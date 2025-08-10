search
Adi Hădean, către susținătorii reformei Pilonului II: „Stimați tovarăși, nu suntem toți chiar atât de proști”

Publicat:

Cunoscutul antreprenor și chef Adi Hădean îi critică pe românii care susțin reforma Pilonului II de pensii pe motiv că „oricum nu am ști ce să facem cu banii”. „Știu că suspinați pentru că nu aveți un tătuc pe care să-l întrebați dacă aveți voie să vă cumpărați înghețată”, adaugă el.

Adi Hădean este cunoscut și pentru acțiunile sale de caritate. FOTO: Inquam Photos
Guvernul propune un proiect de lege care modifică fundamental sistemul de pensii private Pilon II. Una dintre cele mai importante modificări presupune faptul că nu se va mai putea retrage întreaga sumă acumulată.

În prezent, participanții la pensiile private și facultative pot opta fie pentru retragerea integrală a sumei acumulate, situație în care datorează impozit pe câștig și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru întreaga sumă ce depășește 3.000 de lei, fie pentru retrageri programate, în tranșe egale, timp de maximum cinci ani (60 de luni).

Noua propunere legislativă elimină posibilitatea retragerii integrale. În schimb, participanții vor putea alege între două opțiuni: retragere programată sau anuitate viageră. În cazul primei variante, persoana va primi lunar o sumă fixă, pentru o perioadă determinată. Dacă titularul decedează înainte de epuizarea fondurilor, suma rămasă va reveni moștenitorilor.

În plus, participanții vor putea retrage, într-o singură tranșă, cel mult 25% din suma acumulată, dar nu vor mai avea acces la întreaga sumă dintr-o dată.

În cazul anuității viagere, pensia va fi plătită pe tot parcursul vieții beneficiarului, indiferent de durata acesteia. Valoarea lunară a pensiei va fi calculată pe baza unor factori statistici precum speranța de viață, rata mortalității și alți indicatori demografici. Din acest motiv, suma lunară primită va fi, cel mai probabil, mai mică decât în cazul unei retrageri programate.

În plus, se va institui o taxă. În expunerea de motive a proiectului de lege, consultat de Adevărul, la capitolul ”Schimbări preconizate”, este menționat explicit: „Cheltuielile aflate în sarcina fondului de plată sunt comisionul lunar de administrare din activele fondului și cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de plată.”

Astfel, în loc să beneficieze integral de sumele acumulate, viitorii pensionari vor plăti în plus pentru funcționarea mecanismului de plată al pensiei, o nouă taxă mascată în comision de funcționare.

Contribuțiile la Pilonul II vor crește gradual de la actualul 4,75 % până la 6 % din venitul brut, estimativ până în 2031.

 Adi Hădean: „infantilizarea asta a adultului e foarte, foarte grețoasă” 

Cunoscutul antreprenor și bucătar Adi Hădean a criticat, pe Facebook, schimbările preconizate la Pilonul II de pensii.

„Aș putea spune că mă interesează puțin spre deloc povestea asta cu pilonul 2, presimt că așa cum sunt scârbit azi de felul în care-s folosite contribuțiile mele la bugetul de stat (enorme, pentru un băiat din Baia Mare care a luat-o de la 0 (zero) de zeci de ori), voi fi scârbit și la bătrânețe, dacă o mai apuc. În sensul acesta, fac tot ce pot să nu depind de stat în ultimii mei an de viață, Doamne ajută!”, își începe el postare.

Pe de altă parte, cunoscutul chef remarcă unele reacții în mediul online conform cărora deciziile preconizate sunt pozitive:

„O seamă de conaționali, unii cu părul alb, unii cu destul de multă școală, argumentând în favoarea controlului statului asupra banilor cetățenilor, promovând ideea că “oamenii nu ar ști oricum ce să facă cu banii pentru că nu sunt educați, și i-ar cheltui pe te miri ce”.

Hădean le reamintește celor care crede că oricum n-ar ști românii ce să facă cu banii din pilonul II că în România s-a murit pentru libertatea de a lua propriile decizii.

„Păi băi stimați tovarăși, eu știu că mulți dintre voi suspinați noaptea-n pernă pentru că nu aveți un tătuc pe care să-l întrebați dimineața dacă aveți voie să vă cumpărați înghețată, da’ țineți-o pe asta pentru voi. În primul rând pentru că s-a murit pentru emancipare, apoi pentru că deși poate nu știm multe, nu suntem toți (chiar atât de) proști. Infantilizarea asta a adultului căruia statul trebuie să-i spună “acum mănânci, acum te culci, dacă vrei poți să urci și canapeaua” e foarte, foarte grețoasă”, a precizat cheful.

În plus, Hădean a subliniat faptul că statul este probabil cel mai prost administrator: „Ca să nu mai spun că e destul să arunci o privire sinceră la școli, spitale și aproape tot ce e în controlul direct al statului ca să-ți dai seama că nu se prea pricep să-ți administreze banii. De unde și haznaua în care ne aflăm.”

