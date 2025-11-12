Rafinăria Lukoil din Bulgaria ar putea fi achiziționată de o companie turcă și una azeră

Rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria va fi achiziționată de Cengiz Holding din Turcia împreună cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), scrie presa internațională.

Cengiz Holding din Turcia nu are intenția de a se retrage din planurile de achiziționare a rafinăriei de petrol Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria de la Lukoil, în comun cu Compania Petrolieră de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), a relatat publicația turcă Patronlar Dunyası, potrivit Interfax.

Publicația a scris că Cengiz și SOCAR au depus anterior o ofertă comună pentru achiziționarea rafinăriei de petrol, depășind o serie de competitori internaționali și ajungând în etapa finală a concursului.

„Părțile se aflau deja în etapa de semnare; cu toate acestea, pe 23 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Lukoil și filialele sale vor fi adăugate pe lista sancțiunilor «din cauza lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina»”, se arată în informare.

După impunerea acestor sancțiuni, Lukoil, care reprezintă aproximativ 2% din producția mondială de petrol, a anunțat pe 27 octombrie că a ajuns la un acord pentru vânzarea activelor sale internaționale către compania elvețiană de comercializare a petrolului Gunvor Group. Cu toate acestea, Departamentul Trezoreriei SUA a refuzat să acorde companiei Gunvor licența de a finaliza tranzacția, iar compania și-a revocat ulterior oferta.

Proprietarul Cengiz Holding, Mehmet Cengiz, a declarat pentru Patronlar Dunyası într-un interviu că firma nu intenționează să își anuleze planurile.

„Sancțiunile au fost impuse în timp ce ne aflam deja în etapa de semnare. Nu am dat înapoi. Acum analizăm ce măsuri ne permit capacitățile noastre juridice să luăm”, a spus el.

Cengiz a declarat publicației în iunie că a depus oferta comună pentru achiziționarea rafinăriei de petrol Lukoil din Bulgaria împreună cu SOCAR în urmă cu aproximativ un an.

„Vorbim despre investiții de aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Este o rafinărie cu capacitatea de a procesa 8-10 milioane de tone de petrol pe an, cu propriul lanț de benzinării. Avem niște concurenți serioși la nivel global, dar suntem foarte hotărâți. Ne așteptăm ca procesul să fie finalizat în două sau trei luni. Dacă vom câștiga, vom intra în sectoarele vânzărilor cu amănuntul de combustibil și al benzinăriilor”, a spus el.

Parlamentul Bulgariei a adoptat la 7 noiembrie modificări legislative pentru a plasa o importantă rafinărie Lukoil din estul țării sub controlul statului, în urma sancțiunilor americane împotriva gigantului petrolier rus.

Luna trecută, Statele Unite au impus sancțiuni celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei - Rosneft și Lukoil - din cauza războiului din Ucraina.

Lukoil deține fabrica Neftochim, cea mai mare rafinărie de petrol din Balcani, în orașul Burgas de la Marea Neagră, din 1999. Lukoil-Neftochim este, de asemenea, cea mai mare companie din Bulgaria.

Sancțiunile americane, care vor intra în vigoare pe 21 noiembrie, „vor duce efectiv la oprirea operațiunilor rafinăriei... din cauza refuzului tuturor contrapărților de a efectua plăți către companiile aparținând Lukoil”, se arată în proiectul de lege propus de coaliția de guvernământ din Bulgaria.

Conform legislației, poate fi numit un administrator special pentru a exercita drepturile de vot ale acționarilor. Administratorul ar putea vinde acțiuni unui nou proprietar, în funcție de aprobarea guvernului.