search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alimentele se scumpesc, din nou, după Paşte. „Mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Antreprenorii din industria alimentară avertizează că preţurile alimentelor ar putea urca din nou după Paşte, din cauza scumpirii energiei şi lipsei unor măsuri coerente din partea Guvernului, în timp ce românii se confruntă deja cu costuri mai mari la raft.

După Paşte alimentele s-ar putea scumpi din nou. FOTO: arhivă

Preţurile alimentelor din România au înregistrat, în acest an, o creştere de aproximativ 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, însă specialiştii din industrie avertizează că, după sărbătorile pascale, scumpirile ar putea continua. Potrivit lui Aurel Popescu, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta, noile majorări sunt inevitabile în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii. „Nu avem altă soluţie”, afirmă el.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu, citat de Agerpres.

Antreprenorii acuză Guvernul

Preşedintele Romalimenta a criticat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, subliniind că intervenţiile altor state pentru a limita impactul scumpirilor sunt mult mai consistente.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a explicat reprezentantul federaţiei.

Impactul măsurii Guvernului privind reducerea accizei la motorină este, în opinia sa, limitat şi volatil.

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”, consideră Aurel Popescu.

Propunerile Romalimenta

Pentru a limita scumpirile, organizaţia patronală a transmis mai multe propuneri autorităţilor, printre care extinderea facilităţilor pentru transportatori şi pentru vehiculele sub 7,5 tone utilizate în distribuţia alimentelor, reducerea treptată a accizelor şi a TVA-ului şi accesul la gaze la preţuri competitive pentru industria alimentară.

Scumpiri în lanț din cauza combustibilului: Prețul legumelor va crește considerabil. Un kilogram de roșii costa în martie 70 de lei

„Fiecare subramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini – carne, lapte, pâine – avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie.

De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat, în aşa fel încât să acopere aceste cheltuieli suplimentare, aceste costuri care nu erau prevăzute în buget, iar preţul să rămână acelaşi.

Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a punctat Aurel Popescu.

Costuri mai mari = consum scăzut

În ciuda dificultăţilor, liderul federaţiei a asigurat că industria alimentară poate asigura necesarul de produse pentru piaţă.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a explicat preşedintele Romalimenta.

În sectorul morărit şi panificaţie, creşterile de preţuri s-au reflectat deja în consum, înregistrându-se o scădere de circa 3,5–4%.

„Avem o scădere a consumului de circa 3,5–4%. Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli. În opinia mea, este o scădere destul de mare faţă de media anilor anteriori, care semnifică faptul că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi, dar, din punct de vedere al risipei alimentare, este un avantaj”, a adăugat Popescu, care conduce şi Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – Rompan.

Ieftinirile de la pompă, doar o „iluzie” - Motorina de 11 lei devine inevitabilă în aprilie. De ce eșuează măsurile Guvernului

Pe fondul sărbătorilor pascale, patiserii estimează o producţie uşor mai mică de cozonaci şi pască faţă de Crăciun, deşi preţurile vor rămâne neschimbate de Paşte, preconizându-se creşterea lor apoi.

„Mergem pe cantitatea solicitată de către marile magazine şi de către populaţie, care însumează circa 7 milioane de cozonaci, mai puţin decât la Crăciun, pentru că de Crăciun şi de Anul Nou au fost mai multe sărbători, iar cererea a fost un pic mai mare, dar menţinem preţul pe care l-am avut în perioada sărbătorilor de iarnă şi nu modificăm nimic.

Modificările vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5%, vedem, după sărbători, care mai sunt influenţele, le adunăm şi o să luăm decizia, fiecare antreprenor când consideră că nu mai poate rezista”, a afirmat Aurel Popescu.

Industria alimentară din România este unul dintre cei mai mari angajatori ai economiei, cu aproximativ 200.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro, iar Romalimenta reprezintă majoritatea asociaţiilor şi patronatelor din sector, alături de companii procesatoare româneşti şi străine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?