Ministerul Finanțelor vrea să prelungească plafonarea prețurilor la carburanți până la 31 ianuarie 2027

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre care prevede prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027, pentru menținerea măsurilor menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv a mecanismului de diminuare temporară a accizei la motorina standard. Proiectul a fost pus luni, 26 octombrie, în dezbatere publică.

Proiectul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard Foto: Shutterstock

Potrivit Ministerului Finanțelor, toate mecanismele aflate în prezent în vigoare ar urma să fie păstrate și după 1 noiembrie.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei au elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027, în vederea menţinerii măsurilor destinate protejării populaţiei şi economiei de efectele nivelului ridicat al preţurilor la carburanţi”, arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat postat pe site-ul instituției.

Documentul prevede menținerea reducerii temporare a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri introduse prin Legea nr. 162/2026.

Ministerul Finanțelor subliciază că fără această măsură, motorina ar putea depăși 11,7 lei pe litru

Reprezentanții instituției avertizează că eliminarea actualei facilități fiscale pentru motorină ar avea un impact imediat asupra prețurilor de la pompă:

„Potrivit evaluărilor Ministerului Finanţelor, la nivelul actual al pieţei, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creştere estimată a preţului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru”.

Conform calculelor ministerului, în condițiile actuale ale pieței, prețul mediu al motorinei ar putea urca de la circa 10,90 lei pe litru la aproximativ 11,75 lei pe litru.

„În condiţii de piaţă neschimbate, preţul mediu al motorinei ar putea creşte de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri”, se arată în același comunicat.

Autoritățile invocă protejarea populației și a economiei

Ministerul Finanțelor susține că prelungirea măsurilor ar contribui la limitarea presiunilor inflaționiste și la menținerea puterii de cumpărare, în special în perioada sezonului rece:

„Menţinerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaţioniste şi la protejarea puterii de cumpărare a populaţiei, în special în sezonul rece, precum şi la reducerea impactului costurilor de transport asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor”.

Oficialii afirmă că măsura este importantă și pentru mediul de afaceri, în special pentru companiile din transporturi, agricultură și logistică.

„Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii şi logisticii, prin menţinerea unor costuri mai reduse cu carburanţii”, precizează Ministerul Finanțelor.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în dezbatere publică și trebuie aprobat înainte de 31 octombrie, astfel încât actualele măsuri de sprijin să poată fi aplicate fără întrerupere și după 1 noiembrie 2026.