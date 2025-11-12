Președintele Bulgariei a respins legea de confiscare a rafinăriei Lukoil

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins miercuri modificările legislative care ar permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă pentru a proteja uzina de impactul sancțiunilor americane.

Radev a trimis legislația înapoi în parlament pentru discuții suplimentare, spunând că modificările nu au reușit să ofere protecție împotriva viitoarelor reclamații financiare împotriva statului, au încălcat constituția Bulgariei și au reprezentat un risc pentru finanțele publice.

Parlamentul a adoptat modificările legislative vinerea trecută, extinzând puterile unui director comercial special numit de guvern, care va putea supraveghea funcționarea continuă a rafinăriei Lukoil din Bulgaria după 21 noiembrie, când urmează să intre în vigoare sancțiunile americane, și va putea vinde compania.

„Domeniul de aplicare al legii a fost extins în mod nejustificat și periculos”, a declarat Radev într-un comunicat, adăugând că garanțiile menite să reducă riscul unor viitoare reclamații împotriva statului au fost eliminate fără motiv.

În Bulgaria, însă, președintele este o figură în mare parte ceremonială, iar parlamentul îi poate anula dreptul de veto, scrie Reuters.

SUA și Marea Britanie au impus luna trecută sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, din cauza războiului purtat de Moscova în Ucraina, care le amenință operațiunile care încă se întind în toată Europa.

Bulgaria a cerut să fie exceptată de la sancţiuni

Ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, a declarat miercuri parlamentului că Sofia a solicitat o scutire de la sancțiuni de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA pe 27 octombrie. El nu a oferit alte detalii pe această temă.

Stankov a mai spus că o sarcină cheie a noului manager numit de stat va fi organizarea unei monitorizări continue pentru a preveni direcționarea fondurilor de la filiale către companiile sancționate.

Sancțiunile americane au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil înainte de iarnă în Bulgaria, unde Lukoil administrează rafinăria din Burgas, o parte cheie a imperiului comercial extern al companiei, și sute de benzinării.

Efecte în lanţ asupra a patru companii bulgare

Stankov a declarat că securitatea aprovizionării cu combustibil pentru consumatorii casnici este garantată și că Bulgaria deține rezerve de benzină pentru șase luni, rezerve de motorină pentru patru luni și rezerve de combustibil pentru avioane pentru două luni.

El a spus că sancțiunile americane vor afecta direct patru companii bulgare - Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker - în urma suspendării serviciilor bancare după 21 noiembrie.

Amintim că presa internaţională a scris Rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria va fi achiziționată de Cengiz Holding din Turcia împreună cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR).