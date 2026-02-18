Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că nu susține o creștere economică fundamentată pe facilități fiscale acordate pe termen foarte lung, de 10 sau chiar 20 de ani. Oficialul BNR a avertizat că o astfel de abordare nu reprezintă o soluție sustenabilă pentru economia României.

Întrebat despre perspectivele economice, Mugur Isărescu a transmis un mesaj clar cu privire la politicile de stimulare fiscală pe termen lung.

„Dacă creşterea economică, spun acum o răutate şi sunt conştient de ea, dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, că nu putem să avem creştere economică decât cu facilități fiscale şi eventual din astea pereniale, pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin”, a declarat guvernatorul BNR, în cadrul conferinței de presă dedicate prezentării noului Raport trimestrial asupra inflației.

El a fost chestionat și în legătură cu existența unor „muguri” ai unei posibile crize în sectoare-cheie ale economiei. Isărescu a arătat că se observă o restrângere a cererii, în special în sectorul HoReCa, însă și-a exprimat speranța că această situație va fi depășită treptat.

Politica monetară și riscul unei recesiuni

La începutul conferinței, guvernatorul a explicat impactul deciziilor de politică monetară asupra economiei, subliniind că o înăsprire mai dură ar fi avut consecințe serioase.

El a arătat că, dacă BNR „ar fi apăsat puternic pe frână”, așa cum au sugerat unii analiști, inflația ar fi scăzut mai rapid, dar prețul ar fi fost o recesiune severă.

„Am păstrat rata de politică monetară, n-am mai înăsprit-o. Nici nu am redus-o, că asta mai trebuia, să transmitem un semnal că inflaţia nu contează, nu? Nu poate să facă aşa ceva banca centrală. Ne asumăm şi anumite critici pe care le citim. Dar credem că impactul, cel puţin până acum, a fost unul pozitiv, în sensul că avem o recesiune tehnică, două trimestre de scădere a PIB-ului. În sfârşit, aşa, să fac eu o paranteză uşor răutăcioasă, peste tot în lume se revizuieşte PIB-ul, se mai poate reveni şi la noi, încă o dată, inclusiv cel din decembrie. Dar am evitat recesiunea anuală cu această orientare. Deci, în anul care a trecut, am avut, totuşi, creştere economică, moderată faţă de cea din 2024, 0,6% faţă de 0,9%, dar am evitat recesiunea pentru întreg anul şi sperăm că, prin această abordare, şi în baza investiţiilor publice, ele sunt singurele care pot să dea creştere economică şi să nu dea inflaţie şi dezechilibre externe, vom face acelaşi lucru şi în 2026. Nu este o situaţie uşoară, este o situaţie fragilă. Să zic că mergem pe o gheață destul de subţire, dar sperăm să reuşim”, a declarat Mugur Isărescu.

Consumul scade, investițiile trebuie să crească semnificativ

Guvernatorul a atras atenția și asupra reducerii consumului, subliniind că pentru a compensa acest declin este nevoie de investiții publice consistente.

„Două precizări la investiţiile publice. În general, dacă te uiţi la volumul cifrelor, consumul este de câteva ori mai mare, volumul total, decât investiţiile şi cu atât mai mult decât investițiile publice. Deci, o compensare nu se poate face oricum. Ar trebui ca o creştere a investiţiilor publice să fie de double-digit, să fie cu cifre mari, ca să poată să compenseze căderea consumului. A doua chestiune, investiţiile publice nu toate au efect multiplicator. Se văd într-o perioadă mai îndelungată de timp. Pe când căderea consumului se observă imediat în evoluţia PIB-ului”, a explicat Isărescu.