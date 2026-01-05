Miliarde de dolari în Venezuela: nu este clar cine va finanța investițiile anunțate de Trump

Planurile președintelui american Donald Trump de a relansa sectorul energetic al Venezuelei cu ajutorul companiilor americane ridică semne de întrebare, în condițiile în care marile grupuri petroliere par reticente să își asume riscuri financiare majore, relatează Bloomberg.

Într-o conferință de presă susținută la reședința sa din Mar-a-Lago, Donald Trump a prezentat o strategie ambițioasă care vizează reconstrucția completă a infrastructurii energetice degradate a Venezuelei. Potrivit acestuia, marile corporații americane ar urma să investească miliarde de dolari pentru a reabilita sectorul petrolier, urmând să își recupereze ulterior costurile din veniturile generate.

Cu toate acestea, nu este clar cine va finanța efectiv aceste investiții și în ce condiții, iar disponibilitatea sectorului privat rămâne incertă, subliniază analiștii Bloomberg.

De ce ezită marile companii petroliere

Deși Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume, producția actuală reprezintă mai puțin de 1% din producția globală. Casa Albă speră la revenirea unor giganți precum Exxon Mobil și ConocoPhillips, ale căror active au fost naționalizate în perioada președinției lui Hugo Chávez.

Până în prezent, companiile vizate nu au oferit declarații publice privind o eventuală revenire pe piața venezueleană.

Experții indică mai multe obstacole majore:

-Incertitudinea juridică: investitorii sunt reticenți să aloce capital într-un stat unde cadrul legal și fiscal nu a fost clar stabilit de un nou guvern pro-occidental.

-Prețurile scăzute ale petrolului: cotațiile internaționale se situează în jurul valorii de 60 de dolari pe baril, ceea ce reduce atractivitatea proiectelor costisitoare din regiuni instabile.

-Moștenirea naționalizărilor: Exxon Mobil și ConocoPhillips solicită în continuare despăgubiri de peste 10 miliarde de dolari pentru activele confiscate în trecut.

Dimensiunea provocării și rolul Chevron

Bob McNally, analist în domeniul energiei la Rapidan Energy Group, afirmă că doar stabilizarea nivelului actual de producție ar necesita investiții de ordinul miliardelor de dolari, în special pentru reparații ale rețelelor electrice și infrastructurii de export.

În prezent, Chevron este singura companie americană cu o prezență semnificativă în Venezuela, operând în baza unei licențe speciale și producând aproximativ 140.000 de barili pe zi. Chiar și așa, compania s-a concentrat în principal pe recuperarea datoriilor existente, nu pe investiții noi de amploare.

Donald Trump a sugerat că veniturile obținute din petrol ar putea acoperi atât costurile companiilor, cât și cheltuielile guvernului american legate de implicarea în Venezuela. Analiștii avertizează însă că, în lipsa stabilității politice și a unor reforme legislative clare, aceste planuri riscă să rămână la nivel declarativ.

Context politic tensionat

Anunțurile economice vin pe fondul unei escaladări majore a tensiunilor. Statele Unite au confirmat desfășurarea unei operațiuni militare în Venezuela, în urma căreia președintele Nicolás Maduro a fost capturat și plasat în arest într-o închisoare din New York . Luni urmează să fie prezentat în fața unui judecător. Washingtonul a precizat că acesta va fi judecat conform legislației americane.

Ulterior, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „administra” temporar Venezuela până la realizarea unui „tranziții sigure și responsabile”, fără a oferi detalii clare privind forma acestei implicări. În replică, autoritățile de la Caracas au instituit starea de urgență la nivel național, acuzând Statele Unite de o „agresiune fără precedent”.

Analiștii avertizează că, dincolo de retorica oficială, Washingtonul se confruntă cu o realitate complexă, marcată de structuri militare loiale fostului regim, grupări armate, influența crescândă a Chinei și lipsa unei alternative politice clare.

Rămâne de văzut dacă Venezuela va deveni un succes strategic pentru administrația Trump sau un angajament costisitor, cu implicații pe termen lung pentru politica externă a Statelor Unite în America Latină.