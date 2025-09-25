Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, 25 septembrie, o ordonanță de urgență prin care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie.

Prelungirea a fost anunțată oficial de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-o postare pe Facebook. Ordonanța modifică articolul 8 din OUG 67/2023, actul normativ prin care a fost instituită măsura temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Executivul va aproba joi prelungirea plafonării, dar a subliniat că „deciziile nu trebuie luate pe baze populiste”, după ce subiectul a generat tensiuni în Coaliția de guvernare. Social-democrații au insistat ca măsura să fie menținută, PSD amenințând chiar cu un proiect legislativ în Parlament dacă Executivul renunța la plafonare.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, a declarat Sorin Grindeanu. La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că „fără această măsură, cei mai mulți dintre români ar fi fost loviți și mai tare de scumpiri”, adăugând că „hrana de bază nu poate ajunge un lux, trebuie să rămână accesibilă milioanelor de români”.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi s-au aflat și alte proiecte importante, printre care modificarea și completarea OG 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, precum și stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023–2029.