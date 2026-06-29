Portul Constanța introduce sisteme de cântărire dinamică la principalele porți de acces

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a anunțat implementarea unui sistem modern de cântărire dinamică a camioanelor (weight in motion) la principalele porți de acces din port, în cadrul unui proiect de eficientizare logistică și digitalizare a traficului rutier.

Primele sisteme de cântărire vor fi instalate la Poarta 7, începând de luni, 29 iunie, urmând o implementare etapizată la Poarta 14 (6 iulie), Poarta 10 bis (13 iulie) și Poarta 10 (16 iulie).

Potrivit CN APM Constanța, Porțile 7, 10 și 10 bis reprezintă principalele căi de acces general pentru mărfuri, în timp ce Poarta 14 este utilizată pentru ieșirea din port.

Proiectul este realizat de Regia Autonomă RASIROM.

Tehnologie de cântărire în mișcare, bazată pe senzori de fibră optică

Sistemul utilizează senzori de fibră optică și permite cântărirea vehiculelor în mers, fără oprire, pentru camioane de până la 200 de tone (20 de tone pe axă), la viteze cuprinse între 5 și 90 km/h.

Pe lângă greutatea totală, tehnologia furnizează date privind viteza de deplasare, numărul de osii, dimensiunile vehiculului, direcția de mers, distribuția încărcăturii, numărul de înmatriculare și alerte de suprasarcină.

Instrument pentru digitalizare și control logistic

Potrivit companiei, sistemul reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a Portului Constanța și va contribui la creșterea eficienței operaționale și la protejarea infrastructurii rutiere din incintă.

Datele colectate vor fi centralizate și utilizate pentru analize privind fluxurile de marfă, inclusiv compararea cantităților declarate la intrare și ieșire, cu scopul de a identifica eventuale neconcordanțe logistice.

Reducerea suprasarcinii și optimizarea traficului

Implementarea sistemului are ca obiectiv și creșterea siguranței traficului, prin identificarea vehiculelor care depășesc masa maximă admisă și reducerea uzurii infrastructurii rutiere din port.

În același timp, informațiile generate vor fi utilizate pentru îmbunătățirea managementului traficului și pentru creșterea predictibilității aglomerațiilor, permițând redirecționarea fluxurilor de camioane pentru evitarea blocajelor.