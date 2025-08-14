search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pachetul 2 de măsuri majorează capitalul social de 40 de ori. „Nu înțeleg de unde atâta indignare”

0
0
Publicat:

Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, schimbă radical regulile jocului în antreprenoriatul românesc. Dacă până acum intrarea în business era accesibilă aproape oricui, noul prag va transforma acest pas într-un test financiar dificil pentru mii de români aflați la început de drum. 

Un tânăr antreprenor își ține capul în mâini, îngrijorat de cifrele afacerii sale
Antreprenorii spun că sunt loviți cei de care economia are cea mai mare nevoie. Foto arhivă

Această măsură din pachetul 2 va descuraja exact segmentul de care economia României are cea mai mare nevoie, avertizeză reprezentanții comunității Grupul micilor antreprenori din România din care fac parte peste 60.000 de membri.

Creșterea capitalului social la 8.000 de lei schimbă fundamental pragul de intrare în antreprenoriat. Într-o țară în care mulți antreprenori pornesc cu resurse minime și compensează prin creativitate și adaptabilitate, această măsură poate descuraja exact segmentul de care economia are cea mai mare nevoie: oamenii cu idei bune, dar cu bugete mici”, avertizează Mona Bardos, consultant de business și fondator Monasi Cursuri și Consultanță și creator al comunității Grupul micilor antreprenori din România, care reunește peste 60.000 de membri.

La nivel practic, 8.000 de lei înseamnă blocarea unei sume care ar putea fi investită în marketing, echipamente, stocuri sau formare profesională. Pentru afacerile din servicii sau pentru freelancerii care vor să facă pasul către SRL, această sumă este disproporționată față de costurile reale de operare, adaugă antreprenoare Mona Bardos.

Deși Guvernul susține că scopul este responsabilizarea antreprenorilor și reducerea firmelor fantomă, Mona Bardos atrage atenția că efectul real va fi lovirea business-urilor mici aflate la început de drum. „În loc să punem obstacole, ar fi mai util să creăm un mediu stabil și să oferim acces facil la educație antreprenorială și finanțare”, punctează aceasta.

Ce spun micii antreprenori despre majorarea capitalului social la 8.000 lei

Anunțul privind creșterea capitalului social minim, din 2026, a stârnit reacții puternice în rândul micilor antreprenori.

Pentru unii, măsura este o piedică inutilă în calea inițiativei private:

De ce să ne oblige? Statul ar trebui să fie mâna invizibilă care ajută ca lucrurile să se întâmple mai ușor. Acum e mâna vizibilă care îi încurcă fix pe cei mici”, spune Ioana, membră în comunitatea Grupul micilor antreprenori din România.

Alții o văd ca pe o măsură necesară pentru responsabilizarea mediului de afaceri:

Nu înțeleg de unde atâta indignare. Statul nu îți ia nimic, te obligă să ai niște bani când înființezi o firmă. Pentru România, unde se deschid și se închid firme pe tot felul de motive, dar mai puțin pentru a aduce valoare în piață, cred că e o măsură bună”, consideră Radu.

Unii antreprenori recunosc că banii nu rămân blocați, dar avertizează asupra climatului fiscal tot mai ostil: „E urât din partea lor să impună un capital social de 8.000 lei, dar aceia nu sunt bani blocați. Pot fi folosiți în interesul firmei. Oricum, eu sunt foarte aproape să îmi migrez afacerea în altă țară mai prietenoasă”, spune Ștefan.

Există și voci care susțin ideea, argumentând că un capital minim decent ar putea filtra afacerile neserioase:

„Adevărul e că prea multe firme sunt făcute cu 5 lei în buzunar, apoi avem pretenția să meargă. Capitalul social doar trebuie prezentat, apoi poate fi cheltuit. Dacă bagi firma în faliment, răspunzi în limita acelei sume, iar acum, fiind 1 leu, e cam invitație la evaziune și măgării, că nu răspunzi cu nimic. Cu 200 lei nu ai nici bani de salariu pentru două zile. 8.000 lei e o sumă de bun simț, o sumă din care să poți justifica că măcar 3 luni poți să reziști”, spune Cătălin, membru al comunității de antreprenori.

