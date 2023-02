Directorul Transgaz, despre Coridorul Sudic: „Vom asigura securitatea gazelor în Europa de Est și Centrală”

Romgaz, în calitate de trader, a semnat vineri, la Baku, în Azerbaijan, un acord cu Socar pentru livrarea de gaze naturale în România. Acordul, care intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2023, implică 1 miliard de metri cubi de gaze naturale azere, din Marea Caspică, ce aduc Europa mai aproape de independența față de gazul rusesc.

Documentul a fost semnat în timpul unei vizite oficiale la Baku a președintelui Klaus Iohannis și a ministrului Energiei Virgil Popescu. În acest context, directorul Transgaz Ion Sterian a explicat pentru infofinanciar.ro ce importanță strategică are România în Coridorul Sudic.

„Odată cu finalizarea construcției Turkstream 2 în Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, în primăvara – vara anului 2021 ne-am gândit să transformăm Coridorul Transbalcanic. Am mers în delegații la Baku să le povestim la azeri despre ce e vorba, iar ulterior la turci. După am discutat cu bulgarii și am operaționalizat acest coridor, care în etapa asta, acum, se pot transporta prin el 3,5 miliarde de mc gaze naturale prin Negru Vodă și 1,5 miliarde mc prin Ruse-Giurgiu”, a explicat Ion Sterian.

Acesta a discutat cu omologii săi din Slovacia, Ungaria și Polonia și le-a explicat rolul acestui coridor. Astfel că, după ce gazoductul de 63 de kilometri va fi finalizat de bulgari, gazele naturale azere din Marea Caspică vor putea fi aduse în Europa, reprezentând un volum de 15 miliarde de metri cubi.

„Memorandumul este funcțional. Sunt 16 țări în coridorul sudic și putem aduce gaze din Azerbaidjan, este operațional. În etapa a doua se mai construiesc 63 de kilometri, putem ajunge până la 15 miliarde mc de gaze. Aici este vorba despre gazele din zona Mării Caspice și gazele lichefiate care pot veni din Turcia, care are 6 terminale LNG cu capacitate de 60 miliarde mc”, a mai detaliat directorul directorul Transgaz.

Acordul Romgaz - Socar: Rolul României

Ion Sterian a explicat faptul că în acordul menționat rolul României este de țară de tranzit, oferind astfel securitate energetică în regiune. Însă, acesta a punctat că în următorii trei - patru ani consumul de gaze al țării noastre se va dubla.

„Consumul României de gaz va crește odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. La Mintia centrala electrică de 1.600 MW va consuma 2,5 miliarde mc de gaze, se va finaliza centrala de la Iernut cu consum de 1 miliard mc gaze pe an, se vor finaliza centralele pe gaze de la Turceni și Ișalnița, încă 1,5 miliarde mc de gaze, deci s-au făcut 5 miliarde mc. Consumul va crește și prin programele guvernamentale, programele europene, programul Anghel Saligny de racordare a localităților la gaze. Practic, consumul României se va dubla, va ajunge în 3-4 ani la 17-18 miliarde de mc gaz”, a transmis Ion Sterian.

De asemenea, acesta a explicat și de ce România are în prezent o poziție privilegiată în acest sector.

„Producția României este astăzi de 9,3 miliarde mc, în prima fază va scădea, va ajunge în jurul a 8,5 – 9 miliarde de mc, iar gazele care vin din Marea Neagră, exact 8-9 miliarde de mc, vor acoperi integral necesarul de consum al României. Acest coridor va fi unul de tranzit care va aduce prestigiu României și securitatea gazelor pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și centrul Europei: Ungaria, Slovacia, Polonia, Austria, Cehia, etc. România este într-o poziție foarte privilegiată astăzi pentru că am investit foarte mult în infrastructura de transport gaze. Se văd rezultatele investițiilor în infrastructura de transport gaze și rolul României în regiune, ca un hub important care poate să asigure securitate energetică și aprovizionarea cu gaze din surse diversificate pentru țările anterior menționate”, a explicat Ion Sterian.

Cu prilejul semnării acordului Romgaz - Socar, președintele României Klaus Iohannia a punctat investițiile pe care România le-a făcut în ceea ce privește transportul de gaze naturale. Transgaz a colaborat cu Grecia, Bulgaria și Ungaria pentru a dezvolta Coridorul Vertical.

„Memorandumul de Înţelegere actualizat şi semnat de cele patru companii în decembrie 2022 va permite un flux de gaze bidirecţional între sudul şi centrul Europei, prin România, îmbunătăţind securitatea furnizării în toată regiunea. (…) Începând din ianuarie 2022 şi ca urmare a investiţiilor făcute de operatorul român de furnizare a gazului, conducta de gaz Trans-Balkan poate opera în regim de flux invers. Acest lucru oferă o alternativă pentru lanţul de furnizare a volumelor de gaze din Azerbaidjan, prin Turcia, Bulgaria şi România, dar şi mai departe pentru pieţe în aval. (…) Conducta de gaz care conectează reţeaua românească de gaz cu capitala Chişinău a fost dată în folosinţă în octombrie 2021 şi este acum pe deplin funcţională. Conducta poate transporta suficient gaz pentru a acoperi consumul anual al Republicii Moldova pe malul drept”, a declarat Klaus Iohannis, conform Agerpres.