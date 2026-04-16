Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Analiză Prețul petrolului va înregistra fluctuații mari în perioada următoare. Cât va ajunge să coste motorina

Prețul barilului de petrol a scăzut în ultimele zile de la 103 dolari la 95, estimările fiind că acesta va continua să fie influențat de incidente riscante precum distrugerea unei nave de către o mină ori o infrastructură afectată în Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, deși pe termen lung nicio putere, nici măcar Iranul nu are interes ca petrolul să ajungă la 150 - 200 de dolari/baril.

Explozia unui petrolier ar putea arunca în aer prețul petrolului. Foto arhivă

„Vor fi fluctuații importante ale barilului de petrol în perioada următoare, cotațiile urmând să oscileze de la 90 de dolari, la 103 de dolari, ca să revină din nou la 98 și tot așa. Dar per total, vorbim de o de-escaladare a prețurilor, pentru că niciun stat, nicio putere,  nici măcar Iranul nu are vreun interes ca petrolul să rămână la un preț mare”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Barilul de petrol Brent era cotat joi la 95 de dolari, iar WTI la puțin peste 92 de dolari, în scădere față de duminică, 12 aprilie, când era 103 dolari, respectiv 104 dolari.

„Prețul petrolului Brent la 95 dolari/baril nu este un semn că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a stabilizat. Este, mai degrabă, dovada că piețele încă pariază pe raționalitate.

Pentru că, dacă ar prețui cu adevărat riscul fizic existent, adică un tranzit redus cu până la 80–90% printr-un punct prin care trece aproape 20% din petrolul global, petrolul nu ar fi la 95 dolari/baril. Ar fi deja la 130 dolari/baril. Diferența dintre aceste două numere nu este tehnică. Este psihologică”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Expertul a explicat că, la 95 dolari/baril, piața transmite un mesaj foarte clar, și anume că blocajul actual este văzut ca temporar și gestionabil.

În prezent, situația generată de conflictul din Orientul Mijlociu este că fluxurile sunt reduse la 10–20% din normal, în timp ce costurile de asigurare maritimă au crescut de 2–5 ori, fiind nevoie de rerutări logistice care adaugă încă 10–20% la costurile de transport.

Cu toate acestea, Brent nu a rămas peste 100 dolari, explică expertul în energie, adăugând că motivul este că „piața nu reacționează doar la realitate, ci la probabilități”, iar probabilitatea dominantă, în acest moment, rămâne de-escaladarea.

Chisăliță: În următoarele 2 săptămâni, barilul va oscila între 88 și 100 de dolari

Scenariul central avansat de expertul în energie, cu o probabilitate de 55–65%, este că ne îndreptăm către o de-escaladare parțială. Asta face ca prețurile să aibă următoarea tendință probabilă:

• Brent: 92–103 USD/baril în următoarele zile

• Brent: 88–100 USD/baril în 2 săptămâni

• Motorină Amsterdam: 165–195 USD/baril

De-escaladarea controlată este cea mai probabilă pentru că toți actorii pierd masiv dacă situația scapă de sub control — iar până acum comportamentul lor arată clar că testează limitele, dar evită ruptura totală. Niciuna dintre marile puteri, nici țările mici, nici măcar Iranul, nu are interes ca petrolul să ajungă la 150–200$/baril pe termen lung, deoarece ar arunca economia mondială într-o recesiune globală”, a explicat Chisăliță.

Probabil scenariul dorit este ca fluxurile prin strâmtoarea Ormuz, să revină la 40–60% din normal, iar un acord informal sau presiunea globală poate stabiliza situația. Este, de fapt, scenariul pe care piața îl „cumpără” astăzi la 95 USD/baril.

Explozia unui petrolier poate crește masiv prețurile

Un alt scenariu care ar putea să apară cu o probabilitate de 25–35%, este cel de stres care ar aduce o escaladare regională, și poate determina ca prețurile probabil să atingă:

• Brent: 103–118 USD/baril în câteva zile

• Brent: 110–130 USD/baril în 2 săptămâni

• Motorină Amsterdam: 220–255 USD/baril

„Aici intrăm într-o altă logică, nu doar risc, ci piața acceptă că există o pierdere reală de ofertă de ordinul a 5–8 milioane barili/zi. În acest scenariu, fiecare incident contează. Un petrolier lovit. O mină activată. O infrastructură afectată în Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite. Piața nu mai reacționează gradual. Reacționează în salturi.

