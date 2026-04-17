Motorina se ieftinește din nou. Ce prețuri au afișat vineri marii jucători OMV, Rompetrol, Lukoil și Mol

Prețurile motorinei au mai scăzut puțin vineri la majoritatea benzinăriilor OMV, Rompetrol, Lukoil și Mol, în timp ce Petrom a păstrat prețurile percepute joi, potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”.

Astfel, potrivit informaţiilor oficiale, preţurile motorinei standard afişate vineri în benzinării sunt:



Petrom – 9,28 lei/litru

Socar – 9,34 lei/litru

Lukoil, Rompetrol și Mol – 9,37 lei/litru

Joi, acestea erau cu maximum 35 de bani mai scumpe, în unele benzinării, după cum urmează:

Petrom - 9,28 lei/litru

Lukoil - 9,63 lei/litru

Rompetrol - 9,64 lei/litru

Mol - 9,67 lei/litru

Socar - 9,69 lei/litru

În ce privește motorina premium, vineri prețurile stagnaseră la Petrom și OMV și scăzuseră cu maximum 31 de bani la unele benzinării.

Astfel, prețurile motorinei premium de vineri sunt:

Petrom 10,05 lei/litru

OMV 10,19 lei/litru

Rompetrol 10,19 lei/litru -

Lukoil 10,19 lei/litru -

Mol 10,24 lei/litru -

Joi, prețurile motorinei premium erau:

Petrom 10,05 lei/litru

OMV 10,19 lei/litru

Rompetrol 10,29 lei/litru

Lukoil 10,45 lei/litru

Mol 10,54 lei/litru

Spre comparație, în urmă cu o lună, benzinăriile Petrom vindeau motorina cu 9,08 – 9,11 lei/litru, Lukoil cu 9,13 – 9,14 lei/litru, Mol cu 9,02- 9,05 lei/litru, Socar cu 9,09 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,16 – 9,19 lei/litru, iar OMV Petrom – preț unic de 9,24 lei/litru la toate benzinăriile din București.

Astfel, în ciuda ieftinirilor, prețul motorinei standard față de ziua precedentă celei în care a început războiul din Iran este cu 1,03 - 1,44 lei/litru mai mare (pe 27 februarie prețul mediu al motorinei standard vândută în România era de 8,25 lei/litru).

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră.

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.