putea solicita finanțare începând cu 20 iulie, ora 10:00, prin aplicația online a instituției, iar sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului de 300 de milioane de lei alocat programului.

„În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300.000.000 de lei, din care:

165.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000.000 lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

În cadrul acestui program, nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.

Pentru a facilita accesul la finanțare, înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Tot ce trebuie să știi despre Programul Rabla 2026 înainte de înscriere

Potrivit ghidului de finanțare publicat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), înscrierea în Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice se face exclusiv online, prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul instituției. Spre deosebire de edițiile anterioare, beneficiarii nu mai depun dosarul prin intermediul unui dealer auto, ci își creează singuri cont și încarcă documentele solicitate.

Pentru a beneficia de finanțare, solicitantul trebuie să predea spre casare un autovehicul uzat care îndeplinește condițiile prevăzute în ghid. Noutatea introdusă în program este posibilitatea utilizării unui autovehicul aparținând unui „cedent”, adică unei alte persoane care transferă dreptul de casare către solicitant. Astfel, persoanele care nu dețin o mașină veche eligibilă pot accesa programul dacă folosesc un autovehicul pus la dispoziție de un cedent, în condițiile stabilite de AFM.

Ecotichetul acordat prin Programul Rabla nu poate fi însă vândut sau transferat ca un voucher. Finanțarea este acordată exclusiv beneficiarului înscris în program, iar mecanismul cedentului privește doar utilizarea autovehiculului destinat casării, nu și dreptul asupra finanțării.

Programul finanțează achiziția de autoturisme noi cu motorizare pe benzină, GPL/GNC, hibride, plug-in hybrid, electrice și cu pilă de combustie pe hidrogen. Autoturismele echipate cu motoare diesel nu sunt eligibile pentru finanțare, măsura fiind menită să încurajeze înlocuirea vehiculelor mai poluante cu modele cu emisii reduse.