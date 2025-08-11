Peste 70% dintre contributorii la Pilonul II au ales până acum plata integrală a pensiei private

Aproximativ 72% din cei care şi-au deschis dreptul de pensie privată Pilon II, odată cu cel prin Pilonul I de stat, au ales opţiunea de plată integrală a pensiei private, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Până în prezent, Pilonul II de pensii private a făcut plăţi de aproape 3,9 mld. lei (mai 2025), din care 2,9 mld. lei au fost accesate sub forma de plată unică. Rrestul a reprezentat plata eşalonată, arată datele ASF.

Numărul celor care au solicitat plata activului este de 238.628 de persoane, din care 173.060 de plăţi integrale.

Este vorba doar despre plăţile pentru cei care s-au pensionat până acum (cei care aveau 35 de ani în 2008), efectuate prin retragere de activitate, invalidate sau deces (moştenire activ). Numărul va creşte substanţial în următorii ani.

În prezent, valoarea contribuţiilor este inferioară valorii plăţilor: aproximativ 20-22 mld. lei pe an faţă de 2 mld. lei plăţi, însă cu timpul decalajul va fi estompat iar peste ani se va ajunge la o balanţă echilibrată, arată sursa citată.

Amintim că preşedinte APAPR, Radu Crăciun, a explicat, într-o conferință de presă că proiectul de lege nu are o justificare din punct de vedere al posibilităţii şi imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi; “Fondurile sunt foarte lichide şi pot face faţă inclusiv vârfurilor de plăţi”,

Prin proiectul de lege lansat recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sunt propuse schimbări semnificative: nu va mai fi permisă plata integrală a conturilor la momentul pensionării, ci doar o retragere de maximum 25% din suma acumulată, difereța urmând a fi plătit lunar pe o perioadă de minimum 10 ani sau sub formă de pensie viageră.