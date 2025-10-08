TAROM va permite mai multe animale de companie în cabina pasagerilor. Care sunt conditiile

Compania aeriană TAROM anunță că în perioada 20 – 31 octombrie 2025, fiecare zbor extern operat cu aeronave de tip Jet va putea transporta până la patru animale de companie în cabina pasagerilor.

„Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar micuții pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții TAROM. Până acum, doar două animale de companie erau acceptate în cabina de pasageri pe fiecare zbor.

Cine poate zbura și ce condiții trebuie să respecte animalele de companie:

Sunt acceptați doar câini și pisici;

Transportul trebuie confirmat înainte de zbor;

Animalele trebuie să fie sănătoase, să aibă pașaport internațional, cip de identificare și vaccinurile la zi;

Trebuie transportate în cuști rigide sau în genți speciale tip „soft bag”;

Animalele trebuie să fie curate, să nu fie gestante și să nu provoace disconfort altor pasageri;

În timpul zborului, animalele trebuie să rămână în interiorul cuștii sau genții.

Greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu trebuie să depășească 8 kg, iar dimensiunile maxime ale containerului sunt 42 x 26 x 20 cm.

TAROM recomandă pasagerilor să verifice disponibilitatea locurilor pentru animale înainte de efectuarea check-in-ului, întrucât numărul este limitat la patru per zbor.

Regulile complete ale companiei pentru transportul animalelor pot fi consultate AICI.