Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Video Premierul Bolojan, întrevedere cu reprezentanţii Agenției de rating Moody’s: „Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, cu reprezentanţii Agenţiei internaţionale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României.

La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, a informat Guvernul printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, premierul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de îmbunătățire a colectării.

„Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, se arată în comunicat.

În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică.

„Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce privește piața muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice”, se mai arată în comunicat.

Șeful Executivului a subliniat importanța stabilității și a politicilor predictibile, atât din perspectivă economică, cât și din cea a recâștigării încrederii cetățenilor în statul român.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătățirea colectării, precum și măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

