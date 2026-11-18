Liberty Galați pregătește reluarea activității la Laminorul de Țevi Sudate începând cu 23 noiembrie. Potrivit informațiilor publicate de Adevărul Financiar, conducerea combinatului anunță că repornirea este susținută de comenzile contractate și de asigurarea resurselor energetice necesare.

Laminorul de Țevi Sudate al Liberty Galați își repornește activitatea Foto: arhivă

Unitatea va lucra în regim de tolling: va prelucra materia primă pusă la dispoziție de clienți, în schimbul unui tarif pentru serviciul de producție. Compania precizează că actualele contracte acoperă un volum normal de activitate pentru mai mult de două luni.

Angajații laminorului, rechemați la lucru

Repornirea va însemna încetarea șomajului tehnic pentru personalul aferent acestui flux de producție. Potrivit News.ro, citată de Adevărul Financiar, aproximativ 140 de oameni vor fi implicați în reluarea activității. Platforma siderurgică are aproximativ 2.400 de salariați, conform informațiilor transmise de companie.

Comenzile provin de la mai mulți beneficiari, sunt în general mici și medii și vizează proiecte de infrastructură energetică, potrivit informațiilor News.ro preluate de sursa citată. Conducerea Liberty spune că încearcă să atragă contracte suplimentare, pentru a prelungi activitatea dincolo de perioada deja acoperită.

Certificări pentru piața petrolului și gazelor

Liberty anunță și obținerea certificărilor API 5L, ediția 46, și Q1, ediția 10, emise de American Petroleum Institute. Acestea privesc cerințe tehnice și de calitate, precum și managementul calității. Potrivit companiei, certificările sunt solicitate de peste 70% dintre clienții de țeavă și pot facilita accesul la noi comenzi.

Repornire limitată, nu reluarea întregii producții

Reluarea activității la sectorul de țevi sudate nu echivalează cu repornirea întregului combinat. Laminorul de tablă groasă și cel de benzi la cald rămân neoperaționale, iar costurile ridicate ale energiei electrice continuă să îngreuneze reluarea producției, potrivit Adevărul Financiar.

Repornirea anunțată are loc pe fondul dificultăților financiare și operaționale ale Liberty Galați, al întârzierilor salariale și al procedurilor de restructurare. Pentru moment, continuitatea activității laminorului de țevi sudate după cele peste două luni depinde de atragerea altor comenzi.