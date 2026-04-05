Alimentele se scumpesc, din nou, după Paşte. „Mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”

Antreprenorii din industria alimentară avertizează că preţurile alimentelor ar putea urca din nou după Paşte, din cauza scumpirii energiei şi lipsei unor măsuri coerente din partea Guvernului, în timp ce românii se confruntă deja cu costuri mai mari la raft.

Preţurile alimentelor din România au înregistrat, în acest an, o creştere de aproximativ 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, însă specialiştii din industrie avertizează că, după sărbătorile pascale, scumpirile ar putea continua. Potrivit lui Aurel Popescu, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta, noile majorări sunt inevitabile în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii. „Nu avem altă soluţie”, afirmă el.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu, citat de Agerpres.

Antreprenorii acuză Guvernul

Preşedintele Romalimenta a criticat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, subliniind că intervenţiile altor state pentru a limita impactul scumpirilor sunt mult mai consistente.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a explicat reprezentantul federaţiei.

Impactul măsurii Guvernului privind reducerea accizei la motorină este, în opinia sa, limitat şi volatil.

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”, consideră Aurel Popescu.

Propunerile Romalimenta

Pentru a limita scumpirile, organizaţia patronală a transmis mai multe propuneri autorităţilor, printre care extinderea facilităţilor pentru transportatori şi pentru vehiculele sub 7,5 tone utilizate în distribuţia alimentelor, reducerea treptată a accizelor şi a TVA-ului şi accesul la gaze la preţuri competitive pentru industria alimentară.

„Fiecare subramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini – carne, lapte, pâine – avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie.

De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat, în aşa fel încât să acopere aceste cheltuieli suplimentare, aceste costuri care nu erau prevăzute în buget, iar preţul să rămână acelaşi.

Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a punctat Aurel Popescu.

Costuri mai mari = consum scăzut

În ciuda dificultăţilor, liderul federaţiei a asigurat că industria alimentară poate asigura necesarul de produse pentru piaţă.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a explicat preşedintele Romalimenta.

În sectorul morărit şi panificaţie, creşterile de preţuri s-au reflectat deja în consum, înregistrându-se o scădere de circa 3,5–4%.

„Avem o scădere a consumului de circa 3,5–4%. Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli. În opinia mea, este o scădere destul de mare faţă de media anilor anteriori, care semnifică faptul că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi, dar, din punct de vedere al risipei alimentare, este un avantaj”, a adăugat Popescu, care conduce şi Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – Rompan.

Pe fondul sărbătorilor pascale, patiserii estimează o producţie uşor mai mică de cozonaci şi pască faţă de Crăciun, deşi preţurile vor rămâne neschimbate de Paşte, preconizându-se creşterea lor apoi.

„Mergem pe cantitatea solicitată de către marile magazine şi de către populaţie, care însumează circa 7 milioane de cozonaci, mai puţin decât la Crăciun, pentru că de Crăciun şi de Anul Nou au fost mai multe sărbători, iar cererea a fost un pic mai mare, dar menţinem preţul pe care l-am avut în perioada sărbătorilor de iarnă şi nu modificăm nimic.

Modificările vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5%, vedem, după sărbători, care mai sunt influenţele, le adunăm şi o să luăm decizia, fiecare antreprenor când consideră că nu mai poate rezista”, a afirmat Aurel Popescu.

Industria alimentară din România este unul dintre cei mai mari angajatori ai economiei, cu aproximativ 200.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro, iar Romalimenta reprezintă majoritatea asociaţiilor şi patronatelor din sector, alături de companii procesatoare româneşti şi străine.