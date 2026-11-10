 Poșta Română ar putea fuziona cu Romfilatelia. Ce alte companii și instituții vrea Daniel Zamfir să comaseze | adevarul.ro
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Poșta Română ar putea fuziona cu Romfilatelia. Ce alte companii și instituții vrea Daniel Zamfir să comaseze

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Daniel Zamfir a anunțat că pregătește o serie de reorganizări în companiile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului Economiei. Printre schimbările propuse se numără fuziunea Poștei Române cu Romfilatelia, comasarea Telegondolei Mamaia cu Mamaia S.A. și reunirea ISCIR cu Biroul de Metrologie, a spus acesta la Interviurile Adevarul.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, în studioul Adevărul, în timpul unui interviu.
Daniel Zamfir a anunțat planuri de comasare a mai multor companii și instituții. Foto: arhivă

Mai multe companii și instituții aflate în subordinea Ministerului Economiei ar putea trece printr-un proces de reorganizare. Ministrul Daniel Zamfir a declarat la „Interviurile Adevărul” că vrea să reducă structurile administrative și să comaseze entități care funcționează separat, dar ale căror activități ar putea fi reunite.

Printre planurile anunțate se numără fuziunea Poștei Române cu Romfilatelia, comasarea companiei care administrează telegondola din Mamaia cu Mamaia S.A., dar și reunirea unor instituții precum ISCIR și Biroul de Metrologie.

Ministrul a explicat că nu consideră potrivit ca Ministerul Economiei să fie acționar într-o societate cu răspundere limitată care administrează o instalație turistică.

Poșta Română ar putea prelua Romfilatelia

Una dintre fuziunile avute în vedere este cea dintre Poșta Română și Romfilatelia. Daniel Zamfir spune că societatea care se ocupă de emiterea și comercializarea timbrelor ar trebui integrată în structura companiei poștale.

Ministrul consideră că nu este justificată menținerea unei structuri administrative separate pentru o companie care înregistrează pierderi.

Vreau, de asemenea, să fuzioneze Poșta Română cu Romfilatelia, care, iarăși, este o companie care pierde și nu înțeleg de ce pierde și de ce trebuie să avem consiliu de administrație, o întreagă structură administrativă acolo”, a declarat Daniel Zamfir la „Interviurile Adevărul”.

Telegondola din Mamaia ar putea fi comasată cu Mamaia S.A.

Un alt plan vizează compania care administrează telegondola din Mamaia. Potrivit ministrului, aceasta ar urma să fuzioneze cu Mamaia S.A., societate la care Ministerul Economiei este acționar.

Daniel Zamfir spune că nu consideră potrivit ca ministerul să fie acționar într-un SRL care administrează o astfel de activitate turistică.

Eu n-am de gând ca ministerul să fie acționar într-un SRL. Până la urmă, nu-i de nivelul ministerului să fie acționar într-o astfel de companie. Acolo vreau să fuzionez cu o altă companie, Mamaia S.A.”, a explicat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

Acesta a menționat și existența unor probleme la Mamaia S.A., unde compania deține o vilă și terenuri de tenis. Daniel Zamfir a precizat că informațiile pe care le are în acest moment indică nereguli, dar nu a prezentat detalii suplimentare.

ISCIR și Biroul de Metrologie ar putea fi comasate

Planul de reorganizare nu se limitează la companiile de stat. Daniel Zamfir a spus că ia în calcul și comasarea unor instituții aflate în subordinea ministerului, printre care ISCIR și Biroul de Metrologie.

De asemenea, mă gândesc foarte serios ca instituții cum avem ISCIR-ul și Biroul de Metrologie să le comasez”, a declarat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

Potrivit acestuia, intenția este ca măsurile să fie incluse într-un memorandum care să fie prezentat Guvernului, pentru începerea procedurilor de reorganizare.

Chiar vreau să intrăm în Guvern cât de repede, cu un memorandum prin care să demarăm toate aceste proceduri de comasare a acestor instituții, pentru că este, până la urmă, un mod de a rentabiliza activitatea acolo”, a mai spus Daniel Zamfir la „Interviurile Adevărul”.

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