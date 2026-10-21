Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte

România a devenit în ultimii ani o țară tot mai căutată de românii care au ales să muncească în Occident, chiar dacă numărul celor care părăsesc țara continuă să fie ridicat. Planul de a reveni „acasă” atrage speranțe, dar și dezamăgiri.

Întoarcerea din Occident naște speranțe și dezamăgiri multor români. Foto: Magnific.com

Peste cinci milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, potrivit estimărilor privind diaspora, cei mai mulți fiind stabiliți în vestul Europei, dar și în Marea Britanie, Statele Unite și Canada. Peste 3,1 milioane de români locuiesc în alte state ale Uniunii Europene, potrivit statisticilor europene publicate de Eurostat în 2026.

Un raport Eurostat din februarie 2026 arată că aproape 185.000 de cetățeni români s-au întors din străinătate în 2024, reprezentând aproape două treimi din cele aproximativ 286.500 de persoane stabilite în România în acel an. România a avut cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a propriilor cetățeni în totalul imigranților.

În același timp, 215.000 de persoane au emigrat din România în 2024, potrivit datelor Eurostat.

Migrația românilor spre Occident a luat amploare după căderea regimului comunist, în 1989. La începutul anilor ’90, Germania, Franța și Belgia s-au numărat printre principalele destinații ale celor care căutau un trai mai bun.

Ulterior, migrația pentru muncă s-a orientat și spre Ungaria, Turcia și Israel. În anii 2000, Italia și Spania au devenit principalele destinații ale emigranților români, alături de țări precum Irlanda și Marea Britanie. Aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, a facilitat mobilitatea românilor și a contribuit la creșterea și consolidarea comunităților din Occident. În ultimii ani, o parte dintre românii plecați au început să revină în țară.

Pentru alți români din vestul Europei, întoarcerea acasă rămâne însă o alegere dificilă, chiar dacă au păstrat legături cu România.

România, privită ca o țară care poate oferi siguranță

O tânără de 31 de ani, stabilită de mai mulți ani în Irlanda, se numără printre românii care își plănuiesc revenirea acasă în 2027, însă are temeri legate de schimbarea dorită. Ea a povestit că, împreună cu soțul ei, cetățean german, câștigă aproape 6.000 de euro net pe lună, dar cei doi ar vrea să renunțe la viața din Irlanda pentru a începe o afacere în România. Femeia le-a cerut sfaturi românilor pe o platformă de socializare, întrebându-i dacă „merită” să revină în România.

„Eu sunt în Irlanda de 11 ani. În momentul de față, lucrez într-un birou, dar am mai multe cursuri terminate în domeniul HR și Office Management. Eu am un salariu de aproximativ 2.600 de euro net. Soțul este german și este instalator de mai bine de 15 ani. El s-a mutat în Irlanda acum doi ani și își continuă cariera, având un salariu de aproximativ 3.200 de euro net. După mai multe discuții, soțul (nici nu m-am așteptat) a venit cu ideea să ne întoarcem în România și să ne deschidem o afacere de instalații”, a relatat femeia.

Cei doi au strâns aproape 30.000 de euro, însă se plâng de chiriile ridicate din Irlanda. Experiențele neplăcute legate de furturile de mașini au contribuit, de asemenea, la decizia lor de a lua în calcul întoarcerea în România.

„Ne dorim un copil, dar aici este foarte greu. Nu ne simțim noi, ca adulți, în siguranță pe stradă, iar cu un copil ar fi și mai rău. Un apartament cu o cameră costă acum 2.000 de euro pe lună, fără facturi, de exemplu, gaz, electricitate, internet. Deci se poate ajunge la 2.300–2.400 pe lună. Este clar că s-ar putea să nu meargă afacerea, doar că aș dori un sfat. Sunt conștientă că mentalitatea este complet diferită, atât din punct de vedere politic, cât și cultural. La fel cum sunt conștientă că nu vom lua niciodată salariile de acum în România, mai ales că eu am o carieră care se bazează pe aptitudinile mele, nu pe diplome, ținând cont că eu nu am bacul luat”, a adăugat aceasta.

Tânăra a relatat că ar prefera Timișoara, orașul său natal, unde are numeroase cunoștințe. De asemenea, ia în calcul posibilitatea de a lucra de la distanță pentru o companie din Irlanda, țară a cărei cetățenie o deține.

Meseria soțului, motiv de optimism

Mulți dintre cei care i-au răspuns cred că experiența profesională a soțului le-ar putea oferi un început promițător în România. Meseriașii pricepuți sunt căutați, spun aceștia, iar o afacere de instalații ar putea aduce venituri comparabile cu cele din Irlanda.

