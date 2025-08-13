search
Miercuri, 13 August 2025
Toate magazinele vor fi obligate să accepte plata cu cardul. Ministrul Finanțelor anunță și eliminarea plafonului de 50.000 lei

Publicat:

Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50.000 de lei, de la care magazinele erau obligate să accepte plata cu cardul, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Măsura înseamnă că toate unitățile comerciale, inclusiv cele mici, vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a plăti cu cardul. Vor exista însă excepții pentru zonele unde nu există acces la internet.

Nazare a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Nazare a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât să nu avem niciun fel de plafon. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic. Sunt în momentul de faţă peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri. Era foarte complicat să obţii un POS, acum avem trei variante de POS. E mult mai facil să obţii acest lucru.

Bineînţeles, vom avea în vedere în normele tranzitorii şi regimul unor zone speciale din România unde nu există internet. Ne vom uita şi la aceste zone, pentru că probabil că sunt cazuri justificate în anumite zone din ţară, dar acele cazuri sunt excepţia, nu şi regula. Avem nevoie să avem o vizibilitate asupra plăţilor de toate tipurile”, a declarat Nazare miercuri, 13 august, în cadrul unei conferințe de presă în care a prezentat „Pachetul 2” al reformei fiscale.

Ministrul a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu pentru creșterea transparenței și trasabilității plăților. Printre acestea se numără și obligativitatea ca toate persoanele juridice să dețină un cont bancar.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, aproape jumătate dintre companiile active din România nu au nici cont și nici card bancar, iar multe dintre acestea înregistrează datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei.

„Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligaţia prin care persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligaţia pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii, ca să avem vizibilitate şi să avem o trasabilitate a plăţilor. Persoanele fizice, bineînţeles, sunt libere să folosească şi cash şi card. Nu există vreo obligaţie aici”, a declarat ministrul.

De asemenea, Guvernul propune majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri la 8.000 de lei, sancționarea penală a cesionării părților sociale în cazul firmelor cu datorii la buget și modificarea regulilor privind eșalonarea plăților.

Nazare a subliniat că a discutat cu Asociația Română a Băncilor și cu procesatorii de plăți electronice, cerându-le reducerea comisioanelor pentru plățile cu cardul, astfel încât acestea să devină mai accesibile pentru clienți și comercianți. „Ne aşteptăm de la ei la un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi”, a punctat Alexandru Nazare.

Economie

