Pas important pentru TAROM: Primul Boeing 737 MAX din flotă a efectuat cu succes primul zbor de test

Primul avion Boeing 737 MAX care va fi operat de TAROM a efectuat cu succes, joi, 23 iulie 2026, testele la sol și primul zbor de test, a anunțat compania aeriană.

Zborul a durat aproximativ două ore și jumătate, iar aeronava a fost mutată cu această ocazie de la uzina Boeing din Renton, în apropiere de Seattle, la aeroportul Boeing Field din Seattle, Statele Unite.

În perioada următoare, avionul urmează să fie vopsit în schema TAROM și va efectua noi zboruri de test. Estimativ, aeronava va ajunge la București în a doua jumătate a lunii august 2026.

Boeing 737 MAX, folosit tot mai mult de companiile aeriene

Modelul Boeing 737 MAX 8 este utilizat de tot mai multe companii aeriene din întreaga lume. Compania africană ASKY a primit în luna iulie două aeronave noi de acest tip, ajungând la o flotă de opt Boeing 737 MAX 8, scrie The Guardian.

Modelul este folosit inclusiv pentru dezvoltarea rutelor din Africa de Vest, compania urmând să opereze, din 5 august, o cursă directă între Lomé, Togo, și Kano, Nigeria.

Tot în Nigeria, autoritățile au comandat avioane Boeing 737 MAX, în cadrul planurilor de modernizare și extindere a flotelor aeriene.

Modelul a fost implicat în două accidente mortale

Boeing 737 MAX este însă un model cu un istoric controversat. Două aeronave de acest tip s-au prăbușit în 2018 și la începutul anului 2019, în accidente soldate cu 346 de morți.

În urma celor două tragedii, modelul Boeing 737 MAX a fost ținut la sol timp de aproximativ 20 de luni. Avioanele au revenit în serviciu după modificări semnificative ale software-ului și după schimbări privind instruirea echipajelor.

În noiembrie 2021, actuali și foști directori ai Boeing au încheiat un acord în valoare de 237,5 milioane de dolari cu acționarii companiei, pentru închiderea unui proces referitor la modul în care consiliul de administrație a supravegheat siguranța modelului 737 MAX.