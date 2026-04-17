Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, atât petrolul Brent, cât și petrolul WTI situându-se sub 88 de dolari pe baril, potrivit datelor oficiale.

La ora publicării acestei știri, prețul petrolului Brent ajunsese la 88 de dolari barilul, de la 96 de dolari, iar prețul petrolului WTI la 83 de dolari de la 93 de dolari barilul în cursul dimineții.

Strâmtoarea Hormuz este o fâșie îngustă de apă care leagă Golful de Marea Arabiei, prin care se transportă de obicei o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

„Trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Piețele globale și-au revenit și ele în urma anunțului, principalii indici bursieri americani crescând în primele tranzacții. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,8%, în timp ce Nasdaq și Dow Jones Industrial Average (DJIA) au crescut ambele cu peste 1%.

Acțiunile europene au crescut și ele ca reacție la veste. Indicele Cac de la Paris și DAX de la Frankfurt au urcat ambele cu peste 2%, în timp ce indicele FTSE 100 de la Londra a crescut cu aproximativ 0,5%.

Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de Iran de când SUA și Israelul au lansat atacuri militare în țară la sfârșitul lunii februarie.

Cisternele nu au putut trece, reducând drastic cantitatea de petrol și gaze disponibilă pe piețele globale și provocând o creștere bruscă a prețurilor.

Înainte de conflict, țițeiul Brent se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril. A crescut peste 100 de dolari înainte de a atinge un vârf de peste 119 dolari pe baril în martie.

Creșterile bruște ale prețului petrolului au împins în sus prețul benzinei și motorinei pentru șoferi, stârnind totodată îngrijorări cu privire la furnizarea de combustibil pentru avioane, ceea ce a dus la temeri că companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze zborurile, scrie BBC.

Închiderea principalei căi navigabile a întrerupt, de asemenea, o importantă linie de aprovizionare cu îngrășăminte, utilizate de fermieri, ceea ce crește posibilitatea creșterii prețurilor la alimente ca urmare a conflictului.

O treime din principalele îngrășăminte chimice din lume trec prin strâmtoare, iar prețurile au crescut brusc de la izbucnirea războiului.

Decizia Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz a venit în urma unui acord de încetare a focului dintre Israel și Liban.

Ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghchi, a declarat că, în baza acordului de încetare a focului, traficul maritim prin această rută strategică este reluat pe durata armistițiului. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj pe rețeaua X.

Motorina s-a mai ieftinit, dar tot rămâne mult mai scumpă decât înaintea izbucnirii războiului din Iran

Potrivit oficialului iranian, toate navele comerciale pot tranzita Strâmtoarea Ormuz pe un traseu stabilit în prealabil, decizia fiind coordonată cu autoritățile maritime ale Republicii Islamice.

Armistițiu fragil și speranțe de dialog

Decizia vine la scurt timp după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat un armistițiu de zece zile între Israel și Liban, intrat în vigoare pe 16 aprilie. Inițiativa este văzută drept un pas important pentru reducerea tensiunilor și relansarea dialogului diplomatic între Washington și Teheran.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că o nouă rundă de negocieri între SUA și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă detensionare a conflictului.

Trump salută anunțul

Preşedintele american Donald Trump a salutat imdiat anunţul redeschiderii strâmtorii, un punct-cheie în negocieri între Washington şi Teheran în vederea opririi Războiului din Iran.

„Iranul tocmai a a anunţat că strâmtoarea Iran este deschisă în întregime şi pregătită de o traversare completă. mulţumesc”, scrie pe platforma Truth Social, cu majuscule, şeful statului american.

SUA vor continua să blocheze porturile maritime ale Iranului

SUA au declarat că va continua restricțiile maritime impuse Iranului, în ciuda afirmațiilor conform cărora rutele de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz au fost redeschise complet. În general, aceste măsuri vor rămâne în vigoare până la implementarea completă a unui viitor acord de pace între părți.

Prețul petrolului va înregistra fluctuații mari în perioada următoare. Cât va ajunge să coste motorina

Trump sugerează că ar putea călători personal în Pakistan pentru a încheia un acord cu Iranul

Donald Trump a anunțat acest lucru pe pagina sa Truth Social. În postarea sa, el a menționat, de asemenea, că a făcut declarația după ce au apărut rapoarte conform cărora partea iraniană ar fi anunțat deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și disponibilitatea sa de a asigura trecerea nestingherită a navelor.

În plus, Trump a subliniat că, în ciuda acestei decizii, restricțiile maritime impuse Iranului rămân în vigoare până la finalizarea și implementarea acordurilor.

El a adăugat că procesul de negociere se află în faza finală, iar majoritatea punctelor cheie ale potențialului acord au fost deja convenite. Finalizarea acordurilor este așteptată să aibă loc în scurt timp.

Agenţia iraniană de stat de presă Mizan a dezminţit vineri, anterior, orice acord cu Statele Unite cu privire la uraniu.

Donald Trump a declarat joi presei, în faţa casei Albe, la Washington, că Iranul a acceptat ”să ne predea praful nuclear”.

Nicio negociere cu privire la un „transfer al urnaiului îmbogăţit al Iranului către Statele Unite nu a avut nicodată loc şi nici nu există, bineînţeles, niciun acord în acest subiect”, scrie Mizan citând surse.