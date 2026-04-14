Emiratezii de la AD Ports Group vor să investească în Portul Constanța

AD Ports Group, un important furnizor global de soluții comerciale, industriale și logistice, a semnat un acord-cadru cu CN Administrația Porturilor Maritime SA pentru a explora oportunități strategice de investiții și dezvoltare în cel mai mare port al mării Negre, a informat compania.

Acordul stabilește o platformă de colaborare în domenii de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea de porturi greenfield și brownfield, implementarea de soluții digitale avansate și promovarea inițiativelor bazate pe sustenabilitate, axate pe adoptarea energiei regenerabile, gestionarea eficientă a deșeurilor și reducerea emisiilor, consolidând reziliența pe termen lung și creșterea responsabilă.

Căpitanul Mohamed Juma Al Shamisi, director general și CEO al AD Ports Group, a declarat: „Acest acord oferă un cadru pentru dialog și cooperare cu Portul Constanța, unul dintre cele mai importante centre maritime strategice din regiunea Mării Negre. Ghidați de viziunea conducerii noastre înțelepte din Emiratele Arabe Unite, așteptăm cu nerăbdare să explorăm oportunități care să consolideze și mai mult prezența Grupului de-a lungul Coridorului Mijlociu, sprijinind în același timp partenerii noștri români în deblocarea creșterii economice durabile printr-o conectivitate și un comerț sporite.”

Situat la marginea estică a Europei, Portul Constanța este o poartă comercială majoră la Marea Neagră și unul dintre cele mai mari porturi din Europa. În 2025, a manipulat 88 de milioane de tone de mărfuri lichide, uscate și generale, pe lângă aproximativ 1 milion de containere TEU.

Poziționat la gura de vărsare a Canalului Dunăre-Marea Neagră, portul oferă o legătură maritimă vitală între rutele de transport maritim ale Mării Negre și căile navigabile interioare care deservesc Europa de Est și Centrală. Fiind un centru multimodal complet integrat, care conectează rețelele maritime, feroviare, rutiere și fluviale, Constanța joacă un rol esențial în facilitarea relațiilor regionale și... fluxurile comerciale internaționale, inclusiv volume semnificative de produse agricole, cum ar fi cerealele și cerealele din Europa de Est și Asia Centrală.

În ultimii patru ani, AD Ports Group a realizat investiții strategice în Asia Centrală și Pakistan pentru a ajuta la reactivarea Coridorului Mijlociu, o rută comercială viabilă din punct de vedere comercial, cu impact redus, care leagă China și Europa de-a lungul istoricului Drum al Mătăsii.

În 2025, Grupul a lansat societatea mixtă de logistică Gulf Link cu KTZ Express, unitatea de transport de marfă a Căilor Ferate din Kazahstan; a inaugurat un centru logistic intermodal în Tbilisi, Georgia; și a încheiat un parteneriat cu SEMURG Invest LLP pentru a dezvolta un terminal de cereale în portul Kuryk din Kazahstan, la Marea Caspică.

Din 2022, prin intermediul unor asocieri în participațiune cu companiile naționale de petrol și transport maritim din Kazahstan, KMG și KTMF, Grupul a desfășurat nave cisternă pentru a transporta petrol kazah peste Marea Caspică către Azerbaidjan, conectându-se la rețelele occidentale de conducte. În decembrie 2025, și-a extins și mai mult amprenta regională prin parteneriatul cu Avesto Group din Tadjikistan pentru a înființa o asociere în participațiune integrată de logistică și expediere de mărfuri.