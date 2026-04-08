Ilie Bolojan s-ar putea baza pe AUR, în cazul în care PSD ar ieși de la guvernare: „Orice ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic”

Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat miercuri că cea mai bună opțiune pentru țară este un Guvern stabil, sprijinit pe voturi predictibile, provenite în special din partea coaliției aflate la putere.

Întrebat la conferința de presă despre situația energetică despre scenariul în care PSD ar ieși de la guvernare după 20 aprilie și dacă s-ar baza pe voturile AUR pentru susținerea unui guvern minoritar, Bolojan a răspuns clar: „Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților sau din Senat decid de multe ori cu privire la un subiect sau altul, așa cum consideră de cuviință. Consider că România are nevoie de un Guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției. Asta este cea mai bună ipoteză pentru România”.

Premierul a adăugat că, în această perioadă, prioritatea este menținerea stabilității guvernamentale: „Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un Guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”.

Despre responsabilitatea de a conduce guvernul

Întrebat dacă ar fi pregătit să își dea demisia sau să conducă un guvern minoritar în această situație, Bolojan a spus: „Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate şi fac ceea ce ţine de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul ţării noastre”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat dacă s-ar retrage dacă partidul îi va cere acest lucru. El a explicat: „În momentul de față eu nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susţinuţi de o echipă din care facem parte şi de votul românilor, prin urmare, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcţie a partidului, aşa cum am ajuns aici, voi decide în consecinţă împreună cu colegii mei, că nu fac notă discordantă faţă de echipă”.