Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video
Ultimele știri

Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz

Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, atât petrolul Brent, cât și petrolul WTI situându-se sub 88 de dolari pe baril, potrivit datelor oficiale.

Colaj foto cu o pompă de mootorină lângă butoaie de petrol și un grafic care indică scădere
Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Foto Shutterstock

La ora publicării acestei știri, prețul petrolului Brent ajunsese la 88 de dolari barilul, de la 96 de dolari, iar prețul petrolului WTI la 83 de dolari de la 93 de dolari barilul în cursul dimineții.

Strâmtoarea Hormuz este o fâșie îngustă de apă care leagă Golful de Marea Arabiei, prin care se transportă de obicei o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

„Trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Piețele globale și-au revenit și ele în urma anunțului, principalii indici bursieri americani crescând în primele tranzacții. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,8%, în timp ce Nasdaq și Dow Jones Industrial Average (DJIA) au crescut ambele cu peste 1%.

Acțiunile europene au crescut și ele ca reacție la veste. Indicele Cac de la Paris și DAX de la Frankfurt au urcat ambele cu peste 2%, în timp ce indicele FTSE 100 de la Londra a crescut cu aproximativ 0,5%.

Strâmtoarea Hormuz a fost practic închisă de Iran de când SUA și Israelul au lansat atacuri militare în țară la sfârșitul lunii februarie.

Cisternele nu au putut trece, reducând drastic cantitatea de petrol și gaze disponibilă pe piețele globale și provocând o creștere bruscă a prețurilor.

Înainte de conflict, țițeiul Brent se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril. A crescut peste 100 de dolari înainte de a atinge un vârf de peste 119 dolari pe baril în martie.

Creșterile bruște ale prețului petrolului au împins în sus prețul benzinei și motorinei pentru șoferi, stârnind totodată îngrijorări cu privire la furnizarea de combustibil pentru avioane, ceea ce a dus la temeri că companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze zborurile, scrie BBC.

Închiderea principalei căi navigabile a întrerupt, de asemenea, o importantă linie de aprovizionare cu îngrășăminte, utilizate de fermieri, ceea ce crește posibilitatea creșterii prețurilor la alimente ca urmare a conflictului.

O treime din principalele îngrășăminte chimice din lume trec prin strâmtoare, iar prețurile au crescut brusc de la izbucnirea războiului.

Decizia Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz a venit în urma unui acord de încetare a focului dintre Israel și Liban.

Ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghchi, a declarat că, în baza acordului de încetare a focului, traficul maritim prin această rută strategică este reluat pe durata armistițiului. Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj pe rețeaua X.

Motorina s-a mai ieftinit, dar tot rămâne mult mai scumpă decât înaintea izbucnirii războiului din Iran

Potrivit oficialului iranian, toate navele comerciale pot tranzita Strâmtoarea Ormuz pe un traseu stabilit în prealabil, decizia fiind coordonată cu autoritățile maritime ale Republicii Islamice.

Armistițiu fragil și speranțe de dialog

Decizia vine la scurt timp după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat un armistițiu de zece zile între Israel și Liban, intrat în vigoare pe 16 aprilie. Inițiativa este văzută drept un pas important pentru reducerea tensiunilor și relansarea dialogului diplomatic între Washington și Teheran.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că o nouă rundă de negocieri între SUA și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă detensionare a conflictului.

Trump salută anunțul

Preşedintele american Donald Trump a salutat imdiat anunţul redeschiderii strâmtorii, un punct-cheie în negocieri între Washington şi Teheran în vederea opririi Războiului din Iran.

Iranul tocmai a a anunţat că strâmtoarea Iran este deschisă în întregime şi pregătită de o traversare completă. mulţumesc”, scrie pe platforma Truth Social, cu majuscule, şeful statului american.

SUA vor continua să blocheze porturile maritime ale Iranului

SUA au declarat că va continua restricțiile maritime impuse Iranului, în ciuda afirmațiilor conform cărora rutele de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz au fost redeschise complet. În general, aceste măsuri vor rămâne în vigoare până la implementarea completă a unui viitor acord de pace între părți.

Prețul petrolului va înregistra fluctuații mari în perioada următoare. Cât va ajunge să coste motorina

Trump sugerează că ar putea călători personal în Pakistan pentru a încheia un acord cu Iranul

Donald Trump a anunțat acest lucru pe pagina sa Truth Social. În postarea sa, el a menționat, de asemenea, că a făcut declarația după ce au apărut rapoarte conform cărora partea iraniană ar fi anunțat deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și disponibilitatea sa de a asigura trecerea nestingherită a navelor.

În plus, Trump a subliniat că, în ciuda acestei decizii, restricțiile maritime impuse Iranului rămân în vigoare până la finalizarea și implementarea acordurilor.

El a adăugat că procesul de negociere se află în faza finală, iar majoritatea punctelor cheie ale potențialului acord au fost deja convenite. Finalizarea acordurilor este așteptată să aibă loc în scurt timp.

Agenţia iraniană de stat de presă Mizan a dezminţit vineri, anterior, orice acord cu Statele Unite cu privire la uraniu.

Donald Trump a declarat joi presei, în faţa casei Albe, la Washington, că Iranul a acceptat ”să ne predea praful nuclear”.

Nicio negociere cu privire la un „transfer al urnaiului îmbogăţit al Iranului către Statele Unite nu a avut nicodată loc şi nici nu există, bineînţeles, niciun acord în acest subiect”, scrie Mizan citând surse.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cel mai mare retailer online din România introduce o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
stirileprotv.ro
image
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
gandul.ro
image
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
mediafax.ro
image
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
fanatik.ro
image
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
libertatea.ro
image
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
observatornews.ro
image
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
O nouă simulare pentru Evaluarea Națională 2026. Elevii care au lipsit în martie mai au o șansă
playtech.ro
image
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Se deschide complet Strâmtoarea Ormuz. Trump mulțumește Iranului
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță