Tranzacție majoră în energie: Premier Energy preia Evryo și Distribuție Energie Oltenia pentru 700 de milioane euro

Premier Energy Group a anunțat semnarea unui acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, într-o tranzacție de aproximativ 700 de milioane de euro, ce vizează inclusiv Distribuție Energie Oltenia.

„Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.

Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziția reprezintă un pas definitoriu în strategia Grupului de a-și consolida poziția în România, prin adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice în operațiunile sale și prin consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical”, transmite Premier Energy Group într-un comunicat.

CEO-ul Premier Energy Group, José Garza, a declarat că tranzacția marchează extinderea companiei în distribuția de energie electrică din România, permițând integrarea producției, distribuției și furnizării. El a adăugat că achiziția consolidează poziția companiei pe piața locală și continuă colaborarea cu Macquarie Asset Management.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea de aproximativ 80.000 km în sud-vestul României, deservind circa 1,5 milioane de clienți, iar Evryo Power asigură servicii operaționale pentru această infrastructură. Pentru finanțarea achiziției, compania poartă discuții pentru o posibilă emisiune de obligațiuni, inclusiv un pachet inițial de tip bridge-to-bond.

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale.

Finalizarea tranzacției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Premier Energy Group activează în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și în distribuția și furnizarea de gaze naturale. Grupul are peste 500 MW în energie regenerabilă și încă 200 MW în dezvoltare și furnizează energie către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova.

Compania operează și rețele de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova și de gaze naturale în România (aproximativ 4.000 km). Este al treilea jucător pe piața distribuției de gaze și al patrulea furnizor de energie electrică din România.

În 2025, a cumpărat un parc eolian de 158 MW în Ungaria. După listarea la Bursa de Valori București, grupul este controlat majoritar de fondul ceh Emma Capital.