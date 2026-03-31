search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Angajații de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero își vor primi salariile restante până la Paște. Guvernul alocă peste 250 de milioane de lei

0
0
Publicat:

Guvernul a anunțat că veniturile restante ale angajaților de la Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați, Romaero S.A. și Damen Shipyards Mangalia vor fi achitate din Fondul de Garantare pentru Plata Creanțelor Salariale (FGPCS) până de Paște.

Angajați Damen Mangalia FOTO: BNS
Angajații de la Damen Shipyards Mangalia, Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați și Romaero S.A. își vor primi salariile restante până la Paște, după ce Guvernul a aprobat, în ședință extraordinară, includerea acestor companii pe lista operatorilor economici de interes strategic.

Măsura permite plata veniturilor restante din Fondul de Garantare pentru Plata Creanțelor Salariale, suma totală alocată ridicându-se la 257,7 milioane de lei.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că decizia protejează direct peste 4.500 de salariați și menține în funcțiune capacități industriale esențiale pentru economia României. Potrivit acestuia, „peste 4.500 de oameni își vor lua salariile, iar forța de muncă strategică va fi păstrată”, în condițiile în care Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero au fost incluse oficial pe lista operatorilor economici de interes strategic.

„Prin decizia de azi, protejăm direct mii de locuri de muncă și menținem în funcțiune capacități industriale esențiale pentru economia României. La Liberty Galați vorbim despre 2.787 de angajați direcți și între 6.000 și 12.000 de locuri de muncă dependente. O oprire a activității ar putea crește rata șomajului local cu aproximativ 1,8 puncte procentuale. La Liberty Tubular sunt 162 de angajați, la Damen Shipyards Mangalia 1.017, iar la Romaero 526 de specialiști din industria aerospațială și de apărare”, a precizat ministrul Irineu Darău.

Prin hotărârea adoptată de Executiv, salariile restante vor putea fi achitate inclusiv în situațiile de concordat preventiv sau insolvență. Pentru Liberty Galați și Liberty Tubular, companii aflate în concordat preventiv, suma prevăzută este de 168 de milioane de lei pentru 2.949 de beneficiari, pentru o perioadă de maximum șase luni. Pentru companiile aflate în insolvență, Damen și Romaero, sunt alocate 89,7 milioane de lei pentru 1.543 de salariați, pentru o perioadă de maximum șapte luni.

Ministrul Economiei a subliniat că aceste companii depășesc statutul de mari angajatori, având un rol critic în lanțurile industriale și în sectoare esențiale ale economiei.

Oțelul produs la Galați este folosit în construcții, infrastructură și industria prelucrătoare, activitatea Romaero este direct legată de mentenanța și funcționarea capabilităților aeriene, iar șantierul de la Mangalia are un rol important în industria navală, atât în producție, cât și în reparații.

Potrivit oficialului, pierderea acestor capacități industriale nu ar însemna doar închiderea unor companii, ci și o dependență mai mare de importuri, dispariția unor competențe industriale greu de reconstruit și costuri economice importante pe termen lung.

În acest context, Irineu Darău a insistat că statul trebuie să intervină atunci când există riscul pierderii unor capacități strategice pentru economia națională.

„Această decizie nu este despre a susține o companie, ci despre a proteja un interes strategic: locuri de muncă, competențe industriale și capacitatea României de a produce. Statul trebuie să intervină atunci când riscul este pierderea unor capacități industriale pe care nu le mai putem reconstrui ușor. Este un pas necesar pentru a menține funcționale industrii esențiale și pentru a consolida reziliența economică a României”, a subliniat ministrul. 

Recent, Guvernul A aprobat normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat și pentru plata salariilor siderurgiștilor.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

