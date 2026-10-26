 Ministerul Finanțelor vrea să prelungească plafonarea prețurilor la carburanți până la 31 ianuarie 2027 | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ministerul Finanțelor vrea să prelungească plafonarea prețurilor la carburanți până la 31 ianuarie 2027

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre care prevede prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027, pentru menținerea măsurilor menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv a mecanismului de diminuare temporară a accizei la motorina standard. Proiectul a fost pus luni, 26 octombrie, în dezbatere publică.

Proiectul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard
Proiectul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard Foto: Shutterstock

Potrivit Ministerului Finanțelor, toate mecanismele aflate în prezent în vigoare ar urma să fie păstrate și după 1 noiembrie.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei au elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027, în vederea menţinerii măsurilor destinate protejării populaţiei şi economiei de efectele nivelului ridicat al preţurilor la carburanţi”,  arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat postat pe site-ul instituției.

Documentul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri introduse prin Legea nr. 162/2026.

Ministerul Finanțelor subliciază că fără această măsură, motorina ar putea depăși 11,7 lei pe litru

Reprezentanții instituției avertizează că eliminarea actualei facilități fiscale pentru motorină ar avea un impact imediat asupra prețurilor de la pompă:

„Potrivit evaluărilor Ministerului Finanţelor, la nivelul actual al pieţei, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creştere estimată a preţului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru”.

Conform calculelor ministerului, în condițiile actuale ale pieței, prețul mediu al motorinei ar putea urca de la circa 10,90 lei pe litru la aproximativ 11,75 lei pe litru.

„În condiţii de piaţă neschimbate, preţul mediu al motorinei ar putea creşte de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri”, se arată în același comunicat.

Autoritățile invocă protejarea populației și a economiei

Ministerul Finanțelor susține că prelungirea măsurilor ar contribui la limitarea presiunilor inflaționiste și la menținerea puterii de cumpărare, în special în perioada sezonului rece:

„Menţinerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaţioniste şi la protejarea puterii de cumpărare a populaţiei, în special în sezonul rece, precum şi la reducerea impactului costurilor de transport asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor”.

Oficialii afirmă că măsura este importantă și pentru mediul de afaceri, în special pentru companiile din transporturi, agricultură și logistică.

„Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii şi logisticii, prin menţinerea unor costuri mai reduse cu carburanţii”, precizează Ministerul Finanțelor.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în dezbatere publică și trebuie aprobat înainte de 31 octombrie, astfel încât actualele măsuri de sprijin să poată fi aplicate fără întrerupere și după 1 noiembrie 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă. Poate fi atacată de procurorii DIICOT
gandul.ro
image
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
mediafax.ro
image
Balonul de Aur s-a dat deja! Gafă imensă a organizatorilor înainte de gală
fanatik.ro
image
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
libertatea.ro
image
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
digisport.ro
image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
click.ro
image
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Misterul sacului cu bani dispărut de la Biroul Vamal Otopeni. Detaliul descoperit după 9 luni
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
„Asta își dorește Reghecampf”. Cuplul de jucători cu care FCSB vrea să domine SuperLiga
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Adio, Barcelona? Moment fără precedent pentru Gavi, după decizia lui Hansi Flick
digisport.ro
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Decizie favorabilă pentru cei cu rate la bănci. Cum se va calcula acum dobânda la credite
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra