Categoriile profesionale care pot cere o majorare de 50% și în ce condiții. Recalcularea poate atrage actualizarea fișei de pensie

Cei care au beneficiat de majorarea de până la 50% prevăzută de art. 15 din Anexa VI la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie să știe că există temeiuri solide ca această majorare să fie recalculată la salariul/soldele de funcție aflate efectiv în plată pentru perioadele în care au lucrat, potrivit News.ro.

Acest lucru poate genera diferențe salariale şi actualizări de pensie. Înalta Curte a clarificat expres cadrul în Decizia nr. 75/18.11.2024.

Textul art. 15 (Anexa VI prevede că, pentru personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din penitenciare și personal civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, conducătorii pot acorda o majorare de până la 50%, calculată la solda/salariul de funcție/salariul de bază.

De ce e necesară „recalcularea”?

În perioada 2019–2023, în practică, multe structuri au tratat majorarea ca element distinct, pe care l-au plafonat la nivelul lunii decembrie 2018, invocând ordonanţe de urgenţă ale Guvernului de plafonare emise periodic (OUG 114/2018, OUG 226/2020, OUG 130/2021, OUG 168/2022), ceea ce a rezultat la o aplicare limitată a acestei majorări (persoanele îndreptățite primind sume plafonate/înghețate în locul sumelor la care ar fi fost îndreptățite).

Printr-o decizie din 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a lămurit chestiunea, stabilind că majorarea din art. 15 trebuie raportată la solda/salariul de funcţie aflat efectiv în plată.

În același an, în practică, instituţiile au început să aplice majorarea la solda/salariul efectiv în plată, fără plafonarea de tip 2018, ceea ce a generat sesizarea şi clarificarea ICCJ (Decizia 75/2024).

Cum se calculează corect?

Majorarea prevăzută în art. 15 se aplică la solda/salariul de funcţie aflat efectiv în plată.

„Aşadar, procentele de 30, 40, 50% trebuiau aplicate la salariul de funcţie real primit de fiecare reclamant în fiecare lună, iar nu la cel îngheţat din 2018. Având în vedere că instituţiile nu au efectuat în mod corect acest calcul, instanţele au dispus recalcularea şi plata acestor drepturi”, a explicat, pentru sursa citată, Avocat.ro

Cine sunt cei vizați

În categoria celor vizați intră polițiști, jandarmi, pompieri (ISU), personal civil din structurile de apărare şi ordine publică, dar și militari (în activitate şi în rezervă), recalcularea având inclusiv impact asupra bazei de calcul pentru pensie când dreptul produce efecte în perioada de activitate.

Cei care au primit majorarea în 2018–2023, dar procentul s-a aplicat la o valoare „veche”, pot cere diferențele dacă majorarea a fost calculată prin raportare la un cuantum plafonat (ex. decembrie 2018) în loc de salariul/soldei de funcţie în plată conform logicii Legii 153/2017 şi clarificărilor ICCJ. Instanţe au dispus recalcularea şi plata diferenţelor cu actualizare la inflaţie şi dobândă legală penalizatoare.

Acolo unde majorarea a influenţat veniturile din perioada de activitate (baza de calcul), recalcularea poate atrage actualizarea fişei de pensie şi diferenţe aferente.

Trebuie precizat însă că există un termen de prescripţie: termenul general de 3 ani pentru drepturi salariale nereclamate:

„În cauze recente, s-a ridicat expres excepţia prescripţiei pentru perioade anterioare cu peste 3 ani. Analiza trebuie însă făcută de la caz la caz (în funcţie de data scadenţei fiecărui drept, întreruperi, suspendări etc.). De asemenea, trebuie făcută diferenţa între recunoaşterea şi plata drepturilor”

Diferenţele rezultate pot fi semnificative

În cazul polițiștilor, personalului militar, polițiștilor de penitenciare şi personalului civil, recalcularea majorării prevăzute de art. 15 la solda/salariul de funcţie în plată are un temei solid în Decizia ICCJ nr. 75/2024, fiind confirmată de primele soluţii (în primă instanţă sau definitive) ale instanţelor. Diferenţele rezultate pot fi semnificative, cu efect inclusiv asupra bazei de calcul pentru pensie, iar instanţele au dispus deja actualizarea acestora cu inflaţia şi dobânda legală, arată sursa citată.