Seniorii României primesc pensiile pe card în 12 august. Pensionarii cu sume peste 3.000 lei, loviți de impozite și CASS

Pensionarii care încasează pensia pe card vor primi, începând cu 12 august, sume mai mici dacă pensia lor depășește 3.000 de lei, din cauza aplicării impozitului și a contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Pensionarii care încasează pensia pe card vor primi sume mai mici, în special cei cu pensii ce depășesc 3.000 de lei, care vor fi nevoiți să plătească impozit și contribuții la sănătate (CASS). Pe 12 august, aproximativ 2,3 milioane de pensionari vor primi pensiile în conturile bancare. Pentru prima dată după mai mulți ani de creșteri importante ale pensiilor, o parte dintre seniori vor vedea sumele diminuate.

Cu cât vor scădea pensiile de peste 3.000 de lei aflate în plată luna aceasta

Măsura a intrat în vigoare încă de pe 1 august moment în care primii pensionari - cei care iau pensia prin poștă - au văzut câți bani le-a luat statul pentru aceste contribuții.

Cea de-a doua tranșă de contribuții vor fi încasate marți. Este cazul pensonarilor care iau pensia pe card. În total, conform datelor oficiale, 1.800.000 de pensionari vor plăti impozit și CASS la pensie, conform newsweek.ro.

Dacă un pensionar are o pensie de 4.000 lei. El va plăti CASS un procent de 10% din diferența dintre pensia de 4.000 de lei și pragul de 3.000 de lei.

CASS este de 10% din 1.000 lei, adică 100 lei.

Pensionarul va plăti, în plus și impozit.

Impozitul este de 10% din diferența dintre pensie și pragul neimpozabil de 3.000 lei din care se scade și CASS.

Impozitul pe pensie va fi de 10% din 4.000 din care se scade 3.000 lei și CASS-ul de 100 de lei.

Impozitul va fi de 90 de lei.

La o pensie de 4.000 de lei, statul va reține 100 de lei CASS și 90 impozit. Pensionarul rămâne cu 3.810 lei

Ce sume din pensii sunt reținute de stat începând cu luna august

Foarte important de menționat este faptul că asigurarea de sănătate (CASS) este de 10% din ceea ce depășește suma de 3.000 de lei. Suma se reține din sistemul Casei Naționale de Pensii Publice și apare ca o contribuție la CASS pe talonul de pensie.

Impozitul este de 10% din diferența dintre pensie și pragul neimpozabil de 3.000 lei din care se scade și CASS.

Măsurile de austeritate au intrat în vigoare de la 1 august 2025.

Introducerea, de la 1 august 2025, a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depășește suma de 3.000 lei lunar, se va aplica temporar, până la 1 ianuarie 2028.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește prin deducerea din venitul brut a plafonului lunar de 3.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

„Pentru categoriile de persoane pentru care s-a eliminat excepția de la plata CASS, această contribuție se va reține la sursă de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, fără a fi nevoie de depunerea declarațiilor de venit”, precizează Guvernul, într-un comunicat

