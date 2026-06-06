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Limitele sistemului care supraveghează litoralul, după incidentul cu drona din Portul Constanța. MAI: Nu a fost proiectat pentru detectarea dronelor maritime mici

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Ministerul Afacerilor Interne a transmis explicații privind funcționarea sistemului SCOMAR, utilizat pentru supravegherea litoralului românesc al Mării Negre, în contextul dezbaterilor apărute după incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat.

O dronă a explodat vineri în Portul Constanța. FOTO: Facebook
O dronă a explodat vineri în Portul Constanța. FOTO: Facebook

Potrivit MAI, SCOMAR este un sistem operativ folosit de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea frontierei maritime și pentru combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Sistemul a fost conceput pentru detectarea și identificarea unor ținte civile precum ambarcațiunile de agrement, bărcile de pescuit, ambarcațiunile rapide și navele comerciale.

Reprezentanții ministerului subliniază că sistemul a fost proiectat într-o perioadă în care principalele amenințări la frontiera externă a Uniunii Europene erau migrația ilegală și contrabanda, nu atacurile cu drone maritime.

„SCOMAR a fost realizat în perioada 2007–2009, prin Programul PHARE, din fonduri europene nerambursabile, investiția având o valoare de aproximativ 25 milioane euro. Cerințele tehnice au fost stabilite în raport cu amenințările identificate la acel moment la frontiera externă a Uniunii Europene – migrația ilegală, contrabanda și alte forme de criminalitate transfrontalieră desfășurate cu ajutorul ambarcațiunilor civile. În consecință, sistemul nu a fost proiectat pentru detectarea dronelor maritime sau a altor platforme fără pilot”, precizează MAI.

Conform specificațiilor tehnice, sistemul este destinat detectării și identificării ambarcațiunilor civile cu dimensiuni comparabile sau mai mari de aproximativ șase metri lungime, în condiții meteorologice normale. Capacitatea de detecție este influențată de dimensiunea țintei, materialele din care este construită, înălțimea față de nivelul apei și orientarea acesteia în raport cu radarul.

Autoritățile explică faptul că obiectele de mici dimensiuni, cu profil redus și amprentă radar scăzută, sunt mult mai dificil de identificat.

În prezent, SCOMAR se află într-un proces amplu de modernizare, început în 2024 și finanțat prin Instrumentul privind Managementul Frontierelor și Vize (BMVI). Contractele semnate pentru modernizarea sistemului au o valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.

Programul include înlocuirea radarelor și a sistemelor optoelectronice, implementarea unei noi soluții informatice integrate de supraveghere, precum și modernizarea infrastructurii și a sistemelor de securitate.

Cu toate acestea, MAI precizează că noile capabilități urmăresc îmbunătățirea performanțelor de detectare pentru aceleași categorii de ținte civile pentru care sistemul a fost inițial conceput.

Referindu-se direct la incidentul din Portul Constanța, ministerul arată că o dronă maritimă de mici dimensiuni, construită pentru a reduce reflexia radar și având un profil foarte redus deasupra apei, reprezintă o categorie de țintă diferită de cele avute în vedere la proiectarea și modernizarea SCOMAR.

„Prin urmare, astfel de platforme nu se regăsesc în categoria ambarcațiunilor civile avute în vedere la proiectarea sistemului și pentru care au fost stabilite cerințele tehnice de detecție”, au transmis reprezentanții MAI.

Precizările vin după ce o dronă a explodat vineri în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime.

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