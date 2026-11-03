Programul Rabla a început. Câți bani pot primi românii pentru cumpărarea unei mașini noi

O nouă sesiune a Programului Rabla 2026 destinată persoanelor fizice a început marți, de la ora 10:00, oferind posibilitatea obținerii unor ecotichete cu valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou, în funcție de tipul de motorizare.

Programul Rabla se reia astăzi Foto: arhivă Adevărul

Bugetul alocat acestei etape depășește 35 de milioane de lei, iar înscrierile se realizează exclusiv online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Programul Rabla va rămâne deschis până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Reluarea schemei de sprijin vine într-un context dificil pentru piața auto din România, potrivit TVR Info. În luna octombrie au fost înmatriculate aproximativ 12.100 de autoturisme noi, cu aproape 6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată că, în primele zece luni ale anului, piața mașinilor noi a înregistrat un recul de peste 10%, ceea ce înseamnă cu mai mult de 12.000 de autoturisme mai puțin față de perioada similară din 2025.

În schimb, segmentul vehiculelor electrice continuă să crească. În intervalul ianuarie-octombrie, înmatriculările de mașini electrice au avansat cu aproape 46%, contrar tendinței generale a pieței.

Scăderi au fost înregistrate și pe piața automobilelor rulate importate. Numărul mașinilor second-hand aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România este cu aproape 15% mai mic decât anul trecut.