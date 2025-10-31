Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a explicat pentru „Adevărul” ce ar trebui să facă România în contextul anunțului Lukoil privind vânzarea activelor din România, atât a rafinăriei Petrotel, cât și a celor 320 de benzinării.

Întrebat ce ar trebui să facă statul, în contextul anunțului de vânzare a activelor Lukoil, fostul ministru a spus că din punctul său de vedere, „România trebuie să exploateze această deschidere strategică, creată de sancțiunile pe care administrația Trump le-a anunțat în raport cu Federația Rusă, inclusiv Lukoil”.

„România are posibilitatea să preia aceste active strategice, parte dintre ele de tip infrastructură critică.

Și când spun că are posibilitatea să le preia mă refer la specialiștii români care în domeniul petrochimiei sunt recunoscuți la nivel mondial, România având o tradiție în acest sector de mai bine de un secol”, a spus fostul ministru al Energiei.

„Romgaz nu are spațiu financiar”

Sebastian Burduja a explicat că, în acest moment, Romgaz nu are suficient „spațiu financiar” pentru preluarea activelor Lukoil, poate doar pe termen scurt.

„Cred că statul român nu are în acest moment posibilitatea să preia efectiv aceste active, poate doar pe termen scurt, pt că există puține companii care ar putea încerca o asemenea mutare și actualmente ele nu au spațiu financiar, e cazul Romgaz, sau suficientă expertiză în cadrul acestor companii de stat.

E adevărat că și acum la Lukoil lucrează foarte mulți experți români, poate doar câțiva expați. Deci resursă umană de calitate avem, dar Min Ene și ceilalți factori de decizie au datoria de a găsi urgent soluții pentru ca rafinăria și stațiile de desfacere a carburanțiuilor, de tip PECO să fie preluată fără a periclita securitatea în aprovizionarea de carburanți

Există stocuri stabilite prin lege și pot fi folosite pentru a acoperi pe o perioadă limitată de timp în care eventual producția de produse rafinate de la Petrotel, de la Vega, ar putea fi afectată”, a explicat fostul ministru al Energiei pentru „Adevărul”.

Rușii trebuie scoși urgent, inclusiv prin naționalizare

Continuând, Sebastian Burduja a opinat că, din punctul său de vedere, rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic, inclusiv priin naționalizare.

„Personal, sunt pentru orice soluție care îi scoate pe ruși în afara sectorului energetic românesc, cât mai urgent, inclusiv prin soluții de forță de tipul naționalizare și cred că pe termen mediu, după o perioadă de timp, aceste active pot fi preluate de companii romînești, de companii serioase, de un capital autohton, împreună cu expertiza pe care o avem la nivel tehnic.

Statul nu este întotdeauna cel mai bun administrator, și de aceea îmi mențin părerea că nu statul în sine ar trebui să preia aceste active, ci capitalul românesc să le dezvolte și să le pună în slujba economiei românești și în slujba românilor”, a declarat Sebastian Burduja pentru „Adevărul”.

Ministerul Energiei va lua o decizie doar după clarificarea provenienței capitalului oricărui potențial investitor

La insistențele presei din România, Ministerul Energiei a precizat joi că va exprima o poziție privind potențiala vânzare a Lukoil către Gunvor doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor.

„Am luat act de sancțiunile anunțate de Office of Foreign Assets Control, agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziției pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancțiuni stabilit la nivel european și va acționa strict în acest cadru.

De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale. Ca urmare a acestui anunț, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legislației în vigoare.

Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României”, a informat Ministerul Energiei.

Potrivit acestuia, în România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Lukoil a acceptat oferta Gunvor, controlată de partenerul de afaceri al lui Putin

Lukoil a acceptat oferta grupului Gunvor, o companie despre care presa străină spune că ar fi controlată de un oligarh apropiat lui Putin. Acordul trebuie să primească aprobarea Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (SUA).

Conform comunicatului oficial al companiei, Lukoil „a acceptat oferta, având însă obligaţia de a nu purta negocieri cu alţi potenţiali cumpărători”. Comunicatul mai precizează că finalizarea tranzacţiei este condiţionată de obţinerea aprobării din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al SUA, precum şi de alte licenţe şi autorizaţii în jurisdicţii relevante.

Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate la Geneva, Elveţia. Compania fost fondată în anul 2000 de către Gennady Timchenko, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin.

Timchenko a fondat compania alături de Torbjörn Törnqvist, un magnat al petrolului din Suedia.

În martie 2014, Timchenko a vândut toate participațiile către Törnqvist, în contextul unor sancțiuni impuse de SUA. Timchenko a fost sancționat de SUA în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Potrivit unui raport din 2022, Törnqvist deținea 85,7% din acțiuni, restul fiind deținute de angajați, potrivit Hotnews.

În septembrie 2023, procurorii elvețieni au pus sub acuzare un fost angajat al companiei pentru mită plătită pentru a obține acces la piața petrolieră din Republica Congo. În urma unei anchete care a durat opt ani, compania a fost obligată să plătească 94 de milioane de franci elvețieni (94 de milioane de dolari) în 2019 pentru acuzațiile de luare de mită.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Departamentului pentru Justiție al SUA, în martie 2024, compania Gunvor pledează vinovată pentru complot de mituire a unor oficiali ecuadorieni și este obligată să plătească peste 600 de milioane de dolari în sancțiuni penale.

În 2022, Pakistan State Oil Company Limited a câștigat un arbitraj împotriva Gunvor, în urma căruia a primit despăgubiri de 14,6 milioane dolari, pentru livrări de gaze supraevaluate.