Efect în lanț: blocada SUA asupra Iranului ridică prețurile la petrol și gaze. Cât ar putea dura?

Cel mai probabil liderii de la vârf nu vor “alege” escaladarea. Dar este posibil ca un accident (o mină să fie lovită de o navă) sau actor semi-autonom sau un comandant local nemulțumit de situația actuală, să provoace escaladarea prin distrugerea unei nave, a infrastructuri critice etc și astfel să escaladeze situația”, a adăugat expertul.

Scenariul critic ar fi blocajul

Potrivit acestuia, există și un scenariu critic, cu o probabilitate foarte mică (1–5%) de apariție a unui blocaj aproape total. Într-o astfel de situație, cotațiile ar fi următoarele:

• Brent: 120–145 USD/baril în câteva zile

• Brent: 135–170 USD/baril în 2 săptămâni

• Motorină Amsterdam: până la 260–320 USD/baril

„Aici dispare noțiunea de „premium de risc”. Intrăm în șoc de ofertă. Un blocaj aproape complet al Ormuz înseamnă scoaterea din piață a până la 15–18 milioane barili/zi — cel mai mare impact energetic global din istoria omenirii. Și în acest scenariu există soluții; guvernele pot intervenii pentru ca stocurile strategice să fie eliberate, iar economia globală nu va simții efectul acestui blocaj, cel puțin nu în următoarele săptămâni.

La 95 dolari/baril, piața încă mai crede că lucrurile nu vor scăpa de sub control. Dar această convingere este fragilă, pentru că, diferența dintre stabilitate și criză poate să fie determinată de apariția unui eveniment. Un singur incident, poate muta petrolul cu 30–50 de dolari în câteva zile. Și economia globală odată cu el”, a adăugat Chisăliță.

Motorina va rămâne peste 9,5 lei/litru

În România prețurile medii ale motorinei normale vor oscila cu +/- 15 bani/litru, în următoarele 2 săptămâni, dar vor rămâne peste nivelul de 9,5 lei/l până la sfârșitul lunii aprilie 2026, a adăugat acesta.

În dimineața de 16 aprilie 2026, prețurile motorinei au scăzut, în medie, cu 13 bani pe litru.

Motorina standard se vindea la prețuri care pornesc de la 9,28 lei/litru la Petrom și ajung până la 9,69 lei/litru la Socar. Între aceste valori, OMV afișează un preț de 9,37 lei/litru, Lukoil 9,63 lei/litru, Rompetrol 9,64 lei/litru, iar Mol 9,67 lei/litru.

Giganții petrolieri din SUA și Rusia se îmbogățesc incomensurabil datorită războiului din Orientul Mijlociu. Profituri de 30 de milioane de dolari pe oră

În cazul motorinei premium, prețurile sunt mai ridicate, începând de la 10,05 lei/litru la Petrom și urcând până la 10,54 lei/litru la Mol. OMV comercializează motorina premium la 10,19 lei/litru, Rompetrol la 10,29 lei/litru, iar Lukoil la 10,45 lei/litru.

Expertul în energie punctează că aceste scăderi creează impresia unui moment de respiro și că această scădere nu trebuie confundată cu o schimbare de direcție, ci mai degrabă, o pauză scurtă într-un trend care rămâne, în esență, ascendent.

„Piața carburanților funcționează după o logică globală, iar România nu face excepție. Prețul de la pompă este doar ultima verigă într-un lanț complex care începe cu cotațiile internaționale ale petrolului, continuă cu costurile de rafinare și transport și se încheie cu un nivel ridicat de taxare. În acest context, micile variații zilnice — fie ele creșteri sau scăderi — sunt mai degrabă ajustări tehnice decât semnale de fond.

Scăderea de astăzi poate fi explicată printr-o corecție firească după o perioadă de scumpiri accelerate. În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat periculos de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, alimentată de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind aprovizionarea. În astfel de momente, companiile petroliere ajustează uneori prețurile în jos, fie pentru a tempera reacția consumatorilor, fie ca răspuns la o ușoară relaxare a cotațiilor internaționale”, a declarat Chisăliță, subliniind că entuziasmul generat de scăderea prețurilor motorinei trebuie privit cu prudență. 

