Prețurile carburanților marți, 3 noiembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

Șoferii din marile orașe ale României pot alimenta marți, 3 noiembrie, la prețuri care, în majoritatea cazurilor, depășesc pragul de 10 lei pe litru pentru benzină și care se apropie de 11 lei pe litru pentru motorină, potrivit datelor centralizate de Peco Online. Sunt însă și câteva excepții.

Cel mai mic preț la motorină este la o stație din Eforie Nord Foto: Shutterstock

La nivel național, cea mai ieftină benzină era comercializată la prețul de 9,79 lei/litru într-o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. În cazul motorinei, cel mai mic preț din țară era de 10,75 lei/litru, într-o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Cele mai mici prețuri la carburanți în marile orașe

În București, cel mai redus preț pentru benzină este de 10,01 lei/litru, în timp ce motorina poate fi găsită de la 10,91 lei/litru.

La Cluj-Napoca și Timișoara, șoferii beneficiază de cele mai mici tarife dintre cele cinci mari orașe analizate. Benzina pornește de la 9,99 lei/litru în ambele municipii, iar motorina de la 10,84 lei/litru în Cluj-Napoca și 10,88 lei/litru în Timișoara.

În Iași și Constanța, benzina are un preț minim de 10,01 lei/litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 10,91 lei/litru.

Cele mai mici preturi la carburanți în principalele orașe din tară Foto: Peco Online

Datele sunt valabile pentru 3 noiembrie și reprezintă cele mai mici prețuri identificate în stațiile monitorizate de platforma Peco Online.

Valorile pot varia pe parcursul zilei, în funcție de politica fiecărui operator și de actualizările efectuate la pompă.