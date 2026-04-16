Motorina s-a mai ieftinit, dar tot rămâne mult mai scumpă decât înaintea izbucnirii războiului din Iran

Motorina s-a ieftinit în România, pe fondul măsurilor luate de autorități și al scăderii prețului barilului de petrol, dar tot sunt mult mai mari decât prețurile afișate înainte de izbucnirea războiului din Iran.

Potrivit informațiilor analizate de „Adevărul”, prețurile afișate joi sunt:

Motorina standard:

Petrom 9,28 lei/litru

OMV 9,37 lei/litru

Lukoil 9,63 lei/litru

Rompetrol 9,64 lei/litru

Mol 9,67 lei/litru

Socar 9,69 lei/litru

Motorina premium:

Petrom 10,05 lei/litru

OMV 10,19 lei/litru

Rompetrol 10,29 lei/litru

Lukoil 10,45 lei/litru

Mol 10,54 lei/litru

Spre comparație, în urmă cu o lună, benzinăriile Petrom vindeau motorina cu 9,08 – 9,11 lei/litru, Lukoil cu 9,13 – 9,14 lei/litru, Mol cu 9,02- 9,05 lei/litru, Socar cu 9,09 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,16 – 9,19 lei/litru, iar OMV Petrom – preț unic de 9,24 lei/litru la toate benzinăriile din București.

Astfel, în ciuda ieftinirilor, prețul motorinei standard față de ziua precedentă celei în care a început războiul din Iran este cu 1,03 - 1,44 lei/litru mai mare (pe 27 februarie prețul mediu al motorinei standard vândută în România era de 8,25 lei/litru).

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră.

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă a fost redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

Proiectul modifică și completează OUG nr. 19/2026, prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului, benzinei și motorinei, și aduce ajustări la OUG nr. 12/2026, ce stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Potrivit Guvernului, pachetul de măsuri urmărește protejarea economiei și a populației, în condițiile în care volatilitatea prețurilor la energie continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor și pe costurile de producție ale companiilor.