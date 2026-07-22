 Schimbare la vârful TAROM. Conducerea companiei a fost revocată, cine preia funcția de director general | adevarul.ro
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Schimbare la vârful TAROM. Conducerea companiei a fost revocată, cine preia funcția de director general

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Bogdan Costaș a fost revocat din funcția de director general al companiei TAROM, pe fondul neînțelegerilor cu Consiliul de Administrație, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”. În locul său ar urma să fie numit Cristian Anghel, în prezent Director Operațiuni Sol în cadrul TAROM.

ATR 72-600 TAROM. FOTO: Shutterstock
ATR 72-600 TAROM. FOTO: Shutterstock

Decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit TAROM (SUT) a solicitat ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și organizarea unei noi selecții, cu criterii care să asigure „expertiză reală în aviație civilă”. 

Într-o scrisoare deschisă, sindicaliștii cer și evaluarea modului în care actualii administratori și-au îndeplinit indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat.

Sindicatul atrage atenția că operatorul aerian a ajuns la al 17-lea director general din ultimul deceniu, iar funcția este ocupată interimar din 15 ianuarie 2026. Procedura de selecție pentru acordarea unui mandat complet nu a fost încă finalizată.

Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, se arată în scrisoarea deschisă.

Sindicatul critică actualul Consiliu de Administrație

Potrivit SUT, actualul Consiliu de Administrație a primit mandate de patru ani în iunie 2024, însă majoritatea membrilor ocupau aceleași funcții, în regim provizoriu, încă din perioada 2021-2022.

Sindicaliștii susțin că, sub supravegherea actualului Consiliu, funcția de director general a fost ocupată de patru persoane diferite în mai puțin de doi ani și jumătate. Totodată, remunerația membrilor CA ar fi fost dublată, ajungând la 24.148 de lei brut lunar.

SUT ridică semne de întrebare și în privința prezenței Ancăi-Daniela Boagiu în actualul Consiliu de Administrație. Sindicatul amintește că aceasta, în calitate de ministru al Transporturilor, a contrasemnat HG nr. 1.267 din 7 decembrie 2000, prin care terenurile din perimetrul aeroportului, inclusiv cel de sub hangarul tehnic al TAROM, au fost transmise în administrarea Companiei Naționale Aeroporturi București.

Sindicatul susține că, în urma acestei situații, TAROM, iar în prezent TAROM Tehnic SRL, plătește o chirie anuală de aproximativ 900.000 de euro pentru terenul de sub hangar.

Considerăm profund inadecvat ca aceeași persoană să exercite astăzi funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei prejudiciate de actul pe care l-a contrasemnat și, mai mult, să prezideze Comitetul de nominalizare și remunerare, cu rol determinant în selecția directorului general”, susțin reprezentanții SUT.

Sindicaliștii reclamă deteriorarea performanțelor TAROM

Sindicatul afirmă că performanțele financiare și operaționale ale companiei s-au deteriorat sub supravegherea actualului Consiliu de Administrație.

În 2024, TAROM a raportat un profit net de aproximativ 287 de milioane de lei, însă sindicaliștii susțin că acesta a fost generat în cea mai mare parte de vânzări excepționale de active, respectiv sloturile de pe aeroportul Heathrow către Qatar Airways și patru aeronave Airbus A318. Tranzacțiile ar fi însumat peste 317 milioane de lei.

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Fără aceste tranzacții one-off, compania ar fi înregistrat pierdere operațională”, susține SUT.

Sindicatul arată că cifra de afaceri a scăzut, numărul pasagerilor s-a redus cu 12%, iar gradul de ocupare a aeronavelor a ajuns la 77,6%.

Potrivit aceleiași surse, situația s-ar fi deteriorat în 2025, când în primele opt luni compania ar fi acumulat pierderi de aproximativ 150 de milioane de lei, iar gradul de ocupare ar fi coborât sub 70%.

Sindicaliștii susțin că TAROM a ratat și țintele financiare asumate prin planul de restructurare, situație despre care ar fi fost informată Comisia Europeană.

SUT cere o nouă procedură de selecție

Sindicatul consideră că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană a fost aplicat în mod eronat, prin concentrarea pe vânzarea de active și injecțiile de capital de la stat, în detrimentul unor reforme structurale.

Printre acestea, SUT enumeră atragerea unui partener strategic, reducerea sustenabilă a costurilor operaționale, îmbunătățirea strategiei comerciale și asigurarea unei conduceri profesioniste și independente de influențele politice.

Sindicaliștii solicită declanșarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație și organizarea unei noi selecții în baza legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, cer ca Ministerul Transporturilor și AMEPIP să evalueze modul în care administratorii și-au îndeplinit indicatorii de performanță și solicită organizarea, în termen de 15 zile, a unei întâlniri între conducerea ministerului și reprezentanții sindicatului.

Discuțiile ar urma să vizeze inclusiv tranziția de flotă și de personal, stabilitatea locurilor de muncă în contextul restructurării și situația TAROM Tehnic SRL.

Miruță a respins propunerea de buget a TAROM

Reamintim că ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a refuzat să aprobe bugetul companiei pe anul 2026, subliniind că acesta nu este construit pe date credibile. Mai exact, Miruță a acuzat conducerea TAROM că a supraestimat gradul de ocupare al aeronavelor și implicit nivelul veniturilor ce ar urma să fie înregistrate anul acesta.

„Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile. Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut", a scris, pe Facebook, în data de 20 mai, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruţă.

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