search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce ar putea fi declarată neconstituțională noua lege pentru plata pensiilor private. „Dacă o făceau la timp, nu am mai fi avut această dezbatere”

0
0
Publicat:

Noua lege pentru plata pensiilor din pilonul II aduce mai multe probleme, de la neînțelegeri în coaliție la modificări care ar putea întoarce legea la CCR, chiar dacă aceasta trece acum de un eventual control de constituționalitate.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

În prezent, banii pot fi retrași într-o singură tranșă sau eșalonat pe 5 ani. Legea vine să stabileacă regulile privind încasarea acestor sume la aproape 20 de ani de când acestea ar fi trebuit deja stabilite și să rezolve problema care s-ar fi creat dacǎ toți beneficiarii și-ar retrage banii în același timp. Ne îndreptăm spre „un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie”, motivează șeful ASF, Alexandru Petrescu.

Opiniile împărțite din Coaliție

Inițiativa este însă în analiză de mai mult timp, iar plasarea ei în primă lectură în ședința Executivului a provocat mai multe reacții contradictorii. Până și din PNL au curs criticile. Între alții, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, afirmă că „este nevoie de o lege care să creeze cadrul procedural”, pentru aderarea la OCDE, dar „ASF nu a procedat corect. ASF trebuia să inițieze și se realizeze o serie de dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern”.

UDMR respinge măsurile propuse. „Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, transmite șeful Uniunii, Kelemen Hunor, precizând că nu au existat consultări în coaliție pe marginea acestuia.

Părerile privind pensiile private sunt împărțite în USR. „Forma pe care Guvernul o trimite Parlamentului este una în concordanță cu practica din țările europene care au o tradiție mult mai lungă în Pilonul II de pensii”, spune Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR. „E o încălcare a proprietății private și a convenției care a stat la baza Pilonului 2”, spune deputatul Claudiu Năsui.

„Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează «viitorul pensionarului»”, punctează vicepreședintaa PSD Victoria Stoiciu, acuzând că „«sensibilitatea» guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă”, în contextul în care noile prevederi ar proteja interesul financiar al administratorilor de pensii. De altfel, PSD are luni programată o ședință a Biroului Național Politic pentru a analiza situația din Coaliție.

Filtrul CCR și predictibilitatea pentru beneficiari

Deși șeful ASF, Alexandru Petrescu, a precizat într-o conferință la Palatul Victoria că inițiativa a trecut de Consiliul Legislativ și are și avizul CES, rămân întrebări fără răspuns și aspecte care pot reprezenta o problemă, nu numai pentru beneficiari, care chiar dacă și-au făcut planuri, se trezesc acum cu noi reguli pentru retragerea banilor. Probleme pot apărea și la controlul constituțional.

Modifică regulile în timpul jocului. Cred că vor fi acțiuni în instanță”, explică avocatul Bogdan Ionescu pentru „Adevărul”, iar acest lucru ar putea readuce prevederile în analiza CCR, chiar dacă în primă instanță ar trece de controlul constituțional a priori, în urma unei sesizări înainte de promulgare. Printre aspectele care ar putea fi semnalate sunt diferențele față de anii anteriori pentru beneficiari și încălcarea dreptului de proprietate.

„Intră în vigoare legea și la două zile de la intrarea în vigoare eu împlinesc vârsta de pensionare. Fac cerere la respectivii și le zic <<dați-mi toți banii înapoi>>. Ei zic <<nu, numai 25%>>. Îi dai în judecată și în acel litigiu ar trebui să învoci excepție de neconstituționalitate”, mai explică avocatul Bogdan Ionescu. Pe acest traseu, aspectele ar ajunge înapoi pe masa judecătorilor constituționali.

