Mai mulți secretari generali ai Guvernului obțin venituri uriașe din pensie și salariu. „Dacă nu se mai acceptă cumul, am plecat acasă”

Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) primesc atât pensie, cât și salariu de la stat, iar printre ei se numără foști militari sau consilieri cu venituri lunare care depășesc zeci de mii de lei.

Antena 3 CNN a discutat cu unul dintre angajați, mai exact cu Valentin Ghioda, consilier superior în cadrul SGG, care are o pensie militară de 7.900 de lei și un salariu de 6.400 de lei.

Acesta a declarat că a obținut postul prin concurs, în 2016, și că își desfășoară activitatea pe documente clasificate.

Consilierul a adăugat că are nevoie „mental” de locul de muncă, întrucât, după ce s-a retras din activitate, a intervenit „sentimentul acela de inutilitate”.

„Faceți o solicitare scrisă Secretariatului General al Guvernului, nu trebuie să vă spun eu la telefon. Vi s-a cășunat pe mine așa, adică văd că e o chestie dintr-o dată, nu văd care e situația așa de gravă, încât să primesc și telefoane, să văd articole în presă, adică zici că sunt singurul din țara asta sau ce s-a întâmplat? Eu am nevoie mental (n.r. de locul de muncă), nu financiar neapărat. În momentul în care ai ieșit la pensie ai sentimentul acela de inutilitate”.

De asemenea, acesta a precizat că nu l-a întâlnit niciodată pe premierul Ilie Bolojan și că activitatea sa vizează „documente clasificate”, domeniu în care are experiență de peste 20 de ani. Ghioda a mai spus că funcția actuală presupune „implicare și atenție”, iar dacă se va decide interzicerea cumulului pensiei cu salariul, „va pleca acasă”.

Potrivit declarației de avere, acesta deține 2 terenuri, 1 apartament în Capitală, o casă de vacanță în Dâmbovița.

Consilierul primește o pensie militară de 7.900 de lei pe lună, la care se adaugă venituri din activitatea de președinte al asociației de bloc, în valoare de 3.600 de lei. Pentru funcția de consilier superior în cadrul SGG, este remunerat cu 6.400 de lei lunar.

Consilierul superior Răzvan Mihalcea primește o pensie de 8.750 de lei pe lună, la care se adaugă venituri din mai multe funcții publice: 29.818 lei de la Direcția Generală Financiară din cadrul MAI, 21.838 de lei de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350 Leordeni, pentru activitate economică, și 21.588 de lei pentru funcția de consilier superior în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit declarației de avere, Viorel Seredenciuc, consilier superior în cadrul SGG, obține venituri din mai multe surse.

Pentru activitatea de consilier al ministrului Antreprenoriatului și Turismului, acesta a încasat 37.071 de lei. Din funcția de administrator neexecutiv la SC ACET SA Suceava, a primit 76.908 lei, iar de la SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava, unde ocupă aceeași poziție, 18.000 de lei. Pentru funcția de consilier superior la SGG, venitul său anual este de 44.924 de lei.

La începutul lunii, Bolojan a vorbit despre importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.

„Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a declarat Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la 100 de zile de la preluarea guvernării, scrie Agerpres.

Impactul nu poate fi prevăzut, însă datele de la începutul lunii august arătau că aproximativ 10.000 de persoane cumulează pensia cu salariul la stat, inclusiv în Secretariatul General al Guvernului (SGG), o parte relevantă fiind foști militari (n. r. - care beneficiază de condiții de pensionare anticipată), arată un răspuns transmis către Europa Liberă. Doar în Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de Ștefan Radu Oprea, lucrează 12 persoane care cumulează pensia cu salariul, fiind vorba de angajați din SRI sau MApN.