„Dacă lucrează ca instalator și poate face singur lucrări, ca exemplu, doar pentru o singură baie poate lua pentru manoperă undeva în jur de 2.000–3.000 de lei, adică aproximativ 500 de euro. În București, chiar mai mult de atât. Deci, cu vreo 5–6 lucrări mici pe lună poate ajunge la banii pe care îi câștigă în Irlanda, care aici înseamnă foarte mult, unde chiria e vreo 600 de euro pe lună”, a comentat un român.

„Și în orașele mici se plătește, e greu de găsit oameni bazați pe meserie și cei care și-au făcut o reputație bună își permit să taxeze”, a adăugat altcineva.

„O afacere de instalații e o idee bună, dacă oferiți servicii bune. Doar să fie într-un oraș mare. Altfel o să vă fie greu să găsiți primii clienți”, a remarcat altcineva,

Alți români consideră însă că necunoașterea limbii române ar putea reprezenta un obstacol pentru instalatorul german.

„Limba nu o ia nimeni în calcul. Adică, ok, omul e meseriaș, e bun, dar de ce ar angaja un român un neamț cu care trebuie să vorbească în engleză, în locul unui român? Și știu că mulți români vorbesc engleză, dar sunt la fel de mulți care nu vorbesc”, a notat un român.

Familia, motiv de întoarcere

O româncă a povestit, la rândul ei, că a locuit cu familia șapte ani în Irlanda, dar s-a întors definitiv în România în urmă cu șase ani.

„Am reușit să ne luăm o casă în Navan (nu ne-am permis ceva în zona Dublinului) și în perioada concediului de maternitate am realizat cât de singuri eram. Așa că ne-am mutat, pentru că mi-am dorit ca ai mei copii să aibă bunici aproape, într-un sistem familial. Nouă ne-a ieșit, copiii mei au mers la țară la bunici, stau mult afară, facem o grămadă de activități, mergem cu cortul, la cabane, excursii, drumeții”, a povestit aceasta.

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Femeia a adăugat că familia sa locuiește acum într-un sat aflat la zece minute de Cluj-Napoca și se bucură de apropierea naturii, fără a renunța la avantajele unui oraș mare.

Un alt român, care s-a întors din Irlanda în urmă cu câteva luni, a povestit că încă încearcă să se adapteze vieții din România.

„Am lăsat Irlanda pentru un nou început în România cu câteva luni în urmă. Regret că am revenit în România? Da și nu. Da, pentru că am fost obișnuit cu munca și acum lucrurile stau puțin diferit în România, unde sunt foarte mulți meseriași care nu iau în calcul ce spui, indiferent că ai dreptate. Nu regret pentru că am oportunitatea să vorbesc româna mai des și mâncarea de acasă e mai bună aici decât acolo”, a relatat acesta.

Altcineva, întors după zece ani petrecuți în Anglia, consideră că revenirea în țară poate aduce satisfacții care nu se măsoară doar în bani.

„Sunt inginer pentru o companie de utilități publice, deci interacționez mult cu firme de instalații. Soțul ar putea câștiga la fel de bine și în România, dar cred că aici tu ai avea probleme cu găsirea unui loc de muncă echivalent, deoarece aici încă cer diplome, dar astea nu înseamnă că nu poți echivala niște cursuri pe care le-ai făcut, să faci altele noi sau să termini studiile. Din multe puncte de vedere se merită, din altele e frustrant, dar mă simt mult mai bine decât când eram dincolo”, a explicat acesta.

Un român, care susține că a dezvoltat o afacere în România încă din 2007, a încurajat cuplul să își urmeze planul, adăugând că serviciile de calitate au în continuare căutare.

„O firmă de prestări servicii instalații poate să facă bani frumoși, iar tu te poți ocupa de HR și tot ce înseamnă office. Dacă sunteți proactivi și cu atitudine ok, veți putea face o treabă foarte bună în România, dar veți avea și obstacole idioate, cu siguranță. Am dezvoltat business în România din 2007, am ales să fiu cinstit cu angajații, cu statul și să nu fac business cu statul român. Asta nu mi-a adus super câștiguri, dar mi-a păstrat liniștea. Câștig bine, locuind într-un oraș sub 100.000 de locuitori. Îmi cresc copilul în liniște, sistemul școlar nu e ceva senzațional, dar nici dezastrul propovăduit online”, a relatat acesta.

Unii români au sfătuit familia să privească mutarea ca pe o încercare de câteva luni sau de un an, cu posibilitatea de a reveni în Irlanda dacă planul nu funcționează.