Citește și: Plata eșalonată pe 10 ani a pensiilor private – avantaje și dezavantaje. Ce spun experții
„Nu poți să vii după 17 ani să îi spui omului că nu-i mai dai toți banii odată” – Augustin Zegrean, fost președinte CCR

Tocmai pentru că „schimbă regulile în timpul jocului”, cum spune avocatul Bogdan Ionescu, și retrage posibilitatea celor care au cotizat până acum să beneficieze de aceleași reguli ca la început și să poată să își scoată banii, un astfel de proiect „ar trebui să pice la CCR”, este de părere fostul președinte CCR Augustin Zegrean.

„Nu poți să vii după 17 ani să îi spui omului că nu-i mai dai toți banii odată. Că ai schimbat regulile de la data la care el a început să cotizeze. A cotizat 17 ani în ideea că în ziua când iese la pensie are o mulțime de bani și face ce vrea cu ei. Nu se poate așa ceva. Este o lege cu un caracter retroactiv. Constituția spune limpede asta. Legea civilă nu poate dispune decât pentru viitor. Dacă vor să schimbe sistemul, pot să facă asta, dar cei care au intrat pe sistemul ăsta pot să plece de acolo. (...) Pe cei care au cotizat până acum, dacă schimbi sistemul, trebuie să îi lași așa cum au stabilit când au început să cotizeze. (...) Este aceeași poveste ca și cu pensia magistraților. Vor să schimbe acum, nu se poate să schimbe”, mai explică fostul judecător constituțional.

„Încă o dovadă a incompetenței grase de care dau dovadă politcienii” – Adrian Negrescu, economist

Legislația fiscală s-a schimbat cred că de vreo 15 ori în ultimii 18 ani în România, așa că întotdeauna vor fi modificări fiscale care să influențeze nivelul investițiilor noastre, fie că vorbim de pensii, de investiții în piața de capital sau alte tipuri de acumulări de capital”, explică economistul Adrian Negrescu pentru „Adevărul”, dar schimbarea care vine la peste 10 ani față de momentul maxim când ar fi trebuit să existe deja „este încă o dovadă a incompetenței grase de care dau dovadă politcienii atunci când se apucă să reglementeze un domeniu și, pe parcurs, în funcție de domeniul lor, uită sau reglementează prost un anumit domeniu”.

Modificarea legislației este o consecință a situației economic-financiare, însă „aici este pur și simplu o dovadă de incompetență care a transformat aceste pensii pe Pilonul II într-un subiect de dezbatere publică fără niciun sens până la urmă. Dacă făceau la timp legea în care regelementau foarte clar modul în care se fac plățile, nu am mai fi avut această dezbatere și aceste suspiciuni în spațiul public”, mai punctează Adrian Negrescu.

Cum este în alte state

„Doar în Marea Britanie poți să își iei toți banii. Și acolo există niște penalități foarte clare pentru faptul că retragi toți banii”, mai explică economistul Adrian Negrescu.

Citește și: Îngrijorare la vârful PNL. Ciprian Ciucu se teme că PSD pregătește ieșirea de la guvernare. „Sper să nu fie un pretext”

În Uniunea Europeană, media acestui procent este chiar 25%, însă în cazul Germaniei sau Italiei este depășitǎ, ajungând la 30%. Franța are 20%, în Croația ajunge la 15%, iar în Olanda la 10%. Procentul este de tot 25% în Bulgaria sau Polonia.

Propunerea care s-a aflat în primă lectură în ședința Guvernului Bolojan vineri, 8 august, introduce un procent de 25% în cazul extragerii odată cu intrarea la pensie și prevede plata restului de bani în tranșe pe durata a 10 ani sau într-o pensie viageră pe toată durata vieții, la fel ca în cazul pensiei de stat. În primul caz suma rămasă merge către moștenitori. În cel de-al doilea se poate opta pentru o pensie de urmaș. Este prevăzută o singură excepție, aceea că banii pot fi retrași integral în cazul în care suma acumulată este sub pragul a 12 indemnizații sociale (15.372 lei în 2025).

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Mărturia tatălui băiatului mort în avionul prăbușit din Arad: "Am avut încredere în pilot"
observatornews.ro
image
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total neobișnuite pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
1600 de lei în plus la pensie! Cum poți obține banii
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?