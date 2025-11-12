search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Președintele Bulgariei a respins legea de confiscare a rafinăriei Lukoil

0
0
Publicat:

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins miercuri modificările legislative care ar permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă pentru a proteja uzina de impactul sancțiunilor americane.

Rafinărie
Președintele Bulgariei a respins legea de confiscare a rafinăriei Lukoil

Radev a trimis legislația înapoi în parlament pentru discuții suplimentare, spunând că modificările nu au reușit să ofere protecție împotriva viitoarelor reclamații financiare împotriva statului, au încălcat constituția Bulgariei și au reprezentat un risc pentru finanțele publice.

Parlamentul a adoptat modificările legislative vinerea trecută, extinzând puterile unui director comercial special numit de guvern, care va putea supraveghea funcționarea continuă a rafinăriei Lukoil din Bulgaria după 21 noiembrie, când urmează să intre în vigoare sancțiunile americane, și va putea vinde compania.

Domeniul de aplicare al legii a fost extins în mod nejustificat și periculos”, a declarat Radev într-un comunicat, adăugând că garanțiile menite să reducă riscul unor viitoare reclamații împotriva statului au fost eliminate fără motiv.

În Bulgaria, însă, președintele este o figură în mare parte ceremonială, iar parlamentul îi poate anula dreptul de veto, scrie Reuters.

SUA și Marea Britanie au impus luna trecută sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, din cauza războiului purtat de Moscova în Ucraina, care le amenință operațiunile care încă se întind în toată Europa.

Bulgaria a cerut să fie exceptată de la sancţiuni

Ministrul bulgar al Energiei, Jecho Stankov, a declarat miercuri parlamentului că Sofia a solicitat o scutire de la sancțiuni de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA pe 27 octombrie. El nu a oferit alte detalii pe această temă.

Stankov a mai spus că o sarcină cheie a noului manager numit de stat va fi organizarea unei monitorizări continue pentru a preveni direcționarea fondurilor de la filiale către companiile sancționate.

Sancțiunile americane au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil înainte de iarnă în Bulgaria, unde Lukoil administrează rafinăria din Burgas, o parte cheie a imperiului comercial extern al companiei, și sute de benzinării.

Efecte în lanţ asupra a patru companii bulgare

Stankov a declarat că securitatea aprovizionării cu combustibil pentru consumatorii casnici este garantată și că Bulgaria deține rezerve de benzină pentru șase luni, rezerve de motorină pentru patru luni și rezerve de combustibil pentru avioane pentru două luni.

El a spus că sancțiunile americane vor afecta direct patru companii bulgare - Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker - în urma suspendării serviciilor bancare după 21 noiembrie.

Amintim că presa internaţională a scris Rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria va fi achiziționată de Cengiz Holding din Turcia împreună cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR).

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
De ce toate supermarketurile au gresie pe jos? Nu ţine de curăţenie, e un truc genial pentru retaileri
playtech.ro
image
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Mama tinerei gravide care și-a pierdut viața în deflagrația din Rahova își strigă durerea în mediul online: „Nu mai pot”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele. Proiectul pregătit de Guvern
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor