search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ce înseamnă pentru români că datoria publică a depășit 60% din PIB: Ne împrumutăm cel mai rapid din UE doar pentru a supraviețui

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Analiștii avertizează că ritmul accelerat de împrumut al României, cel mai rapid din UE, concentrat pe consum și salarii în detrimentul investițiilor, transformă datoria publică într-o povară majoră pentru generațiile viitoare. Aceștia anticipează o creștere a datoriei publice a României la 70% din PIB în următorii 3-4 ani, alimentată de deficitele bugetare semnificative finanțate prin împrumuturi. Experții subliniază că România se împrumută la costuri similare cu Franța, ceea ce indică o tendință către nesustenabilitate și se traduce pentru români printr-o inflație persistent ridicată.

Bancnote de lei
Datoria publică a atins 60,2% din PIB în noiembrie 2025. Foto Shutterstock

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, în luna noiembrie, datoria publică era de 60,2% ajungând la 1.121,44 miliarde de lei, mai mult decât dublu față de anul 2020 când era de 498,57 miliarde de lei.

image

Adrian Codîrlașu: Datoria publică va ajunge la 70% în câțiva ani

Întrebat dacă există posibilitatea diminuării datoriei publice în perioada următoare, analistul Adrian Codîrlașu, președintele Chartered Financial Analyst (CFA), a declarat pentru „Adevărul” că, dimpotrivă, este de așteptat ca datoria publică să crească și mai mult în următorii 3-4 ani.

Am ajuns la o datorie publică de 60% din PIB și vom continua să o creștem pentru că deficitele sunt foarte mari. Deficitul bugetar se adaugă la datoria publică, pentru că se finanțează prin emisiuni de titluri de stat, adică prin împrumuturi pe termen limitat. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB cu deficitele pe care le avem. Știu, se poate spune că datoria publică a României este mică, în comparație cu a Franței sau Italiei care este de peste 120%, dar România se împrumută la aceleași costuri cu care se împrumută Franța și asta nu e bine. Asta înseamnă că mergem către nesustenabilitate”, a declarat analistul.

Întrebat cum vor fi afectați românii de creșterea datoriei publice a țării, Adrian Codîrlașu a explicat că se traduce prin creșterea inflației.

Pentru români asta se traduce prin faptul că vom avea în continuare inflație mare, pentru că deficitul bugetar înseamnă bani tipăriți. Așa cum am mai spus, Guvernele cresc inflația prin tipărirea banilor. Și nu sunt semne de redresare prea curând”, a declarat economistul pentru „Adevărul”.

Adrian Negrescu: Amanetăm viitorul copiilor noştri

La rândul său, Adrian Negrescu, a spus că semnele sunt rele nu neapărat pentru noi, ci pentru copiii noştri, pentru că o asemenea datorie publică se plăteşte în mulți ani. „Datoria publică e o povară financiară prin care, din păcate, amanetăm viitorul copiilor și nepoților noștri. În loc să le facem un viitor mai bun, cu taxe mici, o țară mai civilizată, noi îi îndatorăm pe zi ce trece, astfel că șansa lor de a plăti taxe și impozite mai mici devine tot mai mică”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

El a explicat că datoria publică îngrijorează în primul rând ca ritm de împrumut, pentru că „ne împrumutăm cu cea mai mare viteză dintre țările UE și apoi, poate și mai grav, ridică un real semnal de alarmă privind utilizarea acestor bani împrumutați”.

Noi ne împrumutăm în primul rând pentru salarii și pensii, pentru a avea cu ce să acoperim cheltuielile statului și mai puțin pentru investiții. Altfel spus, cheltuim banii împrumutați în primul rând pentru consum. Și mai grav este faptul că mare parte din acești bani se duc pe importuri, altfel spus ne împrumutăm, plătim dobânzi și exportăm acești bani înapoi în străinătate”, a explicat analistul.

Acesta a atras atenția că investitorii privesc datoria publică a României cu mai multă îngrijorare, față de situația altor țări (Germania, Franța, Italia etc.) pentru simplul motiv că aceste țări au capacitatea de a-și plăti datoriile.

Noi, din păcate, avem o economie destul de fragilă, dependentă de consum și, iată, devine o mare problemă când avem de plătit, în 2026, 30 de miliarde de euro în contul acestei datorii din care jumătate sunt doar dobânzi la creditele luate. În ciuda eforturilor Ministerului Finanțelor de a rostogoli această datorie publică, de a o dilua pe termen lung, am ajuns la un moment critic în care trebuie să ne punem problema cum reducem acest ritm de împrumut, altfel spus cum reducem factura cheltuielilor publice în așa fel încât să ne permitem să plătim fără să înghețăm pensiile, salariile, etc. Altfel spus, dacă nu vom face reforma statului, a cheltuielilor publice, această datorie publică se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă și, la un moment dat, va deveni nefinanțabilă”, a explicat Negrescu pentru „Adevărul”.

Citește și: Planul fiscal al guvernului, criticat dur de un cunoscut analist economic. „Niște date trecute acolo fără o frântură de logică economică”

Gresoi: Spațiul de manevră fiscală se reduce vizibil

La rândul său, analistul Silviu Gresoi a declarat pentru „Adevărul” că datoria României de peste 60% „nu înseamnă automat o criză, dar este un semnal serios de avertizare”.

„Dacă analizăm situația, putem constata faptul că nu valoarea la care s-a ajuns sperie piețele, ci viteza cu care a crescut datoria și faptul că vine la pachet cu deficite bugetare încă foarte mari. România a urcat rapid de la o zonă confortabilă spre acest prag de 60%, într-un interval foarte scurt, iar acest lucru ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen mediu”, a declarat analistul pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, pentru o economie emergentă, „care se împrumută mai scump decât media UE”, spațiul de manevră fiscală se reduce vizibil. „Asta înseamnă dobânzi mai mari la împrumuturi, presiune pe buget și mai puțini bani disponibili pentru investiții. Nu este un „dezastru”, dar nici „bine”, avem un nivel la care disciplina fiscală și corecția deficitului devin esențiale, iar traiectoria din următorii ani contează mai mult decât cifra în sine.”, a explicat analistul pentru „Adevărul”.

Planul fiscal prevedea că datoria publică va ajunge la 62,9% în 2029

Proiecțiile privind datoria publică, cuprinse în Planul Fiscal pentru reducerea deficitului pe 7 ani, prevăd o creștere semnificativă a acesteia până la 62,6% din PIB în anul 2029. Însă estimările actuale arată că nivelul va fi depășit mult mai repede, având în vedere că Planul prevedea că în 2025 datoria publică ar fi fost de 55,7%, iar în 2026 de doar 58,5% din PIB, valori deja depășite cu mult.

Previziunile privind datoria publică din Planul fiscal de reducere a deficitului bugetar pe 7 ani

image
Citește și: Planul fiscal: Datoria publică va ajunge la 62,6% din PIB în 2029

Țările cu cele mai mari datorii publice

Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, cele mai mari raporturi dintre datoria publică și PIB la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2025 au fost înregistrate în Grecia (149,7%), Italia (137,8%), Franța (117,7%), Belgia (107,1%) și Spania (103,2%), iar cele mai mici raporturi au fost înregistrate în Estonia (22,9%), Luxemburg (27,9%), Bulgaria (28,4%) și Danemarca (29,7%).

image

Comparativ cu al doilea trimestru al anului 2025, unsprezece state membre au înregistrat o creștere a ponderii datoriei publice în PIB la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2025, iar șaisprezece au înregistrat o scădere. Cele mai mari creșteri ale raportului au fost observate în Luxemburg (+2,6 puncte procentuale – pp), Bulgaria (+2,1 pp), Franța (+1,8 pp), Lituania și România (ambele +1,6 pp) și Austria (+1,5 pp). Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Letonia (-2,9 pp), Grecia (-2,2 pp), Slovenia și Finlanda (ambele -1,7 pp).

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
„Miracolul” din România. Orășelul mic și cochet care în anii 1990 era într-o sărăcie cruntă, dar s-a ridicat spectaculos. Acum arată ca un oraș burghez din afară
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Fanii lui Dinamo abia îl aşteaptă pe George Puşcaş: “Este un Perica pe steroizi!”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Biciclete pe carosabil în 2026: distanța la depășire și cum eviți contravențiile
playtech.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă bagă în alertă autoritățile. DSU se pregătește pentru ce e mai rău: ”Se trimit echipe de intervenție”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Nicu este românul care și-a pierdut viața în nordul Italiei. Autoturismul condus de bărbat s-a izbit violent de un camion
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Pensiile și salariile, înghețate până în 2028?! Avertismentul economiștilor
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Sarah Ferguson profimedia 0259358150 jpg
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie