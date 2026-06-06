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KMG International: Petrolierul Safeen Elona transporta petrol kazak. Vasul nu figurează pe liste de sancţiuni internaţionale

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Petrolierul Safeen Elona, văzută în portul Constanța, aparține unei companii de stat din Emiratele Arabe Unite și este utilizată pentru transporturi de combustibili pentru grupul KazMunayGas, transmite KMG International. Compania face aceste precizări în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora petrolierul Safeen Elona ar fi fost ținta unei operațiuni ucrainene și că el ar fi inclus într-o listă a autorităților de la Kiev cu navele-„fantomă” ale Rusiei.

Petrolierul Saafen Elona nu este pe lista de sancțiuni internaționale
Petrolerul Safeen Elona FOTO: Facebook

Potrivit unor surse avizate, Abu Dhabi Ports Group a clarificat că vasul menționat transporta petrol Kazak respectând toate legile și prevederile internaționale, fără nicio legătură cu Federația Rusă.

Poziția grupului Rompetrol

KMG International precizează, într-un comunicat transmis sâmbătă, 6 iunie, că atât vasul Safeen Elona, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe liste de sancţiuni internaţionale emise şi aplicabile în UE, SUA (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia.

"KMG International reafirmă respectarea deplină a regimurilor internaţionale de sancţiuni: atât vasul Safeen Elona, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe liste de sancţiuni internaţionale emise şi aplicabile în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia.

Respectarea regimurilor internaţionale de sancţiuni reprezintă un principiu fundamental care guvernează toate operaţiunile Grupului KMG International - Rompetrol.

În ceea ce priveşte nava Safeen Elona, este important de menţionat că aceasta nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale relevante emise de, şi aplicabile, în UE, SUA (OFAC), Marea Britanie, Elveţia etc", a menţionat sursa citată.

KMG International a adăugat că asemenea tuturor navelor utilizate pentru activităţile logistice şi de aprovizionare ale Grupului, atât nava, cât şi proprietarii înregistraţi şi operatorii acesteia au fost supuşi procedurilor obligatorii de verificare a conformităţii înainte ca nava să fie acceptată pentru operare, utilizând sisteme de verificări performante şi baze de date actualizate în acest scop.

"Petromidia procesează, în mare proporţie, ţiţei din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul naţional de rafinare. Rafinăria din Năvodari primeşte, de asemenea, cantităţi importante de ţiţei din Azerbaidjan, Libia şi Guyana, în funcţie de disponibilitate. Toate aceste transporturi sunt însoţite, fără excepţie, de documente care sunt puse la dispoziţia autorităţilor române şi europene. Prin urmare, încurajăm toate părţile interesate să se bazeze pe informaţii verificate şi oficiale, precum şi pe evaluările autorităţilor competente şi să evite speculaţiile sau presupunerile care nu sunt susţinute de dovezi obiective", se mai precizează în comunicat.

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De asemenea, întreaga documentaţie aferentă încărcăturii, inclusiv documentele care confirmă originea acesteia, a fost transmisă şi analizată de autorităţile competente, în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.

KMG International subliniază că menţine un cadru solid de conformitate şi aplică proceduri complete de verificare prealabilă pentru toate entităţile, tranzacţiile, încărcăturile şi navele implicate în lanţul său de aprovizionare. Aceste controale sunt realizate în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene, regimurile internaţionale de sancţiuni aplicabile şi politicile interne de conformitate.

"KMG International îşi desfăşoară activitatea cu deplină transparenţă şi în strânsă cooperare cu autorităţile române şi europene. Grupul nu ar întreprinde nicio activitate care ar putea compromite obligaţiile sale legale, reputaţia sau poziţia sa drept una dintre principalele companii de energie din Europa Centrală şi de Est. KazMunayGas şi KMG International sunt investitori strategici de lungă durată în România, contribuind semnificativ la securitatea energetică a ţării, asigurând o aprovizionare stabilă a pieţei cu produse petroliere şi generând beneficii economice importante pentru România", se mai arată în comunicatul companiei.

Petromidia procesează, în mare proporție, țiței din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul național de rafinare. Rafinăria din Năvodari primește, de asemenea, cantități importante de țiței din Azerbaidjan, Libia și Guyana, în funcție de disponibilitate. Toate aceste transporturi sunt însoțite, fără excepție, de documente care sunt puse la dispoziția autorităților române și europene.

Explozia dronei marine, cercetată de autorități

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineaţa, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat MApN. Sursa citată a precizat că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României şi nu a fost implicat în exerciţiile recente organizate de armată în zona Mării Negre, drona fiind de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, tot vineri, că autorităţile din Ucraina au anunţat partea română că au pierdut controlul a patru drone maritime, iar cea care se afla în Portul Civil Constanţa urma să explodeze.

Marina ucraineană a informat-o "la timp" pe cea română că "o dronă maritimă a fost scăpată de sub control din cauza interferenţelor ruseşti", a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, relatează agenţia EFE.

Grupul KMG International (Rompetrol) este un important jucător din industria energetică românească, operator al unei reţele de distribuţie de 1.217 puncte de comercializare în România, dar şi al rafinăriilor Petromidia Năvodari (cea mai mare şi complexă unitate internă de profil) şi Vega Ploieşti (unicul producător de bitum şi hexan în România), şi al singurei divizii de petrochimie la nivel naţional.

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