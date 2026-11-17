Poșta Română a înregistrat un profit brut de 117 milioane de lei în primele zece luni din 2026, potrivit datelor comunicate de companie. Pentru comparație, în 2024, societatea a raportat un profit brut de 85 de milioane de lei pentru întregul an. Veniturile totale sunt estimate să ajungă la 1,91 miliarde de lei în 2026, față de 1,43 miliarde de lei în 2021, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 34%.

Poșta Română raportează un profit brut de 117 milioane de lei în primele zece luni din 2026 Foto: arhivă

Compania pune evoluția pe seama investițiilor realizate în ultimii ani în echipamente de tipărire și sortare, infrastructură logistică și digitalizarea serviciilor. O parte dintre acestea au vizat extinderea activităților de coletărie și a serviciilor de încasare a facturilor.

Investiții în tipărire și sortare

În segmentul de corespondență, Poșta Română indică drept factor important al creșterii veniturilor investiția de aproximativ 6 milioane de lei în echipamente de tipărire și inserare în plicuri. Potrivit companiei, această investiție a contribuit la creșterea veniturilor cu peste 100 de milioane de lei între 2023 și 2024. Pentru 2026, veniturile din corespondență sunt estimate la 636 de milioane de lei.

În perioada 2024-2025, compania a alocat 45 de milioane de lei pentru echipamente de sortare și modernizarea a șase centre logistice din Cluj, București, Oradea, Timișoara, Galați și Craiova.

Pentru 2026, Poșta Română estimează o creștere de aproximativ 17% a veniturilor din coletărie, echivalentă cu circa 18 milioane de lei în plus față de anul anterior.

Serviciile de încasare a facturilor au adus venituri suplimentare

O altă investiție a vizat digitalizarea serviciilor oferite de curieri. În 2023, compania a cheltuit aproximativ 14,5 milioane de lei pentru achiziția de terminale mobile PDA, utilizate pentru procesarea plăților și a mandatelor direct la domiciliul clienților.

Potrivit datelor prezentate de Poșta Română, veniturile din încasarea facturilor au ajuns la 29,3 milioane de lei în 2026, cu aproximativ 19 milioane de lei peste nivelul din 2025. Creșterea anuală depășește astfel valoarea investiției inițiale în terminale, deși veniturile cumulate nu pot fi confundate cu profitul obținut din acest serviciu.

Compania estimează că sortarea automată și utilizarea terminalelor PDA au generat împreună aproximativ 37 de milioane de lei în venituri suplimentare în 2026.

Venituri mai mari din închirierea spațiilor

Poșta Română a început să relocheze sau să dezvolte centre logistice în zonele periferice ale orașelor, unde costurile de spațiu sunt mai reduse, și să valorifice prin închiriere unele dintre imobilele situate în zone centrale.

Compania estimează că veniturile din chirii vor ajunge la 22 de milioane de lei în 2026, față de 8,2 milioane de lei în 2021. Creșterea este de aproximativ 2,7 ori.

Strategia urmărește reducerea cheltuielilor cu spațiile necesare activităților logistice și obținerea unor venituri din imobilele care nu mai sunt utilizate în aceeași măsură pentru operațiunile companiei.

Reducerea consumului de carburant și a cheltuielilor cu energia

Pe partea de costuri, Poșta Română afirmă că a redus consumul de carburant cu aproximativ 25% în perioada 2021-2025, prin utilizarea unor vehicule mai eficiente.

Compania estimează, de asemenea, că factura la energie din 2026 va fi cu aproximativ 20% mai mică decât în 2022, în pofida evoluției prețurilor la energie.

Aceste reduceri contribuie la diminuarea cheltuielilor operaționale, însă compania nu a prezentat în comunicarea transmisă o valoare totală a economiilor obținute prin măsurile de eficientizare.

Venituri în creștere, dar investițiile trebuie evaluate și prin profitabilitate

Evoluția veniturilor și investițiile prezentate de Poșta Română indică o extindere a activităților în zona de coletărie, servicii de plată și valorificare a patrimoniului. Pentru evaluarea rezultatelor economice este însă importantă și separarea veniturilor suplimentare de profitul efectiv generat de fiecare investiție.

Datele comunicate arată că unele investiții au fost urmate de creșteri ale veniturilor mai mari decât valoarea sumelor alocate inițial. Acest lucru nu înseamnă automat că investițiile și-au recuperat integral costurile: pentru o evaluare completă sunt necesare și informații despre cheltuielile de operare, amortizare și celelalte costuri asociate.