Citește și: Pachetul 2 de reformă fiscală: taxe noi pentru multinaționale, cont bancar obligatoriu și eliminarea firmelor fantomă

Astfel, disputa rămâne deschisă: pentru unii, majorarea este o frână în calea inițiativei; pentru alții, este un pas spre maturizarea mediului de afaceri din România.

Ce este capitalul social

În România, capitalul social minim obligatoriu a fost de 200 lei începând din anii ‘90. După modificarea legii din 2020, capitalul social minim a devenit 1 leu, iar marea majoritate a firmelor nou-înființate după 2020 au ales pragul minim (1-200 lei).

Capitalul social este suma cu care asociații sau acționarii unei firme contribuie la înființarea acesteia, sub formă de bani sau bunuri, și care este înscrisă oficial în actul constitutiv și la Registrul Comerțului.

Rolurile principale ale capitalului social:

• Legal: este o condiție pentru înființarea firmei și o garanție minimă pentru creditori.

• Economic: reprezintă resursele de pornire ale societății.

• Proporțional: stabilește cota de participare și drepturile fiecărui asociat în firmă.

De exemplu, dacă pentru o firmă cu doi asociați pune fiecare câte 500 lei capital social, într-un SRL cu capital total de 1.000 lei, fiecare va deține 50% din părțile sociale.

Micii antreprenori, sub presiune: taxe mai mari, investiții amânate și planuri de angajare blocate

Recent, Grupul micilor antreprenori din România a realizat un sondaj în comunitate, conform căruia 60% dintre micii antreprenori susțin că sunt „foarte afectați” de creșterea taxelor și vor reduce cheltuielile. Aceștia iau în calcul să amâne investițiile și să blocheze angajările. Doar 4% spun că activitatea lor nu este semnificativ afectată.

Citește și: Pachetul 2 de măsuri fiscale, explicat de experți: „România se află într-o situație mult mai grea decât în 2009. Trebuie tăiat și mai mult”

Totodată, întrebați cum resimt anul 2025 în ansamblu pentru firma lor, 53% dintre antreprenori spun că există o tensiune continuă, totul pare instabil și imprevizibil, 23% că este un an tumultuos, iar 12% că este un an mai bun decât 2024.

„Anul 2025 a devenit un test de rezistență pentru micii antreprenori. Creșterea taxelor, instabilitatea legislativă și lipsa unui orizont clar îi obligă să fie extrem de atenți la fiecare leu cheltuit. Mulți își pun pe pauză planurile de dezvoltare, își reduc echipele și își concentrează energia pe supraviețuire. În același timp, se conturează tot mai mult nevoia de sprijin extern - de la consultanță la soluții practice de reorganizare - pentru că în acest climat, cine rămâne fără strategie și structură riscă să piardă tot.

Antreprenorii care acceptă să iasă din izolare și să își adapteze rapid modelul de business au șanse reale nu doar să reziste, ci să crească accelerat, chiar și într-un mediu ostil. În acest sens, metoda ACE devine un instrument-cheie: un plan acționabil, structurat pe etape clare, care ajută antreprenorii să-și redreseze afacerea, să-și eficientizeze procesele și să-și crească profitabilitatea. Implementată corect în câteva luni, metoda ACE poate genera creșteri de până la cinci ori ale cifrei de afaceri în primul an de schimbări”, explică Mona Bardos, consultant de business și fondator Monasi Cursuri și Consultanță și creator al comunității Grupul micilor antreprenori din România.

Grupul Micilor Antreprenori din România este una dintre cele mai active comunități de sprijin și networking, care numără peste 60.000 de membri din toată țara.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Restricții pentru camioane de Sfânta Maria: Circulația interzisă pe principalele drumuri spre litoral și munte
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile făcute de fiul lui Joe Biden
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Adevărul despre banii românilor! Anunț de la Guvern
mediaflux.ro
image
„Mama fotbalului kosovar”, Qeqa Krelani, mesaj pentru Gigi Becali: „O cupă de șampanie, nu una cu Paracetamol” » Ce zice despre români
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Jennifer Aniston, comentariu rar despre „triunghiul amoros” în care s-a aflat cu Brad Pitt și Angelina Jolie

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!