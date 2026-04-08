Prelungirea crizei din Golf ar putea accelera inflația în România. Anunțul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că evoluțiile tensionate din zona Golfului riscă să afecteze economia românească, în special prin creșterea prețurilor la combustibili, care, aşa cum ne-am obişnuit, duce la scumpiri în lanţ.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 8 aprilie, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu pot avea consecințe directe asupra economiei românești. Potrivit acestuia, scumpirea carburanților, determinată de tensiunile din zona Golfului, riscă să amplifice presiunile inflaționiste din perioada următoare.

„În condiţiile în care criza din Golf continuă, ceea ce sper să nu se întâmple, în mod evident, creşterea preţurilor la combustibili va avea un impact asupra creşterii ratei inflaţiei. Aşa cum vedem, au crescut dobânzile de pe pieţele internaţionale şi în mod inevitabil vom avea nişte efecte în piaţă”, a afirmat Bolojan, subliniind că România depinde de evoluțiile din piețele energetice globale.

Premierul a avertizat că o prelungire a instabilității va afecta direct parametrii pe care a fost construit bugetul de stat pentru acest an.

„Dacă aceste lucruri se lungesc, cu siguranţă indicatorii estimaţi prin construcţia bugetului, prin toate predicţiile care au fost făcute, vor fi afectaţi”, a mai spus șeful Guvernului.

„Sper să nu se întâmple acest lucru. În funcţie de evoluţia situaţiei, ne vom adapta la lucrurile care se întâmplă în pieţe, în aşa fel încât să menţinem stabilitatea bugetară în România şi, sigur, să asigurăm condiţii de dezvoltare chiar şi în aceste condiţii”, a încheiat Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul în care piețele internaționale înregistrează deja creșteri ale prețului petrolului, iar analiștii economici avertizează că inflația ar putea redeveni o problemă majoră în Europa dacă tensiunile din regiunea Golfului persistă.