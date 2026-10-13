Petrotel Ploiești, în jocul unei tranzacții de 20 de miliarde de dolari. Cine vrea să cumpere activele internaționale ale Lukoil

Un pachet de active petroliere evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari ar putea ajunge sub controlul unui consorțiu de investitori susținut de administrația americană. Printre activele vizate se află trei rafinării europene, inclusiv Petrotel din Ploiești, dar și zăcăminte de petrol și gaze și rețele de distribuție a carburanților din mai multe regiuni ale lumii.

Activele internaționale ale Lukoil ar putea fi vândute cu 20 de miliarde de dolari Foto: arhivă

Noua ofertă apare după luni de negocieri și după ce un alt potențial cumpărător, fondul american Carlyle, a renunțat să mai urmărească activ tranzacția. În spatele demersului se află un grup de investitori americani și din Orientul Mijlociu, iar implicarea directă a unei agenții a guvernului SUA face ca operațiunea să depășească sfera unei tranzacții comerciale obișnuite.

Pentru România, miza este viitorul rafinăriei Petrotel din Ploiești și al celorlalte activități locale ale Lukoil. O eventuală schimbare a proprietarului ar putea influența reluarea activității rafinăriei, aprovizionarea pieței cu produse petroliere și investițiile necesare pentru menținerea capacităților de producție.

Ce conține oferta pentru activele internaționale ale Lukoil

Potrivit informațiilor publicate de New York Post, consorțiul condus de Todd Boehly urmărește achiziția activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Portofoliul include zăcăminte și operațiuni petroliere din Asia, Europa, Africa și America de Nord, cu o producție de peste 350.000 de barili echivalent petrol pe zi, potrivit surselor citate de publicația americană. Pachetul cuprinde și trei rafinării din Bulgaria, România și Țările de Jos, cu o capacitate totală de rafinare de aproximativ 350.000 de barili pe zi.

În România, principalul activ vizat este rafinăria Petrotel din Ploiești. Aceasta face parte din infrastructura petrolieră a grupului rus, alături de rețeaua de distribuție a carburanților operată sub marca Lukoil.

Un element important al ofertei este participarea US International Development Finance Corporation (DFC), agenția guvernului american care finanțează și sprijină investiții în străinătate. Potrivit New York Post, instituția nu ar urma să furnizeze capital inițial pentru achiziție, ci să ofere garanții politice și stabilitate tranzacției, pentru a convinge investitorii privați să participe.

Structura financiară ar urmări ca veniturile rezultate din tranzacție să ajungă, în cele din urmă, la Trezoreria SUA, fără ca Rusia să poată încasa direct banii cât timp sancțiunile sunt în vigoare. Mecanismul exact și distribuția finală a participațiilor nu au fost însă făcute publice în întregime.

Ce ar însemna tranzacția pentru rafinăria Petrotel din Ploiești

Pentru România, întrebarea centrală este dacă schimbarea proprietarului va permite reluarea activității rafinăriei și realizarea investițiilor necesare pentru funcționarea sa pe termen lung.

Petrotel are importanță pentru piața internă a carburanților, iar activitățile Lukoil din România includ și o rețea de benzinării și depozite regionale. O eventuală reorganizare a acestor operațiuni ar putea avea efecte asupra aprovizionării, logisticii și relațiilor comerciale cu furnizorii și distribuitorii.

Rafinăria nu funcționează însă în prezent în condiții normale. În august 2026, compania Petrotel-Lukoil a intrat în procedura generală a insolvenței, după ce Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de societate. Situația financiară și juridică a companiei reprezintă, astfel, o problemă suplimentară pentru orice investitor interesat de preluare.

O eventuală schimbare a proprietarului ar putea facilita accesul la finanțare și la relații comerciale noi, dar nu garantează automat repornirea rafinăriei. Ar fi necesare clarificarea situației juridice, respectarea regimului de sancțiuni, asigurarea aprovizionării cu țiței și finanțarea lucrărilor necesare.

Cine este Todd Boehly, investitorul din spatele ofertei

Todd Boehly este un miliardar american care și-a construit afacerile prin investiții în servicii financiare, asigurări, imobiliare, divertisment și sport. El conduce Eldridge, un grup de investiții cu participații în companii din mai multe industrii.

Înainte de a-și dezvolta propriul grup, Boehly a lucrat la Guggenheim Partners, unde a ajuns într-o poziție de conducere. Experiența sa în administrarea investițiilor și structurarea tranzacțiilor de amploare stă la baza activității sale actuale.

Numele său a devenit cunoscut la nivel internațional în 2022, când un consorțiu condus de el a cumpărat clubul londonez Chelsea, după ce Roman Abramovici a fost nevoit să renunțe la proprietatea clubului în contextul sancțiunilor impuse de autoritățile britanice.

Boehly a fost și coproprietar al unor echipe sportive americane importante, între care Los Angeles Dodgers, din Major League Baseball, și Los Angeles Lakers, din NBA. Investițiile sale se extind însă mult dincolo de sport.

Prin Eldridge, el are interese în industria filmului și a divertismentului, inclusiv în companii asociate cu studioul A24, dar și în servicii financiare, asigurări și aviație privată. Portofoliul său cuprinde afaceri cu modele economice foarte diferite, de la active financiare pe termen lung până la companii din industria divertismentului.

În septembrie 2026, Chelsea a anunțat că afiliați ai fondului Clearlake Capital vor prelua participațiile lui Boehly și Mark Walter, iar Clearlake va prelua controlul integral al clubului.

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Implicarea guvernului american este unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale operațiunii. În mod obișnuit, un investitor privat negociază preluarea unei companii și solicită ulterior aprobările necesare. În acest caz, o instituție federală americană participă la structura tranzacției, în timp ce autoritățile SUA controlează și regimul de sancțiuni care influențează vânzarea.

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Potrivit relatărilor din presa internațională, consorțiul include și investitori din Orientul Mijlociu, printre care entități asociate unor interese din Emiratele Arabe Unite și Qatar. Participarea acestora ar contribui la asigurarea capitalului și la obținerea acordului necesar pentru o tranzacție atât de complexă.

New York Post susține că operațiunea ar putea genera venituri de miliarde de dolari pentru Trezoreria americană. Mecanismul ar presupune ca banii aferenți intereselor rusești să fie păstrați în conturi internaționale inaccesibile Moscovei cât timp sancțiunile rămân în vigoare.

Acest mecanism ar permite transferul controlului asupra activelor fără ca Rusia să poată utiliza imediat banii obținuți din vânzare. Totuși, condițiile finale, inclusiv modul de distribuire a veniturilor și durata restricțiilor, rămân esențiale pentru aprobarea tranzacției.

Operațiunea are și o dimensiune politică. Administrația americană urmărește să împiedice accesul Rusiei la veniturile provenite din activele sale internaționale, dar, în același timp, dorește ca rafinăriile și celelalte infrastructuri să poată funcționa și să contribuie la aprovizionarea piețelor cu produse petroliere.

Cum au ajuns activele Lukoil la vânzare

Vânzarea activelor internaționale a fost determinată de sancțiunile impuse de Statele Unite în octombrie 2025, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Măsurile au vizat Lukoil și Rosneft, două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, și au complicat semnificativ relațiile comerciale și financiare ale acestora cu partenerii internaționali.

În urma sancțiunilor, Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele din afara Rusiei. Portofoliul internațional include participații în zăcăminte, rafinării, terminale și rețele de benzinării din mai multe țări.

Procesul s-a dovedit însă dificil. Orice cumpărător trebuie să obțină aprobările necesare din partea autorităților americane, iar tranzacția trebuie structurată astfel încât să respecte restricțiile aplicabile companiei rusești.

Statele Unite au prelungit în repetate rânduri licențele temporare care permit anumite operațiuni legate de activele internaționale ale Lukoil. Aceste autorizații nu echivalează cu ridicarea generală a sancțiunilor, ci stabilesc condițiile și termenele în care pot fi desfășurate activități specifice.

În Uniunea Europeană, restricțiile asupra importurilor de petrol rusesc și celelalte măsuri adoptate în urma invaziei Ucrainei formează un cadru distinct de sancțiunile americane. Cele două regimuri nu trebuie confundate: aprobarea unei tranzacții de către autoritățile SUA nu înlocuiește eventualele autorizații sau obligații aplicabile în România și în Uniunea Europeană.

Pentru activele din România, respectarea sancțiunilor și clarificarea situației juridice sunt condiții esențiale pentru orice schimbare de proprietate.

Carlyle s-a retras. De ce nu a fost finalizată prima tranzacție

Consorțiul condus de Todd Boehly nu este primul grup care încearcă să cumpere activele internaționale ale Lukoil. La 29 ianuarie 2026, fondul american de investiții Carlyle anunțase un acord pentru achiziția portofoliului internațional, cu excepția activelor din Kazahstan.

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Tranzacția nu a fost însă finalizată. Acordul a rămas dependent de aprobările autorităților americane, iar procesul s-a prelungit luni de zile. Potrivit relatărilor din presa financiară, tranzacția a fost blocată de dificultățile de aprobare la nivelul administrației americane.

La 9 octombrie 2026, Carlyle a anunțat că nu mai urmărește în mod activ achiziția. Fondul nu a oferit o explicație detaliată pentru retragere.

În perioada negocierilor, Carlyle discutase cu potențiali parteneri din Orientul Mijlociu și cu DFC pentru a construi o structură de finanțare și de proprietate capabilă să obțină aprobările necesare.

Interesul pentru activele Lukoil a fost mai larg. Potrivit Reuters, portofoliul evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari a atras atenția a cel puțin 12 companii și investitori, între care ExxonMobil și omul de afaceri Bernd Bergmair.

Retragerea Carlyle lasă deschisă calea pentru noua ofertă, dar nu înseamnă că aceasta va fi acceptată automat. Consorțiul condus de Boehly trebuie să ajungă la un acord cu vânzătorul și să îndeplinească toate condițiile legale și de reglementare.

Ce urmează pentru Petrotel și pentru România

Pentru România, rezultatul negocierilor va conta în primul rând prin efectele asupra rafinăriei Petrotel, asupra rețelei de distribuție a carburanților și asupra continuității aprovizionării pieței interne.

Un nou proprietar ar putea aduce capital și o strategie diferită de operare, dar va trebui să gestioneze situația financiară a companiei, eventualele investiții necesare și cerințele impuse de regimul internațional de sancțiuni.

În același timp, România trebuie să urmărească nu doar cine cumpără activele, ci și ce obligații își asumă viitorul proprietar în privința investițiilor, a funcționării rafinăriei și a menținerii capacităților industriale.

Deocamdată, oferta lansată de Todd Boehly reprezintă o posibilă schimbare majoră în structura de proprietate a activelor internaționale ale Lukoil, nu o tranzacție încheiată. Următoarele săptămâni vor fi importante pentru a vedea dacă negocierile se concretizează și dacă Petrotel va ajunge sub controlul unui nou grup de investitori.