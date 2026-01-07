search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Analiză De ce România ar trebui să susțină SUA în cazul Maduro. Profesor: „Știm ce înseamnă o dictatură”

Analize Adevărul
Publicat:

Au trecut mai bine de 72 ore de la arestarea dictatorului venezuelea Nicolas Maduro iar România nu are o poziție clar conturată. În timp ce ambasadorul României la Washington a lăudat deschis operațiunea ordonată de Donald Trump, iar ministrul de externe, Oana Țoiu, a adoptat o poziție mai degrabă timidă, în linie cu cea a Uniunii Europene, președintele Nicușor Dan nu a făcut până acum niciun comentariu legat de acest subiect.

Nicușor Dan Donald Trump FOTO Președinția României jpg

Într-o analiză pentru „Adevărul”, profesorul în științe politice Radu Carp critică lipsa de curaj a responsabililor de politica externă de la București în a susține ferm poziția Statelor Unite și subliniază incapacitatea Europei de a vorbi cu o voce unitară în fața unui regim totalitar.

„Așteptăm în gară să treacă trenul”

În opinia profesorului Carp, România manifestă o lipsă de inițiativă diplomatică, preferând să fie un simplu spectator la deciziile marilor capitale europene, deși are toate argumentele morale pentru a fi un lider de opinie în acest caz.

„Ne menținem într-o oarecare ambiguitate. Așteptăm să vedem ce spun statele europene. Ne ținem într-o așteptare, ca și cel care stă în gară, așteaptă trenul și, când trece trenul pe lângă el cu viteză, se întreabă de ce a trecut atât de repede”, afirmă Radu Carp.

Expertul consideră că Bucureștiul ar fi trebuit să urmeze exemplul ambasadorului român la Washington, Andrei Muraru, care a ales o poziție fără echivoc: „A spus: «Susțin integral poziția Statelor Unite». În felul acesta se înțelege la Washington care este poziția României. Continuând să preluăm comunicate elaborate la Bruxelles, pe care de fapt nici cei de acolo nu le citesc, nu vom reuși să avem o voce care să fie auzită.”

Paralela cu regimul Ceaușescu

Radu Carp subliniază că România ar fi mult mai credibilă față de alte țări dacă s-ar alinia mai clar poziției SUA, având ca argument o traumă istorică - regimul Ceaușescu - similară cu cea petrecută în Venezuela.

„România este credibilă atunci când ar spune că ce s-a întâmplat în Venezuela este o dictatură comunistă. Cred că, dacă România ar face la nivel oficial această paralelă între regimul lui Ceaușescu și regimul Maduro și faptul că noi știm ce a însemnat o dictatură comunistă, am începe să fim credibili. Mai ales România, datorită faptului că a trecut printr-un regim la fel de brutal, poate să exprime un punct de vedere mult mai bazat pe realitate decât alte țări.”, arată profesorul de științe politice. 

Radu Carp. FOTO: Facebook
Radu Carp. FOTO: Facebook

Eroarea de la București

În opinia profesului de științe politice, responsabilii de la București și analiștii de politică externă pornesc în general de la o premisă greșită, în condițiile în care acțiunea SUA a fost a priori una de aplicare a legii. 

Nu cred că se înțelege la București exact dinamica evenimentelor din Statele Unite. Statele Unite nu văd această arestare a lui Maduro ca un gest de politică externă, ci mai degrabă ca ceea ce ei numesc law enforcement, aplicarea legii. Noi, din păcate, în România interpretăm asta într-o cheie geopolitică, strategică. Încercăm să ne referim la tot felul de chestiuni legate de China, de Rusia... Dar este vorba de o acțiune limitată de punere în executare a unui mandat al unui judecător.”, subliniază Radu Carp.

Europa, prizoniera ideologiei

Dincolo de granițele României, profesorul Carp observă că Europa nu a putut adopta o poziție comună din cauza afinităților ideologice ale anumitor state. De pildă, Spania a transmis prin vocea premierului socialist Pedro Sanchez că nu recunoaște intervenția americană în Venezuela. 

„Țările europene s-au poziționat ideologic. Acolo unde sunt guverne de stânga, a fost condamnată arestarea lui Maduro. În țările cu guverne liberale sau de centru-dreapta, au spus că despre legalitate vorbim mai târziu, acum trebuie să examinăm ororile regimului. Europa a vorbit politic, ceea ce pentru mine este inexplicabil, pentru că regimul Maduro a fost un regim totalitar, un regim îngrozitor, și acest lucru trebuie să primeze.”, a explicat Radu Carp.

