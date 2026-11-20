Angajații Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați vor putea solicita plata salariilor restante prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după aprobarea normelor metodologice de către Guvern. Măsura vizează 2.963 de salariați ai combinatului și 137 de angajați ai producătorului de țevi, potrivit Adevărul Financiar.

Salariile restante de la Liberty Galați, acoperite prin Fondul de garantare Foto: arhivă

Normele stabilesc procedura de solicitare și de plată, documentele justificative și calculul sumelor suportate din fond. Banii sunt destinați angajaților eligibili pentru acoperirea drepturilor salariale, nu finanțării directe a companiilor.

Perioada de garantare, extinsă la 12 luni

Modificările au fost introduse prin OUG 44/2026, intrată în vigoare la 12 noiembrie, potrivit sursei citate. Pentru salariații operatorilor economici de interes strategic aflați în concordat preventiv, perioada pentru care pot fi acoperite restanțele crește de la șase la 12 luni consecutive. Totodată, plafonul individual urcă de la echivalentul a șase la 12 salarii medii brute pe economie.

Și angajații care au primit deja drepturi restante pentru șase luni pot solicita acoperirea perioadei rămase, până la limita de 12 luni. Dacă societatea intră ulterior în insolvență, perioadele și sumele achitate în etapa concordatului preventiv se scad din plafonul disponibil.

La Liberty Galați, restanțele salariale s-au acumulat începând din mai 2026. De la 1 noiembrie, aproximativ 2.400 de salariați au fost afectați de întreruperea temporară a activității. O parte a personalului a rămas pentru paza, întreținerea și conservarea instalațiilor, relatează Adevărul Financiar.

Restructurarea continuă cu pregătirea vânzării

În paralel cu măsurile pentru plata salariilor, Tribunalul Galați a omologat, pe 20 noiembrie, planul de restructurare al Liberty Galați și Liberty Tubular Products, conform aceleiași publicații. Decizia permite continuarea procedurii de vânzare a combinatului și a secției Tubular către un investitor.

Prețul de pornire prevăzut pentru cele două active este de 200 de milioane de euro, fără TVA. Evaluarea ofertelor va lua în calcul atât sumele care pot fi recuperate de creditori, cât și capacitatea potențialilor cumpărători de a relansa producția industrială.

Conducerea combinatului a anunțat și reluarea activității Laminorului de Țevi Sudate începând cu 23 noiembrie, pe baza unor comenzi care ar asigura un volum normal de producție pentru mai mult de două luni. Personalul secției a fost rechemat la lucru, potrivit sursei citate.