„Vi s-a urât cu binele!”

Numeroși români au privit însă cu neîncredere intenția cuplului. Unii au invocat diferențele salariale, dificultățile înființării unei afaceri, taxele, corupția și problemele sistemelor publice. Alții cred că economiile de 30.000 de euro ar putea fi insuficiente pentru o mutare care presupune atât începutul unei afaceri, cât și întemeierea unei familii.

„Eu cred că vi s-a urât cu binele! Tu pregătește-te să fii șomeră în România, că nu vei găsi absolut nimic dacă nu ai pile în domeniul tău. Soțul să se pregătească să muncească pe jumătate din bani și cu mentalitatea de «merge și așa». Nicidecum cu rigoarea și normele din Irlanda! Cât despre 30.000 de euro în afacere. Am băgat 65.000 cu soră-mea într-o șaormerie. Nu a mers, fiindcă cineva dorea șpagă pentru autorizația de funcționare!”, a susținut acesta.

Un alt român, care a locuit patru ani în Irlanda, a povestit că revenirea în țară nu i-a adus satisfacțiile așteptate.

„Am locuit patru ani în Irlanda, m-am întors în România și regret pe câteva planuri, voi pleca 100% în anii următori. Am familie și prieteni care au rămas în Irlanda, iar unii dintre ei s-au mutat în afara Dublinului și sunt foarte fericiți”, a relatat acesta.

Bărbatul a avertizat-o și asupra dificultăților unei afaceri în instalații, apreciind că soțul ei ar putea întâmpina probleme de adaptare dacă nu cunoaște limba română și că birocrația ar putea fi descurajantă.

Alt român, care afirmă că s-a întors în România după două decenii petrecute la Londra, a relatat că experiența revenirii în țară l-a făcut să pregătească o nouă plecare, de această dată spre Irlanda.

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„Acum 7 ani m-am întors în România cu soția și copilul de 3 ani. Deja am pus toate proprietățile pe care le avem la vânzare și la anul ne mutăm în Irlanda. Avem o țară foarte frumoasă, dar… În primii 4 ani am mers la noi, la mare, dar când am văzut că nu se schimbă nimic în afară de prețuri, care creșteau de la un an la altul, am stabilit să mergem în Grecia. Nu există comparație. Dacă te muți cu soțul în România, riști să pui cruce relației. El nu a avut contact cu corupția de la noi, cu răutatea gratuită a unora și s-ar putea să realizeze rapid că ați făcut un pas greșit”, a avertizat acesta.

Alții au privit cu pesimism șansele de angajare ale femeii.

„O firmă de instalații ar avea succes pentru că se caută instalatori, Dar nu ai menționat dacă soțul știe română. Dacă nu, afacerea nu prea ar avea succes, că toți clienții se vor aștepta să știe română și nu poți merge cu el la toate lucrările. Faptul că nu ai bac e un mare minus în România. O să fii văzută prost. În HR nu prea se mai angajează și ca manager se caută diplome. Momentan șomajul e în creștere, așa că tu efectiv nu vei găsi nimic de muncă”, a comentat un utilizator.

Germania, Austria și Elveția, printre țările privite ca atractive

Unii români le-au recomandat celor doi să se mute într-o localitate mai ieftină din Irlanda sau să ia în calcul Germania ori Austria, unde soțul ar avea avantajul cunoașterii limbii germane.

„Mai bine s-ar muta în Germania. Ai infrastructură pentru motocicletă, cunoaște limba, te vinzi mult mai bine pentru un salariu mai bun și nu este necesar să stai în orașele mari, cu costuri ridicate. În Germania poți duce o viață bună și într-un orășel mai mic”, a comentat un român.

Alții au propus Austria sau Elveția ca alternativă la România, considerând că le-ar putea oferi oportunități.

„Ca alternativă, din moment ce soțul e german, de ce nu încercați Austria? Mă gândesc că și acolo se caută instalatori, dar contextul economic e mai bun și pentru tine. Prețurile sunt mai mari ca în România, dar mai mici ca în Irlanda”, le-a transmis un român.

Alții le-au recomandat să nu părăsească Irlanda, ci să caute o locuință în afara Dublinului, în localități unde costurile ar putea fi mai accesibile.

„Am văzut multe comentarii legate de faptul că totul e rău. Este adevărat, politic este rău de 20 de ani, dar acum cu social media totul este maximizat. Oricum este o încercare, dacă va merge este bine, dacă nu merge, mereu avem unde să ne întoarcem”, a concluzionat femeia.